Hay algunas cosas que debés hacer primero cuando uses un nuevo teléfono móvil inteligente Samsung. Una de ellas es descargar e instalar Good Lock. Ya sea que tengas un modelo Galaxy S24 , Galaxy Z Fold 6 o un teléfono móvil Samsung más antiguo, es una aplicación que abre una variedad enorme de opciones de personalización de software.

Pero, ¿qué es Samsung Good Lock y por qué es importante? Obtené más información sobre las características, la disponibilidad y los pasos de instalación de sus módulos a continuación.

¿Qué es Samsung Good Lock?

Samsung Good Lock es una aplicación con varias utilidades descargables o módulos que pueden personalizar tu dispositivo o brindar funciones adicionales. En resumen, Good Lock es una suite de personalización que hace que la One UI de Samsung parezca una ROM personalizada.

La aplicación existe desde la serie Samsung Galaxy S7 y solo incluía opciones para modificar los elementos de la pantalla de bloqueo en la interfaz de usuario TouchWiz original de Samsung, de ahí su nombre.

Sin embargo, Samsung actualizó y modificó Good Lock muchas veces desde entonces. En su forma actual, ofrece funciones de personalización para pantallas de bloqueo, notificaciones e incluso la esfera del reloj original.

También mejora la multitarea, el S Pen y te permite ejecutar aplicaciones en la pantalla de cubierta del Galaxy Z Flip. Good Lock no viene con todos estos módulos preinstalados, sino que los usuarios pueden elegir cuáles desean instalar a través de Good Lock.

Módulos de Good Lock

Hablemos brevemente sobre los principales módulo y lo que hacen. Todos los módulos a continuación son compatibles con One UI 5.1 o posterior que se ejecute en Android 13 o posterior. La mayoría también funciona en versiones anteriores de One UI de Samsung, pero algunos, como Camera Assistant y RegiStar, requieren la última versión. Edge Lighting+ requiere One UI 5.1.1. Los módulos son bastante simples y no requieren mucha explicación.

Camera Assistant

Agrega una serie de ajustes al software de cámara de One UI. Los usuarios pueden activar el HDR automático cuando el teléfono móvil detecta las condiciones adecuadas, activar el cambio automático de lentes que permite que el celular elija la mejor lente para cualquier toma e incluso grabar videos en modo de fotografía manteniendo presionado el botón del obturador.

Otras configuraciones permiten a los usuarios tomar fotos adicionales después de que se agote el tiempo del temporizador y aumentar la velocidad del obturador al minimizar la cantidad de cuadros capturados. Los usuarios también pueden activar la vista previa limpia en pantallas HDMI, que elimina configuraciones y botones al mostrar vistas previas de imágenes en una pantalla grande.

Clockface

Te permite personalizar el reloj de tu pantalla siempre activa o de bloqueo. Hay un par de docenas de opciones que van desde analógicas a digitales e incluso con texto. La mayoría de los relojes te permiten personalizar cosas como el color, algunos de los elementos y otros elementos.

Una vez hecho esto, configura el reloj y aparecerá en tu pantalla de bloqueo o en la pantalla siempre activa. Todos los relojes que personalizás están disponibles en la categoría Mis relojes, a la que se puede acceder desde la parte inferior de la pantalla.

Edge Lighting+

Ofrece a los usuarios opciones de personalización para la función Edge Lighting de Samsung. Los usuarios pueden ajustar los colores y los efectos, y vincularlos a las notificaciones recibidas. El módulo requiere One UI 5.1.1 o una versión más reciente.

EdgeTouch

Es una aplicación que puede resultar útil si los toques accidentales son un problema real. Te permite configurar manualmente las partes de la pantalla que rechazan los toques accidentales. Esta función ya existe en los teléfonos Samsung de forma predeterminada sin una aplicación.

Sin embargo, este módulo Samsung Good Lock te permite aumentar o disminuir el tamaño para un mejor uso. Te recomendamos que presiones la opción Mostrar zonas de borde para ver dónde coloca Samsung la protección contra toques accidentales de forma predeterminada antes de intentar modificarla.

Galaxy to Share

Te permite hacer copias de seguridad y compartir configuraciones de Good Lock en dispositivos Samsung. Esto es ideal para quienes tienen configuraciones de módulos de Good Lock complejas que les gustaría replicar en un teléfono móvil recién comprado. La aplicación también te permite enviar las configuraciones por DropShip y compartirlas con otros dispositivos Android o iOS.

