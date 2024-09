Como celular básico, el Samsung Galaxy A15, el teléfono móvil más vendido entre todas las marcas en Mercado Libre en la primera semana de septiembre de 2024, cumple todos los requisitos.

Gran pantalla, rendimiento razonable y fantástica duración de la batería. Sin embargo, las cámaras son promedio en el mejor de los casos, por lo que si esta es un área importante para vos, podría valer la pena consultar algunas alternativas.

La serie Galaxy A de Samsung fue un poco impredecible en los últimos años. Por cada oportunidad que encuentras, a menudo hay un hermano menos impresionante cerca. Por ejemplo, el Samsung Galaxy A25 5G es más grande, se vende por $496.750 en Mercado Libre, más caro que el A15 4G que se ofrece desde $329.999. ¿Vale la pena ahorrar la diferencia?

Diseño

Samsung tiene una estética de diseño muy establecida en este punto, con el nuevo A15 casi idéntico al A25 5G en términos de material y dimensiones. El modelo más barato mide 160,1 x 76,8 x 8,4 mm y pesa 200 gramos, que es ligeramente más pequeño y pesado que su hermano.

La construcción es una mezcla de un chasis y una parte trasera de plástico, con la parte delantera luciendo un panel de vidrio para la pantalla. Samsung no menciona Gorilla Glass ni nada por el estilo en las especificaciones técnicas, y eso no es sorprendente, ya que rara vez se obtienen materiales endurecidos como ese a este precio.

El flanco derecho tiene un área elevada que alberga los controles de encendido y volumen, y el primero también alberga un sensor de huellas dactilares. Al igual que con cualquier lector colocado lateralmente, en realidad es bastante útil ya que se tiende a sostener un teléfono móvil con el pulgar alrededor de esa parte del dispositivo, aunque si sos zurdo es posible que tenga que cambiar de mano una vez que haya sacado el celular del bolsillo.

Ese no es un problema exclusivo del Samsung Galaxy A15, ya que también se encuentra en muchos celulares de gama alta. Dejando a un lado la destreza preferida, el sensor de huellas dactilares es rápido y fiable. Es mejor que una opción de baja calidad incrustada en la pantalla, incluso si no es tan elegante.

Al igual que con la mayoría de los teléfonos móviles modernos, el Samsung Galaxy A15 es resbaladizo en la mano, por lo que definitivamente se recomienda comprar una funda de inmediato, especialmente con el chasis de plástico que probablemente no sobreviviría a demasiadas caídas.

Otra omisión en el embalaje es un cargador, aunque se incluye un cable USB-C para que coincida con el puerto del A15. Al lado hay un solo altavoz, acompañado de un conector para auriculares de 3,5 mm.

Cuando se lanzó estuvo en tres colores para elegir. En Mercado Libre se encuentra en negro azulado, que se ve bastante bien cuando no está cubierto de polvo. Como era de esperar de un dispositivo a este precio, Samsung no indica ninguna clasificación de impermeabilidad para el A15, así que no lo mojes.

El Samsung Galaxy A15 4G fue el celular más vendido en Mercado Libre en la primera semana de septiembre de 2024.

Pantalla y altavoces

Samsung es conocido por sus pantallas, y el Galaxy A15 es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir por poco dinero hoy. El panel AMOLED de 6,5 pulgadas es genial, con colores vivos y suficiente brillo para hacer frente a un día soleado sin dejar de poder leer lo que hay en la pantalla.

La compañía afirma un brillo máximo de 800 nits, ayudado por su función Vision Booster. La resolución Full HD+ (2340 x 1080) mantiene las cosas nítidas, con una frecuencia de actualización de 90 Hz que garantiza un desplazamiento suave.

Sin embargo, este no siempre es el caso, ya que la potencia de procesamiento del A15 parece tener problemas con las páginas con muchas imágenes, lo que resulta en algunas vibraciones al desplazarse hacia arriba y hacia abajo.

