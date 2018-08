El mercado duda Tras la corrida, la otra gran preocupación para el Gobierno son las Letes

Al Gobierno cada vez le resulta más difícil lograr las divisas necesarias para hacer frente al vencimiento de sus títulos. La última vez cubrió el 54%

La nueva corrida del billete verde, que el viernes cerró a $ 29,80 y la disparada del riesgo país, que el viernes cerró a 700 puntos, su récord en tres años, dejaron en claro que la tranquilidad cambiaria y financiera está lejos de consolidarse.



El Ministerio de Hacienda el miércoles pasado informó que colocó letras de deuda (Letes) a 6 meses por u$s430 millones. Esa suma equivalió solamente al 54% de los vencimientos que debía afrontar.



A esto se sumó que la tasa de interés pactada para la colocación fue del 4,99% anual, frente al 3,65% que se había convalidado en la última licitación, destacó un informe de Bloomberg.



Así las cosas, desde el mes de mayo, el Gobierno sólo logró renovaciones parciales, de entre 40% y 80% de sus vencimientos.



Y Bloomberg destaca que eso se produjo a pesar de que entre los supuestos de su programa financiero presentado ante inversores había considerado hacerlo al 100%.



De acuerdo con algunas estimaciones, el monto adicional que debería recaudar el Gobierno estaría en el orden de 15.000 millones de dólares, siempre que el FMI cumpla con los desembolsos comprometidos en el acuerdo Stand by, y que Argentina logre cumplimentar las metas.



Para los expertos, según consigna El Dia, las licitaciones de Letes y el riesgo país son los dos elementos que está en observación en el caso argentino de corto plazo.



El principal temor es que esto renueve las dudas sobre el programa financiero, particularmente si requiere aumentar la necesidad de fondos de inversores para el Tesoro.



Además, la falta de renovación reduce la capacidad del Tesoro de intervenir en el mercado cambiario. El Fondo Monetario podría flexibilizar el piso de reservas netas para compensar eso, según publica Bloomberg.



Pero sólo renueva parcialmente sus vencimientos de Letras. Si renueva al 50%, necesitará u$s 7.000 millones adicionales para este año.



No extraña entonces que el mercado se haya mostrado hipersensible, el derrumbe de bonos acelera demanda de dólares y crece la preocupación del Gobierno



Sin dudas, se trata de uno de los motivos que generó la disparada del dólar, muy demandado por inversores que quieren dejar el país, y también será uno de los temas que se abordará con la Misión del Fondo que desdee mañana comenzará a auditar las cuentas públicas nacionales.