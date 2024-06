El mercado de celulares se mueve rápidamente y casi no parece haber pausa entre lanzamientos cada año. ¿Cómo podés decidir cuál es el mejor teléfono móvil para vos? Tu primera decisión es entre un celular iPhone o Android. Y luego, ¿cuánto estás dispuesto a gastar? Quizás un celular económico o de gama media ofrezca todo lo que estás buscando.

Pero si buscas lo mejor de lo mejor disponible hoy en la Argentina, lo encontrarás en esta nota de iProfesional. Podemos recomendar fácilmente todos los celulares a continuación, pero cada modelo se destaca por razones individuales.

Ya sea que estés buscando un celular compatible con inteligencia artificial (IA), excelentes cámaras, rendimiento para juegos, características de diseño elegantes como una pantalla plegable o simplemente una buena relación calidad-precio , en esta nota de iProfesional encontrarás algo que le resultará atractivo.

Samsung Galaxy S24 Ultra: el mejor celular en general

Si el dinero no es un problema, el Samsung Galaxy S24 Ultra es el mejor celular que podés comprar ahora mismo. Samsung ha aprovechado ese alto precio (en la Argentina se comienza a vender oficialmente en junio a $2.349.999 el modelo de 256 GB de almacenamiento, y a $2.599.999 el modelo de 512 GB), brindando una excelente experiencia de usuario sin debilidades reales.

Incluye un catálogo de fortalezas importantes, desde el increíble rendimiento "overclockeado" del Snapdragon 8 Gen 3 hasta cinco lentes de cámara distintos, cada uno de los cuales se mantiene firme. Obtendrás una hermosa pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas y un S Pen incorporado, pero este sigue siendo un celular de dos días para muchas personas en términos de duración de la batería.

Además, la experiencia del software es la mejor que jamás haya existido, con una elegante apariencia One UI en Android 14 y siete años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo. Una selección de funciones de IA realmente útiles son la guinda del pastel. El precio y el diseño grande y voluminoso del S24 Ultra no son para todos. Pero es el teléfono móvil inteligente más completo que el dinero puede comprar.

Google Pixel 8 Pro: el mejor celular para la mayoría de las personas

El Google Pixel 7 Pro ya era un teléfono móvil inteligente excelente, pero el Pixel 8 Pro lleva las cosas al siguiente nivel. El chip Tensor G3 no solo mejora el rendimiento, sino que también permite una variedad de funciones de software realmente útiles. Muchos de estos mejoran la experiencia fotográfica, donde el procesamiento avanzado y las lentes capaces de Google ofrecen fotografías consistentemente excelentes.

Android 14 en Pixel es el software más limpio e intuitivo de cualquier teléfono móvil inteligente y ahora contarás con el respaldo de Google durante siete años. Agregá una construcción lujosa y premium y el Pixel 8 Pro es un excelente teléfono móvil inteligente. Sin embargo, no todo son buenas noticias.

La duración de la batería y la carga aún podrían mejorarse, mientras que el diseño grande y pesado no se adaptará a todos. Si esto último es un problema para vos, el Pixel 8 normal es una mejor opción. Pero hay algunas otras diferencias entre ellos. El Pixel 8 Pro de 128 GB de almacenamiento en color negro y 12 GB de memoria operativa RAM se consigue a $2.470.399 en la tienda oficial de Luxor Store en Mercado Libre.

iPhone 15 Pro: el mejor celular de Apple

El iPhone 15 Pro tiene una colección de pequeños cambios que, cuando se combinan, representan una mejora significativa. Una nueva construcción de titanio es duradera pero notablemente más liviana, y también hay un nuevo botón de acción personalizable para reemplazar el interruptor de silencio.

El chipset A17 Pro de Apple es el más capaz de cualquier teléfono móvil inteligente y ofrece un rendimiento verdaderamente estelar, mientras que la introducción del USB-C es sin duda un paso adelante.

La pantalla de 6,1 pulgadas es relativamente compacta para los estándares de los celulares modernos, pero tiene un aspecto excelente y se beneficia de la frecuencia de actualización de 120 Hz. La duración de la batería es generalmente sólida, aunque aún tendrás que soportar velocidades de carga lentas.

Pero a pesar de la falta de zoom óptico de 5x en el teleobjetivo, la experiencia completa de la cámara es excelente. Muchas aplicaciones ahora son compatibles con Dynamic Island, realmente útil, y iOS 17 es tan ingenioso e intuitivo como siempre.

