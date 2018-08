Financiación Ya es oficial el nuevo plan de pagos de la AFIP de hasta 48 cuotas

La flamante resolución establece un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES”, aplicable para la cancelación de impuestos

La AFIP dio a conocer el nuevo plan de pagos de hasta 48 cuotas que arranca el lunes próximo.

Lo hizo a través de la Resolución General 4289 publicada en el Boletín Oficial este viernes. Para acceder al texto completo de la norma y sus respectivos anexos haga clic aquí.



La flamante resolución establece un régimen de planes de facilidades de pago en el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES”, aplicable para la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones, vencidas hasta el 30 de junio de 2018, inclusive, así como de sus respectivos intereses.



Podrán incluirse las obligaciones que hubieran sido incorporadas en planes de pagos anulados, rechazados o caducos.



La cancelación mediante los planes de facilidades del presente régimen no implica reducción alguna de los intereses, así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones.



El régimen dispuesto por la presente comprende los siguientes planes:



a) Obligaciones anuales, aportes, retenciones y percepciones



Se podrán incluir deudas correspondientes a:



1. Obligaciones impositivas cuya determinación debe efectuarse por períodos anuales.



2. Aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).



3. Retenciones y percepciones impositivas.



b) Obligaciones mensuales y otras.



Se podrán incluir deudas correspondientes a las demás obligaciones de origen impositivo y/o previsional, excluidas las mencionadas en el inciso a).



También quedan comprendidos en este inciso:



- Los aportes personales de los trabajadores autónomos.



- El impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas correspondientes a los sujetos adheridos al Monotributo.



- Las contribuciones con destino al Régimen de la Seguridad Social.



c) Reformulación de planes vigentes de las RG 3.827 y 4.099.



- Reformulación de planes de facilidades de pago vigentes al 30 de junio de 2018.

Quedan excluidos del presente régimen los conceptos que se indican a continuación:



a) Los anticipos y/o pagos a cuenta.



b) Los intereses de las deudas de capital que no estén incluidas en el presente régimen.



c) El impuesto al valor agregado que se debe ingresar por:



1. Prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el país.

2. Prestaciones de servicios digitales

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo

ajustes de fiscalización.

deberán reunir las siguientes condiciones:

