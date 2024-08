El grupo BGH, con 110 años de existencia en la Argentina y presencia en once países y dos continentes, anunció una alianza estratégica con la empresa china Tecno Mobile, para la que fabricará, distribuirá y comercializará sus celulares en el país.

Tecno es la marca de celulares de Transsion Holding, el cuarto mayor fabricante mundial de teléfonos móviles por volumen de unidades vendidas, con presencia en más de 70 países, en regiones de los cinco continentes.

BGH había dejado de fabricar celulares en 2016. Su regreso al mercado es de la mano de Tecno, que desembarcó en América latina en 2018, cuando empezó a fabricar en Colombia.

Según informaron desde BGH a iProfesional, la producción se lleva a cabo en la planta de BGH en la ciudad fueguina de Río Grande, denominada Tierra del Fuego AIAS, donde la calidad y las certificaciones internacionales que posee aseguran que la producción cumpla con las estrictas normativas de calidad de la marca asiática.

Tecno Mobile es una marca tecnología reconocida por su innovación y presencia global, que procura la integración del diseño estético y contemporáneo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, bajo el lema "Stop At Nothing" ("No detenerse ante nada").

Tecno Spark 20C

BGH apunta a la gama económica con estos celulares

La serie de celulares Spark, de Tecno y producidos por BGH, ya está disponible en el mercado local, a través de las principales cadenas retail del país, tanto en tiendas físicas como digitales, y en la tienda en línea de BGH. Se trata de equipos de gama económica. Los modelos son los siguientes:

El Spark 20C está disponible en dos versiones de almacenamiento y RAM:

128GB + 4GB RAM, expandible a 8GB. Colores: Alpen Glow Gold, Magic Skin Green y Gravity Black. Precio: $249.999 .

. 256GB + 4GB RAM, expandible a 12GB. Colores: Mistery White y Gravity Black. Precio: $299.999.

El Spark 20C cuenta con una pantalla de 6.56" y una tasa de refresco de 90 Hz. Viene con cargador de 18W Tipo-C y batería de 5000mAh con carga rápida. Equipado con Android 13, posee parlantes duales estéreo DTS. La cámara principal es de 50MP HDR y la cámara delantera, 8MP con Flash Dual. Incluye funda, protector, cargador y auriculares.

Ficha técnica del Spark 20C.

El Spark 20 Pro está equipado con 256GB de almacenamiento y 8GB de RAM, expandible hasta 16GB, y disponible en los colores Frost Ivory y Moonlight Black. Cuenta con un procesador G99 Ultra Boost y el sistema operativo Android 13. Su pantalla LCD de 6.78" FHD+ tiene una tasa de refresco de 120 Hz.

Tecno Spark 20 Pro

Viene con altavoces duales. La cámara principal es de 108MP y la cámara frontal, de 32MP. Incluye la función de Video Dual, con la cual es posible grabar simultáneamente con ambas cámaras.

Incluye desbloqueo por huella dactilar, y un cargador de 33W Tipo-C y batería de 5000 mAh con carga rápida. El diseño metálico con tres anillos añade un toque de sofisticación y modernidad. Llegará próximamente al mercado local a un precio de $319.000 para el modelo de 256GB.

Ficha técnica del Tecno Spark 20 Pro

En los próximos meses se sumarán nuevos modelos, de diferentes prestaciones, informaron desde BGH, para jugadores, y en 2025 incluirá en su portafolio a celulares de gama alta, todos diseñados por Tecno.