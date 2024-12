Mark Zuckerberg pronostica que los celulares serán desplazados por las gafas inteligentes

En las recientes conferencias Meta Connect 2024, el empresario Mark Zuckerberg presentó su Project Orion y destacó el crecimiento de las gafas Meta Ray-Ban. Luego de la reunión, indicó que "las gafas inteligentes se van a convertir en la próxima gran plataforma de computación".

Aunque aclaró que los celulares no desaparecerán, Zuckerberg recordó cómo los teléfonos móviles no han sustituido del todo a la PC. "Cada nueva plataforma no tiende a sustituir a la vieja", explicó.

"Lo que creo que pasará con las gafas es que vamos a llegar a ese punto, probablemente en algún momento de la década de 2030, en el que tendrás tu teléfono contigo pero va a quedarse más tiempo en tu bolsillo porque vas a hacer más y más cosas con tus gafas que quizás hoy hacés con tu móvil. Es como lo que pasa con tu computadora. Hay probablemente cosas que se podrían hacer de forma más potente o mejor en tu teléfono pero las gafas van a ser tu principal plataforma de computación", dijo.

En una entrevista con la youtuber Cleo Abram, destacó que las gafas permitían disfrutar de una experiencia más natural y social frente a unos celulares que suelen ser obstáculos para ese tipo de interacciones:

"Creo que la tendencia en la computación es cada vez más omnipresente, más natural y más social. Quieres ser capaz de interactuar con la gente que te rodea, y creo que (las gafas inteligentes) probablemente van a ser la próxima gran plataforma después de los teléfonos", pronosticó.

Otros pronósticos de Mark Zuckerberg

El fundador y director general ejecutivo de Meta, sorprendió en octubre al asegurar que los celulares quedarán obsoletos muy pronto. El magnate tecnológico, que es tendencia cada vez que aparece con sus declaraciones en público, compartió su enfoque hacia una innovación clave en la que trabaja su empresa, lo que podría marcar el inicio de una nueva era en la forma en que las personas interactúan con el mundo digital.

En una entrevista con el podcast Decoder del medio digital estadounidense The Verge, Zuckerberg, quien apuesta por la tecnología de realidad virtual (RV) y aumentada (RA), explicó que su enfoque está dirigido a desarrollar dispositivos que superen las capacidades de los teléfonos móviles inteligentes tradicionales.

Según el empresario, el futuro no estará en los celulares sino en dispositivos como las gafas inteligentes, que prometen una integración más fluida entre el mundo físico y el digital. "Creemos que los celulares no van a ser la plataforma principal a largo plazo", señaló el creador de Facebook.

Estos anteojos servirán como un accesorio y como una nueva plataforma informática. Zuckerberg explicó que la tecnología aún está en evolución, pero que las gafas RA de Meta están diseñadas para ofrecer experiencias más inmersivas, lo que superará las limitaciones de los teléfonos móviles en términos de interacción con el entorno.

El CEO de Meta también destacó que la compañía lanzó algunas versiones iniciales de este tipo de dispositivos, como las gafas Ray-Ban Stories, que permiten a los usuarios capturar fotos y videos sin necesidad de utilizar un teléfono móvil inteligente. Sin embargo, Zuckerberg cree que esta es solo una pequeña parte de lo que estas tecnologías serán capaces de hacer en el futuro.

Una de las razones principales detrás de la decisión del empresario de despedirse de los celulares es su creencia de que la tecnología debe ser más intuitiva y estar más integrada en la vida diaria. Los teléfonos móviles, aunque poderosos, requieren una interacción constante a través de pantallas táctiles, lo que limita la fluidez y naturalidad de su uso.

El empresario de 40 años argumentó que los dispositivos de realidad aumentada y virtual permitirán a las personas interactuar de manera más natural, a través de gestos, comandos de voz y otros métodos que no requieren de una pantalla.

La inteligencia artificial como complemento de los anteojos "futuristas"

Además de las gafas RA, Zuckerberg destacó el papel de la inteligencia artificial (IA) en esta transición. Según su visión, la IA jugará un rol fundamental en la interpretación del entorno y en la forma en que los dispositivos interactúan con los usuarios.

"La IA es esencial para que las gafas sean realmente útiles", afirmó, al mencionar que esta tecnología permitirá a los dispositivos comprender mejor lo que sucede a su alrededor y ofrecer información relevante en tiempo real.

Para Zuckerberg, el adiós a los teléfonos móviles inteligentes es parte de un proceso natural de evolución tecnológica. Aunque los celulares fueron una herramienta central durante más de una década, el CEO de Meta está convencido de que es tiempo de un cambio. Con la realidad aumentada y la inteligencia artificial a la cabeza de su estrategia, planea posicionar a Meta como líder en esta nueva era tecnológica.