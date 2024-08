Neuralink, la empresa de neurotecnología dirigida por el magnate Elon Musk, implantó un chip cerebral en una persona a finales de enero y, a mediados de marzo, reveló que el paciente Noland Arbaugh era capaz de controlar su computadora portátil desde varias posiciones, incluso acostado en la cama.

Sin embargo, tras comprobar que Arbaugh podía controlar el cursor de su MacBook mientras jugaba al ajedrez o Civilization VI, Neuralink publicó, a mitad de mayo, que el chip desarrolló un problema unas semanas después de su inserción.

La compañía afirmó que varios hilos de conexión del dispositivo se retrajeron del cerebro del paciente, lo que obstaculizó la velocidad de datos y la efectividad. Aunque Neuralink no dio detalles sobre el incidente ni sobre por qué se desprendieron los hilos, la compañía consiguió resolver el problema.

Arbaugh compartió una actualización, en la red social X (antes Twitter) sobre el estado en que se encuentra. Reveló que realizaba sesiones con el personal de Neuralink de lunes a viernes, durante aproximadamente cuatro horas al día.

Lo explicó así: "Estoy trabajando en el uso de diferentes partes del cuerpo y movimientos para hacer clic izquierdo, derecho y central. También trabajo mucho con la escritura a mano y hago experimentos a diario para intentar mejorar la interfaz de usuario, la experiencia o simplemente el rendimiento general. Y, por supuesto, me esfuerzo constantemente para intentar batir tantos récords como pueda. ¡Estoy muy cerca de batir un par más!".

Los avances son posibles gracias al chip cerebral de Neuralink, al que Arbaugh ha bautizado como "Eve": "Eve y yo hemos estado trabajando para mejorar de muchas maneras diferentes", dijo.

Los plandes del hombre con el chip cerebral de Neuralink

Más allá de los progresos mencionados, el paciente también dijo que aprendía japonés y francés, y decidió volver a aprender matemáticas, incluso empezó a escribir de nuevo de forma creativa.

Arbaugh dijo que quiere volver a estudiar y centrarse en la neurociencia porque "podría tener algún conocimiento sobre el campo". También expresó que consideraba buscar trabajo y fundar una organización benéfica, para interactuar con la comunidad, e incluso construir una casa a sus padres.

Arbaugh aseguró que la estaba "pasando genial" y que su vida "ha mejorado mucho en tan poco tiempo", y admitió que "es difícil expresarlo con palabras". También agradeció el apoyo que recibió durante estos meses en las redes sociales.

"Gracias por apoyarme en este viaje. Todos ustedes han hecho que esta experiencia sea increíblemente maravillosa para mí. Los mensajes que he recibido me han hecho llorar de la mejor manera posible, me han hecho reír a carcajadas y me han ayudado a crecer como persona. No podría estar más agradecido. Tengo muchas más cosas emocionantes por venir", dijo el paciente de Neuralink.