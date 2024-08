Nueva herramienta de aprendizaje basada en neurociencia transforma la gestión de los recursos humanos

La herramienta no se limita a videos y exámenes, sino que proporciona una experiencia interactiva y continua en la gestión de recursos humanos

PDA, empresa argentina de recursos humanos apalancados en las tecnologías de la información y la comunicación (HR Tech), implementó una nueva herramienta que transformará la evaluación del perfil conductual de las personas.

Según informó esta compañía a iProfesional, se trata de My PDA Coach (MPC), un sistema de desarrollo de competencias basado en perfiles conductuales, que combina TIC con principios de neurociencia y automatización de contenidos.

Jaime Díaz, director general ejecutivo de PDA, explicó que esta nueva herramienta suma inteligencia artificial (IA) y procesos basados en la neurociencia, y resume el proceso de trabajo interno de la empresa en la última década.

Díaz informó que My PDA Coach permite manejar datos predictivos, mapear habilidades organizacionales y sugerir soluciones para trabajar en las brechas identificadas. Esto implica que "My PDA Coach no sea solo un aliado para tareas predictivas", dijo

"Hay que entenderla como una solución completa que ofrece una experiencia de aprendizaje continuo y enriquecido. La herramienta no se limita a videos y exámenes, sino que proporciona una experiencia interactiva y continua", agregó.

PDA y la empresa go4clic anunciaron su colaboración con MPC. Leonardo Giménez, director general ejecutivo de go4Clic, detalló que el uso de una base de neurociencia en herramientas de recursos humanos permite comprender mejor el comportamiento y las motivaciones de las personas, lo que deriva en estrategias más efectivas para gestionar el talento.

Etapas de My PDA Coach.

¿Como funciona la nueva herramenta tecnológica para gestión de recursos humanos?

Para acceder a esta herramienta, es necesario realizar el PDA Assessment, una metodología que permite describir y analizar el perfil conductual de las personas y el desarrollo de competencias, asegurando un proceso automatizado con un enfoque holístico.

En PDA Assessment se abordan 16 competencias fundamentales para obtener una radiografía detallada de cada perfil, Estas competencias son iniciativa, inteligencia social, influencia, autonomía, mentoreo, actitud de servicio, empatía, disponibilidad, precisión, atención activa, pensamiento analítico, excelencia técnica, implementación, agilidad, proactividad y agente de cambio.

Una vez realizado este paso, se selecciona la competencia en la que el individuo establecerá los objetivos y las acciones puntuales. Al finalizar esta etapa, se accede a My PDA Coach. La aplicación está diseñada para impulsar procesos de transformación profesional a partir de los datos obtenidos del PDA Assessment que permite recibir durante seis semanas recordatorios, tips y autoevaluaciones para medir el progreso de cada miembro.

El proceso comienza con la autoevaluación mediante el Formulario PDA. Esta herramienta, que toma entre 10 y 15 minutos en completarse, genera un informe exhaustivo que describe el perfil conductual del individuo. Este informe identifica motivadores, fortalezas, áreas de mejora y otras características conductuales sin emitir juicios de valor, proporcionando una base sólida para el proceso de coaching.

En la siguiente fase, el coach MPC realiza una sesión de feedback personalizada con el coachee (persona que en un proceso de coaching recibe por parte de un coach los conocimientos y herramientas para desarrollar todo su potencial y mejorar su vida).

A partir del informe PDA, el coach y el coachee analizan en profundidad el perfil conductual, estilos de toma de decisiones, habilidades comerciales y de liderazgo, entre otros aspectos. Esta sesión permite al coachee comprender mejor sus características conductuales y definir, en colaboración con su coach, las áreas específicas a desarrollar.

My PDA Coach ofrece consejos, desafíos, ejercicios y recordatorios a través de su plataforma.

Plataforma de enfoque integral

Una vez identificadas las competencias a mejorar, se inicia el proceso My PDA Coach. Durante seis semanas, el coachee recibe consejos, desafíos, ejercicios y recordatorios a través de la plataforma.

Este sistema de microcápsulas de aprendizaje, basado en un sistema de gestión del aprendizaje proporcionado por go4clic, está diseñado para mantener la motivación y enfocar el esfuerzo del coachee en el desarrollo de sus habilidades conductuales.

El proceso concluye con una evaluación grupal. El coachee selecciona un grupo de personas que, mediante encuestas enviadas por My PDA Coach, evaluarán su cambio conductual. Este feedback 360° ofrece una visión externa y objetiva del progreso del coachee, permitiéndole evaluar si los esfuerzos realizados han sido percibidos y valorados por su entorno.

MPC se establece como una plataforma de enfoque integral y personalizado en el desarrollo de competencias, abarcando desde la autoevaluación hasta la evaluación grupal. A través de estos cuatro pasos, MPC guía a los usuarios, respaldado por un coach personal y una serie de herramientas digitales avanzadas.

Díaz informó que están explorando en PDA "cómo la inteligencia artificial puede mejorar otras soluciones, asegurándonos que nuestros productos evolucionen junto con las necesidades del mercado y de nuestros clientes". PDA cuenta con oficinas en España, México y Portugal y opera en más de 45 países.