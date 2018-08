La ruta del dinero K La UIF le encontró una cuenta no declarada en el exterior al ex contador de los Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó en las últimas horas una cuenta no declarada en el exterior a nombre de Víctor Manzanares, histórico contador de los Kirchner.



Así lo informó el titular de la UIF, Mariano Federici en A24. "Hemos encontrado una cuenta no declarada a su nombre y con la colaboración del juez Ercolini y del fiscal Pollicita hemos contribuido a congelarla a disposición de la Justicia argentina", dijo Federici, y detalló que el monto de la cuenta asciende a 300.000 dólares.



Manzanares fue detenido en julio de 2017 por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa Los Sauces.



En diciembre pasado, el histórico contador de los Kirchner admitió ante la Justicia que modificó uno de los libros societarios y contables de Hotesur con "liquid paper" por orden de la ex presidenta Cristina Kirchner.



"(Romina) Mercado le acercó a (Cristina) Fernández los libros y vio esas actas e indicó que debía consignarse que concurría a esos actos Máximo Kirchner por sí y en representación de la sucesión de su padre", relató sobre la orden de la ex presidenta y su reacción posterior.



En esa línea, Manzanares argumentó que su estudio contable "tuvo alrededor de mil clientes durante aproximadamente 50 años" y que la familia Kirchner ingresó a su estudio en el año 1976 o 1977 "como un cliente más".



Consultado sobre los negocios desarrollados entre Hotesur y Valle Mitre, la empresa de Lázaro Baez, el contador confirmó que el empresario patagónico era el locatario, y dijo que solo se encargó de la "faz impositiva" de esos contratos.