El panel en sí tiene una relación pantalla-cuerpo del 84,3%, con una pequeña barbilla en el borde inferior y una muesca en forma de lágrima en la parte superior que son las únicas interrupciones. Para un dispositivo que cuesta poco como el A15, esta es realmente una pantalla muy agradable y lo más destacado de este celular.

El audio llega a través de un solo altavoz en el borde inferior. Esto puede arrojar algunos niveles de volumen bastante impresionantes, y el contenido hablado conserva la mayor parte de su fidelidad incluso en el extremo máximo. La música sufre más a estos niveles, con una distorsión que se arrastra hacia los picos y un equilibrio general que se desvía hacia el extremo estridente del espectro.

Si estás escuchando podcasts o audiolibros, entonces estarás bastante contento con la salida, pero para las melodías, sería mejor que la configuración estuviera a mitad de camino o que usara el conector para auriculares de 3,5 mm para conectar un par de altavoces o auriculares decentes.

Especificaciones y rendimiento

Por lo general, no encontrará un chip Snapdragon en un celular barato, pero el MediaTek Helio G99 en el A15 sigue siendo un procesador competente que puede manejar bien las tareas diarias. Se producen algunos tartamudeos en el rendimiento cuando hay muchas imágenes gráficas en la pantalla, como cuando te desplazás por la línea de tiempo de Google Discover al que podés acceder deslizando el dedo hacia la izquierda cuando estás en la pantalla de inicio.

Las aplicaciones se abren razonablemente rápido, con algunas pausas aquí y allá, y permanecen interactivas de manera confiable durante el uso. Los juegos son incluso una opción, con Asphalt 9 Legends sin problemas en el A15, aunque conviene evitar los juegos 3D más pesados, pero para un celular que puede manejar un poco de juegos ligeros, el A15 es un dispositivo perfectamente útil.

Los 4 GB de RAM son un candidato probable para algunas de las ralentizaciones, ya que la memoria está en el lado bajo en estos días. Al menos obtenés 128 GB de almacenamiento básico, con 1 TB adicional de espacio expandible disponible si suministrás la tarjeta microSD.

En cuanto a redes y conectividad, este modelo es un teléfono móvil con tecnologías de telefonía móvil de cuarta generación (4G). Samsung ofrece el Galaxy A15 5G si preferís una conexión celular más rápida, aunque la mayoría de los otros elementos del teléfono son los mismos, por lo que es posible que no valga la pena un monto extra.

El Samsung Galaxy A15 ofrece soporte para Dual SIM (Nano), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS y NFC, por lo que podrás usarlo para realizar pagos sin contacto, conectarte a auriculares Bluetooth y encontrar tu camino cuando estés perdido.

Cámaras

El A15 cuenta con un conjunto de cámaras triples, que comprende un módulo principal de 50Mp f/1.8 de gran angular, unido a un ultra gran angular de 5Mp y un macro de 2Mp. En su mayor parte, usarás la cámara principal, ya que las otras no están realmente a la altura.

Ciertamente, se pueden obtener algunas imágenes decentes del A15, principalmente cuando hay mucha luz disponible. Se puede observar un exceso de nitidez que sugiere que el software está tratando de compensar las fotos más suaves que captura la lente.

Esto puede dar lugar a tomas de fuerte contraste en las que las luces se apagan, donde las áreas blancas brillantes parecen confundir o abrumar al sensor. Pero para una cámara de uso diario hace un trabajo aceptable para un celular barato siempre que el sujeto esté bien iluminado y no se mueva.

Hay un ligero retraso del obturador, lo que significa que capturar mascotas o niños en movimiento puede ser frustrante, ya que la cámara retrasa la toma de la foto durante medio segundo más o menos, lo que puede ser la diferencia entre obtener la que deseás y un desastre borroso.

Samsung tiene la gama habitual de modos especiales, Macro, Noche, Panorama, etc., y puede ser divertido jugar con ellos. El modo Noche introduce un poco de ruido y sobre procesamiento, mientras que el Macro parece muy complicado. Es posible que puedas obtener algunas tomas de ellos, pero conviene quedarse con la cámara principal para obtener los mejores resultados.

