Es posible que algunas publicaciones tuyas en redes sociales se olviden, pero depende de vos deshacerte de ellas para que no te generen problemas.

Hemos estado viviendo con las redes sociales durante mucho tiempo. Por ejemplo, Facebook se abrió al público en 2006. Eso significa un largo rastro de publicaciones que se remontan a lo largo de los años.

Si bien esto te permite hacer un viaje nostálgico al pasado con solo unos pocos clics, también puede traer algunos recuerdos vergonzosos e incómodos. Tal vez tus tomas de Twitter de hace 10 años no hayan envejecido bien, o haya una expareja que preferirías no recordar, o te dirigís a una entrevista de trabajo y no querés que tus posibles empleadores juzguen quién sos ahora por tus publicaciones en las redes sociales de sólo un par de décadas.

Cualquiera que sea la razón, podés encontrar y eliminar publicaciones antiguas en las redes sociales sin demasiada dificultad al usar la web o las aplicaciones móviles. Se dice que cualquier cosa publicada en Internet es para siempre, pero podés hacer todo lo posible para al menos silenciar un poco tus errores.

Hemos incluido instrucciones para Facebook, X (la ex Twitter) e Instagram, ya que estos son los lugares donde es más probable que hayas publicado contenido que has olvidado hace mucho tiempo.

Cómo borrar publicaciones antiguas en Facebook

Facebook se acerca a los 20 años de estar disponible para cualquier persona con una dirección de correo electrónico, así que comencemos por ahí. Si estuviste presente cuando Facebook llegó por primera vez, recordarás que las actualizaciones de estado personal eran mucho más comunes de lo que son ahora.

La gente incluso solía escribir en los perfiles de los demás, al estilo de MySpace. La forma más fácil de encontrar tus publicaciones más antiguas es cargar Facebook en su versión web, en una computadora personal:

Seleccioná tu nombre (a la izquierda) para ver tu perfil. En la parte superior de la columna con tus publicaciones enumeradas buscá y hacé clic en el botón Filtros. Usá el menú desplegable Ir a para encontrar el año en que te uniste a Facebook. ¿No recordás cuándo te uniste? Te diremos cómo encontrar esa información en un momento. Hacé clic en Listo para ver las publicaciones de ese año.

También pñodés volver a revisar tus publicaciones en el teléfono móvil.

Abrí tu perfil de Facebook en la aplicación móvil. Desplazáte hacia abajo hasta tus publicaciones y buscá y tocá el enlace Filtros a la derecha. Con el móvil, es un poco más incómodo; no podés simplemente saltar a años específicos, sino que debés tocar un calendario.

¿No recordás cuando te uniste a Facebook? Eso es algo que podés averiguar, aunque el proceso es un poco complicado. En la web:

Abrí Facebook y hacé clic en tu foto de perfil. Seleccioná Configuración y privacidad > Configuración. Buscá el Centro de cuentas en el lado derecho de su página. Seleccionálo y luego debés ir a Su información y permisos > acceder a su información > información personal. La fecha de creación de tu cuenta será lo primero en Información de perfil.

En la aplicación móvil:

Seleccioná tu imagen de perfil en la esquina superior derecha. Debés ir a Configuración y privacidad > Configuración > Centro de cuentas > Su información y permisos > Acceder a su información > Información personal. Al igual que con la versión web, si buscás información de perfil, verás la fecha en que creaste tu cuenta.

Si tenés muchas publicaciones para examinar, podés usar otros filtros (por ejemplo, como el mes) para reducir los resultados. Si ves algo de lo que querés deshacerte, simplemente hacé clic en los tres puntos junto a él y luego hacé clic en Eliminar publicación.

X / Twitter

X, que anteriormente se conocía como Twitter, a menudo puede ser un lugar para opiniones y opiniones, y es posible, incluso probable, que algunas de ellas hayan envejecido mejor que otras. Si deseás ir por el carril de la memoria, y suponiendo que aún no hayas desactivado tu cuenta, podés acceder a tus tuits más antiguos de varias maneras, pero usar el motor de búsqueda incorporado en la plataforma es lo más sencillo.

El buscador de la red social es completo y te permite encontrar tuits con palabras clave o publicados en ciertas fechas. Por ejemplo, podés ver todos tus tuits que contengan la palabra "imbécil". Solo es posible desde la web, ya que desde el móvil es posible buscar ciertos parámetros, pero no de forma tan avanzada como desde PC.

Esta forma es la más rápida para encontrar los tuits que contengan una palabra, aunque no te permite ordenar los tuits por fecha, ya que aparecen todos los del intervalo temporal que elijas, pero no se muestran ordenados, sino enumerados de forma aleatoria. Para hacer búsqueda avanzada en Twitter, realizá los sigyientes pasos:

Entrá en la web de Twitter. Tocá en el icono de la lupa, situado en el menú de la izquierda. Buscá cualquier cosa desde la barra superior, sin importar si tiene relación con la búsqueda avanzada que realizaremos después. Una vez hayas buscado cualquier cosa, toca en los 3 puntos de la esquina superior derecha y selecciona Búsqueda avanzada. Configura tu búsqueda.

Configurar tu búsqueda consiste en elegir las palabras, frases, fechas, hashtags o cuentas que aparecerán en ella. Los filtros se van sumando para así realizar una búsqueda lo más aguda posible.

Por ejemplo, podemos empezar buscando todos los tuits que hayamos publicado entre el 1 de enero de 2020 y el 25 de febrero de 2021, y luego es posible realizar esa misma búsqueda, pero que solo aparezcan aquellos que contengan la palabra "pandemoia". Después podemos añadir un hashtag o las cuentas que mencionamos, de este modo, también nos permite comprobar las interacciones entre perfiles.

Cuando queramos eliminar uno de los tuits que aparecen, solo deberemos hacer lo mismo que antes. Tocá en los tres puntos de la esquina superior derecha que aparecen en todos los tuits y selecciona la opción Eliminar Tweet.

Instagram

Instagram está solo unos años por detrás de Facebook y Twitter en lo que respecta a la edad, porque apareció en público por primera vez en 2010. Son muchos años para que las fotos y los videos se acumulen en tu línea de tiempo pública, aunque gran parte de la actividad de Instagram se centre en las Historias, que desaparecen automáticamente. Aquí, es mejor que uses la aplicación de Instagram en el celular:

Tocá tu foto de perfil (abajo a la derecha). Tocá las tres líneas horizontales (arriba a la derecha). Elegí Tu actividad > Publicaciones. Pulsá De lo más reciente a lo más antiguo y cambiálo de Más antiguo a más reciente.

Tus primeras publicaciones de Instagram aparecerán en la parte superior de la pantalla. Si querés ser más específico en tu búsqueda, tocá el menú desplegable Todas las fechas, que te permite buscar publicaciones de Instagram dentro de un rango de fechas específico.

Si ves algo que preferirías no tener en tu perfil de Instagram, tocá la publicación, tocá los tres puntos en la esquina superior derecha y luego elegí Eliminar. El mismo menú te permite archivar una publicación, lo que significa que aún podés verla (y todos los comentarios y me gusta), pero está oculto para todos los demás.