Para la mayoría de las personas, el iPhone 15 Pro es el punto óptimo en la gama de teléfonos móviles inteligentes 2023 de Apple. El modelo de 128 GB de almacenamiento en color azul titanio se consigue a $3.349.974 en maximstore, Apple Premium Reseller en la Argentina.

OnePlus 12: un gran celular todoterreno

El OnePlus 12 es más caro que el OnePlus 11, pero todavía tiene un precio inferior al de la mayoría de los productos emblemáticos, aunque ofrece todo lo que la mayoría de la gente busca en un teléfono móvil inteligente.

El rendimiento del chipset Snapdragon 8 Gen 3 es excelente, mientras que la pantalla AMOLED de 120 Hz ofrece una experiencia de visualización de primer nivel. Incluso las cámaras principal y teleobjetivo, una ligera debilidad de algunos celulares OnePlus anteriores, ahora se encuentran entre las mejores.

Sin embargo, las cámaras gran angular y selfie aún podrían mejorarse. La duración de la batería es sólida y es bueno ver que la carga rápida de 100 W ahora se combina con la carga inalámbrica rápida de 50 W.

La máscara OxygenOS de OnePlus (ahora sobre Android 14) sigue siendo excelente, aunque el compromiso con cuatro actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad está un paso por debajo de lo mejor de Google y Samsung, quienes prometen siete años.

OnePlus 12 no se vende en forma oficial en la Argentina.

Pero en general, el OnePlus 12 es un excelente teléfono móvil inteligente fácil de recomendar. El modelo de 12 GB de memoria operativa RAM y 256 GB de almacenamiento se consigue a $1.990.000 en la tienda oficial de Rubén Korol en Mercado Libre.

Xiaomi 14: el celular con mejores cámaras

El Xiaomi 14 es el mejor celular que la compañía china haya fabricado para la mayoría de las personas. Su precio inicial inferior a los 2 millones de pesos es inferior al de muchos rivales, pero ofrece una experiencia de usuario de primer nivel en muchas áreas.

Eso incluye las cámaras, que toman algunas de las mejores fotografías que jamás se hayan visto en un teléfono móvil inteligente. Con lentes principales, ultra gran angular, teleobjetivo de 3,2 aumentos y para selfies de alta calidad, también es impresionantemente versátil.

Otros puntos fuertes clave incluyen el rendimiento estelar del chipset Snapdragon 8 Gen 3, una magnífica pantalla AMOLED de 120 Hz y un cargador rápido de 90 W incluido en la caja. La duración de la batería también es sólida.

Sin embargo, aunque la experiencia de software de Xiaomi tiene un nuevo nombre, HyperOS es frustrantemente similar a su predecesor MIUI. Además de una parte trasera propensa a las manchas de huellas dactilares, es la única razón real para no comprar el celular, pero será un factor decisivo para algunas personas. El modelo de 512 GB de almacenamiento en color negro y 12 GB de memoria operativa RAM se consigue a $1.955.103 en la tienda oficial de Tengo Stock en Mercado Libre.

iPhone 15: el celular de Apple con la mejor relación calidad-precio

Hay dos actualizaciones que hacen que el iPhone 15 normal sea instantáneamente mejor que el iPhone 14 de 2022. La introducción de USB-C hace que el dispositivo sea más versátil, permitiéndole conectar fácilmente una variedad de accesorios diferentes. Y luego está la Dynamic Island, el recorte en forma de píldora que se utiliza para mostrar una variedad de información útil; anteriormente era exclusiva de los modelos Pro.

iPhone 15.

El iPhone 15 es muy similar en otras áreas, pero eso no suele ser malo. El chip A16 Bionic ofrece pequeños aumentos en el rendimiento y la eficiencia energética, y este último ayuda a brindar una vida útil sólida a la batería.

Con un software iOS ingenioso y una versión premium, es el modelo de iPhone 15 con la mejor relación calidad-precio que podés comprar. Pero si para vos es importante una pantalla de frecuencia de actualización más alta o una carga rápida, estarás mejor en otro lugar. El modelo en color negro y 128 GBN de almacenamiento se consigue a $2.680.958 en maximstore.

Motorola Razr 40 Ultra: el mejor celular plegable

Cuando pensás en los celulares plegables lanzados en 2023, el Galaxy Z Flip 5 de Samsung es probablemente el primero que te viene a la mente. Pero si bien vale la pena considerarlo, el Motorola Razr 40 Ultra es una mejor opción para la mayoría de las personas.