El video alcanza un máximo de 1080p y 30 fps, con imágenes que hacen un trabajo decente al enfocar y equilibrar los contrastes de luz. Obtendrás algunos fotogramas caídos aquí y allá, y el rendimiento con poca luz no es excelente, por lo que debería cumplir su propósito. La cámara frontal de 13 MP es su módulo selfie estándar, con suficiente calidad para publicaciones en redes sociales y la historia ocasional de Instagram si usás el video (1080p / 30fps).

Duración de la batería y carga

Esto es algo bueno porque el teléfono móvil ofrece números impresionantes cuando se trata de evitar la necesidad de encontrar un cargador. Podría ser fácilmente un celular de dos días para la mayoría de las personas, siempre y cuando no pasés todo el día usándolo a la luz del sol o jugando muchos juegos gráficamente exigentes.

Los tiempos de carga son lentos. El A15 no tiene un cargador, por lo que, aunque admite una carga rápida de 25 W, es posible que no tengas los medios para hacerlo. Tampoco es compatible con la carga inalámbrica, pero eso está bien para este rango de precios.

Software y aplicaciones

Android 14 es el sistema operativo que sustenta el Galaxy A15, con la interfaz de usuario de Samsung en la parte superior. Debería ser familiar para cualquier usuario de Samsung, y ciertamente se limpió a lo largo de los años para ofrecer una interfaz inteligente y optimizada.

Hay una buena cantidad de duplicaciones en términos de aplicaciones, con el conjunto de herramientas de Samsung, pero nada atroz. Solo hay un puñado de aplicaciones de terceros preinstaladas, y todas se pueden eliminar fácilmente.

Sorprendentemente para un teléfono móvil asequible, Samsung promete hasta cuatro actualizaciones del sistema operativo, que lo llevarían a Android 18, con hasta cinco años de actualizaciones de seguridad. Eso significa que la vida útil del dispositivo debería ser de alrededor de seis años, lo cual es muy generoso en este sector del mercado.

Precio

La serie Samsung Galaxy A siempre ha sido una forma rentable de adquirir un nuevo teléfono móvil inteligente y eso no cambia con el A15. Podés comprar el dispositivo de Samsung por $329.999 el modelo de 128 Gb de almacenamiento en color negro azulado y 4GB de RAM en la tienda oficial de electrónica de la propia Mercado Libre, aunque deberás tener en cuenta un poco más para una funda y un cargador, si aún no tenés uno.

Especificaciones del Samsung Galaxy A15 4G

Android 14

Pantalla AMOLED Full HD+ de 6,5 pulgadas.

de 6,5 pulgadas. Tasa de refresco de 90 Hz.

Procesador MediaTek Helio G99 de 2.2Ghz.

de 2.2Ghz. 4 GB de RAM.

128 GB de almacenamiento (ampliable hasta 1 TB mediante microSD).

Cámara principal de 50Mp f/1.8.

5Mp f/2.2 ultra gran angular.

Macro de 2 MP f/2.4.

Cámara selfie de 13Mp f/2.0.

Un solo altavoz.

Conector para auriculares de 3,5 mm.

Sensor de huellas dactilares integrado en el botón de encendido.

Puerto de carga USB-C .

. Batería de 5000mAh.

Compatible con carga rápida de 25 W.

160,1 x 76,8 x 8,4 mm

200 gramos.

Conclusión

Realmente se puede obtener mucho por tu dinero en estos días, y el Samsung Galaxy A15 es una prueba más de esto. Tiene una gran pantalla, una buena cantidad de almacenamiento, que se puede ampliar a través de microSD, sin mencionar la excelente duración de la batería.

El rendimiento está bien, pero hay algunos tartamudeos aquí y allá, además de un retraso en el obturador de la cámara que puede ser molesto. Las cámaras en sí están bien, aunque es una de las áreas más débiles del teléfono móvil.

Si deseás un teléfono móvil inteligente barato para el trabajo, como respaldo para el principal, o simplemente no querés gastar mucho en un dispositivo si solo deseás recibir llamadas, navegar por la web y pagar las cosas en la caja, entonces el Samsung Galaxy A15 es una opción sólida.