Home Up

Agrega configuraciones de personalización para el iniciador de One UI. Podés cambiar cosas menores como el tamaño de la cuadrícula, el tamaño de la cuadrícula del cajón de aplicaciones e incluso cambiar la cantidad de desenfoque que ves al abrir el cajón de aplicaciones. Hay una sección separada para personalizaciones de carpetas y una opción de copia de seguridad y restauración.

La parte más interesante de esta aplicación es la sección Share Manager. Te permite personalizar el menú de uso compartido predeterminado para incluir o no las aplicaciones que quieras o no quieras. Esto ahorra mucho espacio, ya que podés seleccionar las aplicaciones desde las que quieres compartir. También podés desactivar la función Nearby Share, lo que te da aún más espacio.

Keys Café

Te ofrece muchas más opciones para el teclado Samsung de serie. Podés cambiar el diseño e incluso hay un par de opciones de teclado con símbolos. Sin embargo, la gran historia aquí es la sección de estilo.

Podés cambiar el color del teclado independientemente del tema. Algunos efectos de teclado inundan el teclado de color mientras escribes. También hay una opción para configurar diferentes sonidos de teclas para la tecla de retroceso o al escribir texto. Con el teclado de Samsung, también podés jugar a algunos juegos de mecanografía para mejorar tu velocidad y precisión.

LockStar

Te permite personalizar ligeramente tu pantalla de bloqueo. Te ofrece un editor WYSIWYG y podés mover los elementos según lo necesites. Podés editar las pantallas de bloqueo tanto en formato vertical como horizontal a tu gusto.

Algunas de las cosas que podés hacer son mover los elementos existentes, cambiar el fondo de pantalla, cambiar el reloj y agregar elementos adicionales como accesos directos a aplicaciones. En general, es bastante fácil de usar. Una función de diseño automático también mueve los elementos como Samsung cree que deberían estar.

MultiStar

Mejora las capacidades multitarea de los teléfonos móviles Galaxy. Si bien este módulo es útil en los celulares tradicionales, es indispensable en los plegables. Hay una cantidad asombrosa de configuraciones que podés modificar aquí.

El módulo permite a los usuarios configurar el inicio de la funcionalidad Multiwindow y modificar las funciones multitarea específicas del dispositivo plegable, como abrir aplicaciones de pantalla completa en la pantalla plegable y continuar con esas aplicaciones en la pantalla de la cubierta cuando el dispositivo se pliega nuevamente.

También podés configurar las relaciones de aspecto de cada aplicación. Para quienes no tienen un teléfono móvil plegable pero usan Samsung DeX, también hay opciones de personalización. Pueden forzar que DeX se ejecute en resoluciones más altas, permitir que se ejecuten más de cinco aplicaciones simultáneamente en la pantalla conectada o abrir automáticamente la última aplicación que usaron en su teléfono en DeX.

Otras opciones de MultiStar permiten a los usuarios iniciar rápidamente la ventana múltiple manteniendo presionada la tecla Recientes, evitar que las aplicaciones que pierden el foco se detengan y ajustar el tamaño de la ventana emergente de la ventana múltiple.

Cómo descargar e instalar Samsung Good Lock

Para instalar Good Lock en tu teléfono móvil Samsung, seguí los siguientes pasos:

Abrí la aplicación Galaxy Store. Buscá Good Lock. El icono se parece a cuatro piezas de rompecabezas de colores interconectadas. Pulsá Instalar para comenzar el proceso de instalación. Una vez instalada la aplicación, tocá Abrir.

Sin embargo, ese no es el proceso completo. Como se describió anteriormente, Good Lock tiene varios módulos y cada módulo es su propia aplicación. Por lo tanto, cuando abrís la aplicación y tocas el botón de instalación junto a un módulo, serás redirigido a Galaxy Store para instalar ese módulo en particular.

Hay 20 módulos, así que preparáte para saltar de un módulo a otro con bastante frecuencia. Sin embargo, esto tiene un aspecto positivo: podés desinstalar o ignorar los módulos que no quieras usar. Esto ahorra espacio y te permite personalizar solo lo que quieras.