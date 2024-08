WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular a nivel mundial y es conocida tanto por su facilidad de uso como por sus funciones de privacidad. Sin embargo, a veces es posible que quieras leer un mensaje sin que el remitente lo sepa. Tal vez no estés listo para responder, no tengas tiempo o no tengas pensado responderle.

Técnicamente, no hay forma de garantizar que esto suceda. Todos los mensajes de WhatsApp se muestran con dos marcas de verificación cuando se han entregado al teléfono móvil de otra persona.

Si los recibís y pasaron algunas horas, podés estar seguro de que el destinatario los ha leído. Sin embargo, existen formas de minimizar las posibilidades de que alguien sepa que se ha leído un mensaje. A continuación, se indican seis formas de hacerlo.

Deshabilitá confirmaciones de lectura en WhatsApp

WhatsApp tiene una función llamada "Confirmaciones de lectura". Cuando está habilitada, los mensajes que se han leído en la aplicación muestran dos marcas de verificación azules, lo que lo hace muy evidente.

De forma predeterminada, esta función está activada. Para desactivarla, abrí WhatsApp y dirigíte a Configuración / Ajustes, a la que se accede desde la esquina inferior derecha de la pantalla en iOS, y desde los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla en Android.

Desde allí, seleccioná Privacidad y luego tocá el interruptor Confirmaciones de lectura para desactivarlo. Si las confirmaciones de lectura están deshabilitadas, el remitente ya no podrá ver las marcas azules después de leerlo.

Debés tener en cuenta que esto no es posible para los mensajes grupales, aunque es menos obvio cuando leíste un mensaje en estas conversaciones porque las dos marcas no se volverán azules hasta que todos hayan visto el mensaje.

Desactivá la función de última conexión

Desactivar las confirmaciones de lectura no es especialmente eficaz si el remitente puede ver tu estado en línea sin leer el mensaje. Sin embargo, también podés ocultar esta función. Volvé a Configuración / Ajustes y luego a Privacidad.

Pulsá Última conexión y en línea y elegí las opciones que mejor se adapten a vos. Para mayor tranquilidad, elegí Nadie para la última conexión e Igual que la última conexión para la conexión.

Activá temporalmente el modo avión

El modo avión es otra forma práctica de leer mensajes sin que se sepa quién los envió. Cuando recibís un nuevo mensaje de WhatsApp, no abras la aplicación inmediatamente. En su lugar, activa el modo avión en tu dispositivo.

Normalmente, podés encontrar esta opción en el menú de configuración rápida: deslizá el dedo hacia abajo en un dispositivo Android o desde la esquina superior derecha en un iPhone. Una vez que el modo Avión esté habilitado, abrí WhatsApp y leé el mensaje.

Después de leerlo, cerrá WhatsApp y desactivá el modo Avión. Al usar el modo avión, WhatsApp no podrá enviar confirmaciones de lectura hasta que lo desactives, lo que te permitirá leer mensajes sin que el remitente lo sepa.

Utilizá notificaciones

En muchos dispositivos, WhatsApp muestra vistas previas de los mensajes en las notificaciones incluso cuando la aplicación está bloqueada. Esto suele permitir leer el mensaje completo sin abrir WhatsApp.

Cuando recibas un mensaje de WhatsApp, esperá a que aparezca la notificación en la pantalla de bloqueo o en la barra de notificaciones de tu dispositivo. Leé la vista previa del mensaje directamente desde la notificación sin tener que desbloquear el dispositivo ni abrir WhatsApp.

Una vez que hayas leído el mensaje, evitá tocar la notificación, ya que esto puede marcar el mensaje como leído. El uso de vistas previas de notificaciones te permite leer mensajes de WhatsApp de forma discreta sin abrir la aplicación ni activar confirmaciones de lectura.

También podés activar las notificaciones de alta prioridad en Configuración / Ajustes > Notificaciones. Esto hará que aparezcan en la parte superior de la pantalla cuando lleguen, y podrás leerlas y luego deslizarlas hacia afuera sin tener que abrirlas.

Si tenés un reloj inteligente o un rastreador de actividad física conectado a tu dispositivo que admita notificaciones de WhatsApp, también podrás leer mensajes discretamente desde tu dispositivo portátil.

Usá el widget de la pantalla de inicio de WhatsApp

Si tu dispositivo admite widgets, podés agregar un widget de WhatsApp a tu pantalla de inicio para ver mensajes recientes sin abrir la aplicación directamente. Para ello, mantené pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio de tu dispositivo. Pulsá la opción Widgets o Añadir widgets, según tu dispositivo.

Desplazáte por la lista de widgets y buscá el widget de WhatsApp. Mantené presionado el widget de WhatsApp y arrastrálo a la ubicación deseada en la pantalla de inicio. Una vez colocado, el widget mostrará los mensajes recientes, permitiéndote leerlos discretamente sin abrir WhatsApp.

Bloqueá un contacto

Bloquear a alguien es un último recurso, especialmente si querés seguir siendo su contacto. Podés hacerlo así: abrí el hilo de conversación, tocá los tres puntos de la parte superior (en Android) o la foto de perfil del contacto (en un iPhone) y elegí "Más" seguido de "Bloquear". No olvides desbloquearlo más tarde si decidís hacerlo.

Mientras permanezcan bloqueados no sabrán si leíste su mensaje, pero habrá otras pistas de que están bloqueados: tu foto de perfil y tu estado desaparecerán, ninguno de sus mensajes parecerá entregado y no podrán llamarte.

Usando estos métodos, podés leer los mensajes de WhatsApp sin que haya prácticamente ninguna indicación de que ese sea el caso.