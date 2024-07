Este excelente celular no es solo uno de los mejores Motorola, también es uno de los mejores equipos económicos que podés comprar de cualquier marca

Sin lugar a duda, Motorola es una de las marcas de celulares líderes del siglo XXI. Fue un actor clave en la revolución de los celulares plegables, liderada por el icónico Motorola Razr. Este último se reinventó esta década como un teléfono móvil inteligente plegable en los últimos años, pero hay muchos otros teléfonos Moto entre los que elegir.

A pesar de haber sido adquiridos por Lenovo en el 2014, los celulares Motorola aún tienen una identidad muy clara. Hay una cosa que obtendrás independientemente del celular Motorola que elijas: un excelente software. Motorola solo realiza pequeños ajustes al Android "de fábrica" y, a menudo, se trata de funciones adicionales realmente útiles.

Moto G84 5G: el mejor celular Motorola económico

Este excelente celular no es solo uno de los mejores teléfonos móviles Motorola, también es uno de los mejores celulares económicos que podés comprar de cualquier marca. Por menos de $600.000, obtenés una pantalla brillante de 120 Hz, 5G y una excelente duración de la batería que puede extenderse hasta dos días con un uso normal.

Existen las advertencias habituales a este precio, incluida una cámara que solo toma buenas fotos a plena luz del día. La pantalla de 6,5 pulgadas tiene una buena precisión de color y una resolución Full HD. Además, se actualizó de LCD a pOLED, lo que significa que es excelente para mensajería, YouTube, videollamadas y todo lo demás.

El Motorola G84 5G está dirigido a compradores que desean adquirir un celular y obtener la mejor relación calidad-precio posible sin tener que gastar una cantidad de dinero equivalente a un iPhone 15.

¿Qué ofrece el celular Motorola Moto G84 5G?

Además de la compatibilidad con la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G), incluye una gran pantalla de 120 Hz, una batería que promete durar un par de días, una cámara principal de 50 MP, 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM.

El Motorola Moto G84 5G es un celular bastante alto, pero es delgado, liviano y no es difícil de manejar. Mide solo 7,6 mm y pesa menos de 170 gramos. Es un celular con clasificación IP54, por lo que está protegido contra el polvo y también es resistente a las salpicaduras.

En términos de conexiones, obtenés un puerto USB 2.0 Tipo-C y un conector para auriculares de 3,5 mm, ambos ubicados en la base del celular, junto a un orificio para micrófono con cancelación de ruido y el altavoz externo principal. El módulo de la cámara se eleva desde el cuerpo del celular, que de otro modo quedaría al ras de cualquier superficie sobre la que lo apoyes.

El logotipo "M" habitual de Motorola se encuentra en el centro, donde podría estar el escáner de huellas dactilares, si Motorola no hubiera decidido incorporar uno en la pantalla del Moto G84. El escáner de huellas dactilares en sí es muy bueno, funciona a la primera en nueve de cada diez ocasiones y se desbloquea casi al instante.

Pantalla y altavoces

La pantalla de 6,5 pulgadas del Moto G84 puede ser lo mejor del dispositivo. Sin duda, es lo que más llama la atención: es grande, brillante, detallada y tiene una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, lo que significa que los juegos y los videos se ven más fluidos.

En términos sencillos, todo esto significa que las fotos, los contenidos de video y los juegos tienen un aspecto bastante sensacional. Como se trata de una pantalla de tipo OLED, el contraste es excelente, con zonas oscuras que se ven maravillosamente oscuras y zonas brillantes que nunca se ven apagadas. El brillo es más que suficiente para atravesar el resplandor del sol.

Los parlantes estéreo del Moto G84 son absolutamente buenos para hacer llamadas, escuchar notas de voz y reproducir canciones acústicas de cantautores, pero no son muy graves, así que si querés reproducir melodías con guitarras fuertes, bajos fuertes, batería y que todo no suene aplastado, aseguráte de elegir un altavoz Bluetooth.

El celular Motorola Moto G84 5G está disponible en tres colores

Rendimiento

El Moto G84 5G está impulsado por el procesador de ocho núcleos Snapdragon 695 5G de Qualcomm, que permite cosas como carga rápida, toma de fotografías rápida y, naturalmente, 5G rápido.

Tenés 8 GB de RAM, lo cual está bien para un celular económico. Los 256 GB de almacenamiento son muy impresionantes (el doble del iPhone 15), pero si eso no es suficiente espacio para vos, tenés la opción de aumentar el almacenamiento con una tarjeta microSD.

Cámaras

La cámara principal del Motorola G84 5G es una configuración de lente dual, que consta de un sensor de 50 MP con una apertura de f/1.88 combinado con un sensor de 8 MP con una apertura de f/2.2, diseñado para permitirle tomar fotografías ultra anchas y macros detalladas.

Podés esperar resultados aceptables a la luz del día o en áreas bien iluminadas, pero necesitarás una mano firme si querés capturar algo decente. El celular Motorola Moto G84 ofrece un zoom digital de hasta x8, aunque después de x2, las cosas se vuelven menos definidas, como se podría esperar.

De la misma manera, la cámara frontal de 16 MP toma selfies decentes, si estás en un lugar bien iluminado. Si no es así, los resultados pueden variar. Como no hay flash frontal, el Moto G84 simplemente inundará los bordes de la pantalla con luz blanca, creando un pseudo-flash, que simplemente no da como resultado buenas instantáneas.

Duración de la batería y carga

El Moto G84 cuenta con una batería de 5000 mAh, que fácilmente te brindará energía durante un día, tal vez dos, si sos consciente. Utilizando el cargador Turbopower de 33 W incluido, podés recargar la batería de completamente descargada en casi una hora.

El celular Motorola Moto G84 5G tiene el color Pantone 2023

Software y aplicaciones

El Moto G84 5G viene con Android 13 con la interfaz de usuario personalizada de Motorola encima.

Vale la pena que investigues la aplicación Moto preinstalada. Básicamente, se trata de un menú de accesos directos a algunas de las configuraciones del celular, como la pantalla de bloqueo y el estilo de fuente, presentado de una manera muy fácil de usar. No hay nada aquí que no se pueda encontrar en la configuración del celular, pero sirve como una buena introducción para cualquiera que no haya usado un dispositivo Android antes.

Precio y disponibilidad

Podés comprar el Motorola G84 5G directamente desde la tienda digital Motorola Argentina, por $599.999 (precio vigente en la primera semana de julio), en colores magenta, negro o celeste.

Especificaciones del celular Motorola Moto G84 5G

Android 13

Pantalla POLED Full HD + de 6,5 pulgadas (2400 x 1080)

+ de 6,5 pulgadas (2400 x 1080) Qualcomm Snapdragon 695 5G

8 GB de RAM

de RAM Almacenamiento interno de 256 GB

Batería de 5000 mAh

Carga por cable de 33 W

Cámara principal de 50 MP f/1,88

Cámara ultra ancha de 8 MP f/2,2

Zoom digital 8x

Cámara frontal de 16 MP f/2,45

5G

Wifi 5

Bluetooth 5.3

160 x 74,4 x 7,6 mm

160 gramos

¿Deberías comprar el celular Motorola Moto G84 5G?

El Motorola G84 5G es un celular excelente que ofrece a los compradores una batería de larga duración, un rendimiento sólido y una pantalla muy buena. El único punto débil en una hoja de resultados por lo demás impecable es la cámara, que es un poco heterogénea.