- Presentación de la declaración jurada

Poseer Domicilio Fiscal Electrónico

- Solicitud de adhesión

- Aceptación de los planes

- Reformulación de planes de facilidades de pago vigentes

3. Prestaciones de servicios realizadas en el país por sujetos radicados en el exterior, incluso cuando el solicitante se trate ded) Losdestinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, excepto los correspondientes a los sujetos adheridos al Monotributo.e) Loscon destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas particulares.f) Lascon destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) o al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), según corresponda.g) Las cuotas destinadas a las(ART).h) El impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de, sus intereses - resarcitorios y punitorios-, multas y demás accesorios.i) Lasde facilidades de pago vigentes.j) Las obligaciones que figuren ingresadas en planes de facilidades de pago vigentes o precaducos, excepto las incluidas en reformulaciones.k) Los Impuestos sobre los, el Gas Natural y al Dióxido de Carbono, el Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado y el Fondo Hídrico de Infraestructura.l) Las obligaciones correspondientes a los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales cuyo vencimiento hubiera operado en eldel plan de facilidades.m) Las obligaciones vinculadas conque concedan beneficios tributarios (cuotas de amortización correspondientes a diferimientos).n) El Impuesto Específico sobre la, establecido por la Ley N° 27.346 y su modificatoria.ñ)o) Las obligaciones susceptibles de acogimiento en elimplementado por la Resolución General 4.166-E y su modificación, para la regularización de deudas generadas en la exclusión del Monotributo, aún los provenientes dep) Lascon destino al Régimen de la Seguridad Social.q) Losy demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes.También se encuentran excluidas las obligaciones correspondientes a los sujetos procesados por los delitos previstos en laasí como a los imputados por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras y a las personas jurídicas cuyos directivos se encuentren imputados por los mencionados delitos comunes.Los planes de facilidades de pagoa) Tendrán un pago a cuenta que se calculará en base a la conducta fiscal registrada en el1., cuando se trate de sujetos que encuentren en las categorías “A”, “B” o “C”, el cual no podrá ser inferior a $1.000., excluido -de haber sido declarado- el importe correspondiente a la cancelación de intereses punitorios.Al pago a cuenta se le adicionará, en su caso, el importe total de los intereses punitorios correspondientes a las obligaciones que se regularicen en el plan.2.consolidada, de tratarse de sujetos con categoría “D”, “E” y aquellos que no se encuentren categorizados en el citado sistema, el cual no podrá ser inferior a $1.000, excluido -de haber sido declarado- el importe correspondiente a la cancelación de intereses punitorios.Al pago a cuenta se le adicionará, en su caso, el importe total de los intereses punitorios correspondientes a las obligaciones que se regularicen en el plan.b) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas.c) El monto de cada cuota deberád) La tasa de financiamiento se determinará conforme a lade cuotas que el contribuyente considere oportuno y/o a las que pueda acceder y a la caracterización respectiva con la que cuente en el “Sistema Registral” a la fecha de consolidación, para lo cual se efectuará la siguiente distinción:1.inscriptas en el “REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES”.2.La tasa de financiamiento mensual aplicable se publicará en el sito “web” de la AFIP e) Se deberá(VEP) para efectuar el ingreso del importe del pago a cuenta, que tendrá validez hasta la hora 24 del día de su generación.f) Lade la deuda será la correspondiente al día de cancelación del pago a cuenta.g) La confirmación de laproducirá en forma automática el envío de la solicitud de adhesión al plan.La presentación del plan será comunicada al contribuyente a travésal que se podrá acceder mediante la utilización de la respectiva Clave Fiscal.Será condición excluyente para adherir al plan de facilidades, que lasde las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social se encuentren presentadas antes de la fecha de adhesión al régimen.Para acogerse al plan de facilidades de pago, se deberá:a)En caso de haber constituido el Domicilio Fiscal Electrónico y no se hubieran declarado una dirección dey un, se deberán informar estos requisitos.b) Declarar en el servicio “Declaración de CBU”, la(CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas.La adhesión a los planes se podrá formalizar entre el,, a cuyos fines se deberá:a) Ingresar al sistema denominado “MIS FACILIDADES”.b)r y/o eliminar las obligaciones adeudadas a regularizar.c)conforme al tipo de obligación que se pretende regularizar. Asimismo se podrán reformular los planes de facilidades de pago vigentes, de acuerdo con el procedimiento establecido por la presente.d) Seleccionar la(CBU) a utilizar.e), generar a través del sistema “MIS FACILIDADES” el Volante Electrónico de Pago (VEP) correspondiente al pago a cuenta y efectuar su ingreso.El contribuyente o responsable deberá arbitrar los medios necesarios para que durante la vigencia del Volante Electrónico de Pago (VEP), los fondos y autorizaciones para su pago se encuentren disponibles, en consideración de los días y horarios de prestación del servicio de la respectiva entidad de pago.En el caso de, el responsable podrá proceder a cancelarlo generando un nuevo Volante Electrónico de Pago (VEP), con el fin de registrar la presentación del plan de facilidades de pago.f) Imprimir el1.003 junto con el acuse de recibo de la presentación realizada, una vez registrado el pago a cuenta y producido el envío automático del plan.La solicitud de adhesión al presente régimen no podrá ser rectificada y seconsiderará aceptada con la generación sistémica del acuse de recibo de la presentación, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en esta resolución general.La inobservancia de cualquiera de ellos determinará el, en cualquier etapa de cumplimiento de pago en el cual se encuentre.En tal supuesto, los importes ingresados en concepto de pago a cuenta y/o de cuotasa las cuotas de un nuevo plan.Los planes de facilidades vigentes implementados por las Resoluciones Generales 3.827 y 4.099-E, que hubieran sido consolidados hasta el, inclusive, podrán ser reformulados.Dicha reformulación surtirá efecto desde el momento en que se perfeccione el envío del respectivo plan.Resultarán aplicables las siguientes pautas:a) La reformulación de cada plan se efectuará en el sistema “MIS FACILIDADES” opción “Reformulación de planes vigentes de las R.G. Nros. 3.827 y 4.099”,y podrá decidir el responsable cuales de sus planes vigentes reformula.b) Se considerará respecto de los planes que se reformulan, lacanceladas hasta el último día del mes inmediato anterior al que se efectúa la reformulación, como ingresadas a la fecha de consolidación del plan original.En caso de haber regularizado intereses punitorios en el plan que se reformula, sepor dicho concepto, el que se abonará con el pago a cuenta.c) Se generarácon las condiciones dispuestas en la presente resolución general. La deuda se consolidará a la fecha de cancelación del Volante Electrónico de Pago (VEP) correspondiente al pago a cuenta.d) Se seleccionará la(CBU) a utilizar.e) SeN° 1.003 junto con el acuse de recibo de la presentación realizada, una vez reformulado el/los plan/es y producido su envío automático.En consecuencia, el contribuyente deberá solicitar a la entidad bancaria la suspensión del o de los débitos que estuvieran programados para el mes en que se solicite la reformulación del plan o la reversión, dentro de losde efectuado el débito.Las cuotas vencerána partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide la deuda y se formalice la adhesión y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorroLas cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo precedente, así como sus intereses resarcitorios, podrán ser rehabilitadas por sistema. El contribuyente podrá optar por su débito directo el día 12 del mes inmediato siguiente al de la solicitud de rehabilitación o bien por su pago a través de transferencia electrónica de fondos mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP), considerando a tal efecto que esta funcionalidad estará disponible una vez ocurrido el vencimiento de la cuota en cuestión.Dicha rehabilitación no obstará a quedel plan de facilidades de pago.En los supuestos indicados en los párrafos precedentes, el ingreso fuera de término de las cuotas devengará por el período de mora, según corresponda, los intereses resarcitorios.Los intereses resarcitorios se ingresarán junto con la respectiva cuota.Cuando el día de vencimiento fijado para el cobro de la cuota coincida conse trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día feriado local, el débito de la cuota se efectuará durante los días subsiguientes, según las particularidades de la respectiva operatoria bancaria.La caducidad del plan de facilidades de pago, operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de la AFIP , cuando se produzcan las causales que, para cada caso, se indican a continuación:a) Falta de cancelación deo alternadas, a losposteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.b) Falta de ingreso de la cuota no cancelada, a loscontados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.Operada la caducidad -situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través del servicio “e- Ventanilla” al que accederá con su Clave Fiscal-, la AFIP quedará habilitada para disponer eltendientes al cobro del total adeudado mediante la emisión de la respectiva boleta de deuda.Los contribuyentes y responsables una vez declarada la caducidad del plan de facilidades,de deuda mediante transferencia electrónica de fondos.