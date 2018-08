Cuentas públicas Según el IARAF ajuste primario podría ser menor

La discusión sobre cuál debe ser la magnitud del ajuste fiscal para cumplir con el déficit equivalente al 1,3% del PBI de 2019 sigue vigente

La discusión sobre cuál debe ser la magnitud del ajuste fiscal que debe hacer la Argentina para cumplir con el déficit equivalente al 1,3% del PBI de 2019 sigue vigente.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte en su ultimo reporte que si el Gobierno llegara a ejecutar un recorte de $300.000 millones, tal cual se estima, el año próximo, superaría ampliamente la marca firmada con el organismo multilateral de crédito.

Te puede interesar La AFIP adelantó próximas medidas: freno al efectivo para la compra de inmuebles e inspectores en los inventarios

La entidad que preside el economista Nadin Argañaraz señala que al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se le podría ir la mano: Depende cómo se midan, esos $300.000 millones equivaldrían al 0,3 % del PBI, es decir habrán logrado eliminar el principal problema que aqueja a la economía argentina.



El problema que plantea el IARAF es cómo mide el ajuste. Para la economía de 2018, con el valor de compra de los pesos de este año, para llegar al 1,3% habría que recortar esa magnitud.

Pero indican que si se toma en cuenta el PBI previsto para 2019, con los pesos y el poder de compra de ese dinero del año que viene para alcanzar la meta con el FMI el ajuste debe ser de $139.000 millones.



El informe indica que el objetivo del ajuste del gasto "es más restrictivo que el considerado para el bienio anterior"



En tal sentido, el IARAF considera que el 60% del gasto primario pasa a ser automático es decir, ajustable por inflación, "lo que limita el margen de acción".



"Por otro lado, la dinámica fiscal exige un aporte del gasto no automático igual a 2,2 puntos del PIB.", indica el trabajo.



El reporte considera que "de esta manera, es inevitable un recorte nominal del componente no automático en 2019 para alcanzar la meta fiscal".



No obstante, indica que "si se considera el criterio oficial y el ajuste equivale a $297,7 M, el gasto no automático caerá un 24,1% en relación al cierre estimado para 2018 y se sobrecumplirá la meta fiscal, ya que el déficit primario alcanzado representará sólo el 0,3% del PIB".