La pantalla exterior de 3,6 pulgadas y 144 Hz es la razón principal de esto. No sólo es significativamente más grande que sus rivales, sino que también podés ejecutar cualquier aplicación que quieras en él. La pantalla interna de 6,9 pulgadas y 165 Hz es igual de impresionante, con un pliegue apenas perceptible.

A pesar de dos pantallas y una bisagra, el Razr 40 Ultra se siente impresionantemente duradero y también obtenés una clasificación IP52 de resistencia al agua y al polvo. Agregá una duración sólida de la batería y un diseño premium, y obtendrás un excelente plegable.

Sin embargo, no está exento de compromisos. El chipset Snapdragon 8+ Gen 1 está ahora dos generaciones desactualizado, mientras que las cámaras están un paso por debajo de lo mejor que Android tiene para ofrecer.

Motorola Razr 40 Ultra.

Pero ninguno de los dos debería ser un factor decisivo para la mayoría de las personas. El modelo de 512 GB de almacenamiento en color azul y 12 GB de memoria operativa RAM se consigue a $1.499.999 en la tienda oficial de Motorola en Mercado Libre.

Samsung Galaxy A15 5G: el mejor celular económico

Samsung no se trata solo de celulares insignias y plegables: la compañía también fabrica algunos celulares económicos muy buenos. El Galaxy A15 5G es la mejor prueba de ello. Si bien está lejos del nivel del S24 Ultra mencionado arriba, el diseño está inspirado en los buques insignia de Samsung y se ve casi tan bien.

La batería de 5000 mAh también ofrece una excelente duración, a pesar de tener una pantalla OLED decente de 90 Hz. El A15 5G no tiene un sistema de cámara de clase mundial de ninguna manera, pero la lente trasera principal de 50 MP es sorprendentemente buena para un celular tan económico.

Una interfaz de usuario también es una gran razón para comprar el Galaxy A15 5G en lugar de rivales que no son Samsung: es elegante e intuitivo. Y tres años de actualizaciones del sistema operativo Android son suficientes para la mayoría de las personas.

El rendimiento no es sorprendente, no hay resistencia oficial al agua o al polvo y la carga está limitada a 25 W, pero estos son compromisos que vale la pena hacer cuando gastas tan poco y obtenés tanto. El modelo de 128 GB de almacenamiento en color amarillo y 6 GB de memoria operativa RAM se consigue a $301.281 en la tienda oficial de New Bitech en Mercado Libre.

Samsung Galaxy S24+: excelente celular todoterreno

Para muchas personas, el S24+ (o Plus) es el punto ideal de la gama Galaxy S24 de Samsung. Si bien se pierde la compatibilidad con S Pen y Snapdragon 8 Gen 3 (este procesador solo viene para este modelo en los Estados Unidos), sigue siendo un celular fantástico por derecho propio.

El modelo con Exynos 2400 ofrece un rendimiento muy bueno, especialmente cuando se combina con esa pantalla de 6,7 pulgadas de alta calidad y un diseño premium. Las cámaras son buenas y la duración de la batería es excelente.

Otras características clave del S24 Ultra llegan aquí, incluidas las útiles funciones de inteligencia artificial y excelentes siete años de actualizaciones de software. El modelo de 256 GB de almacenamiento se consigue a $1.999.999 en la tienda digital de Samsung Argentina.

¿Debería comprar un celular iPhone o Android?

Hay más de un sistema operativo móvil, pero en realidad sólo vale la pena hablar de dos: Android e iOS. La gran mayoría de los celulares actuales ejecutan Android: Android 14 es la última versión lanzada públicamente.

La plataforma iOS de Apple, actualmente en iOS 17, puede tener una participación de mercado menor, pero los desarrolladores casi siempre lanzan sus aplicaciones en iOS primero. Como resultado de este enfoque, tiene una de las mejores tiendas de aplicaciones que podés encontrar.

Si tenés un celular Android o iPhone y deseás pasar a un celular que ejecuta otro sistema operativo, es bastante fácil transferir tus contactos y otros datos seleccionados de uno a otro. Lo que no podés mover son aplicaciones pagas y ciertos datos de aplicaciones, como las copias de seguridad de WhatsApp, así que debés tener en cuenta esto si estás considerando cambiar de plataforma.