Vocación Cuáles son los 12 tipos de inteligencia y las carreras más afines a cada uno

Más allá de la vocación, a la hora de elegir un camino laboral es conveniente analizar las propias capacidades en relación al curso de estudios

Desde que el investigador Howard Gardner señaló que no existe un único tipo de inteligencia humana sino múltiples formas en que esta se manifiesta, la educación occidental estandarizada se vio puesta en jaque, y surgieron múltiples iniciativas que pretenden adaptar las metodologías y contenidos a los tipos de aprendizaje más aptos para cada individuo.

Este descubrimiento, indicó Universia, permitió establecer un vínculo entre los 12 tipos básicos de inteligencia y algunas profesiones más aptas para cada uno de ellos.

De acuedo a este relevamento, las que siguen son los distintos tipos de inteligencia y las carreras más adecuadas para cada uno:

- Inteligencia Lingüística: Periodismo, Publicidad, Relaciones Públicas, Humanidades, Ciencia Política.

- Inteligencia Lógico-Matemática: Informática, carreras de Ciencias exactas, Ingeniería, Administración de empresas, Filosofía.

- Inteligencia Espacial: Artes plásticas, Diseño, Fotografía, Arquitectura, Publicidad.

- Inteligencia Musical: Ingeniería de sonido, Producción Audiovisual, Música, Cinematografía, Danza.

- Inteligencia Cinético-Corporal: Fisioterapia, Deportes, Danza.

- Inteligencia Interpersonal: Ciencias de la comunicación, Recursos Humanos, Marketing, Sociología, Antropología, Derecho, Medicina.

- Inteligencia Intrapersonal: Psicología, Pedagogía, Trabajo Social.

- Inteligencia Naturalista: Agronomía, Biología, Biotecnología, Química y Turismo, Medicina, Botánica, Veterinaria, Geografía.

- Inteligencia Emocional: Derecho, Administración de Empresas, Ciencia Política.

- Inteligencia Existencial: Filosofía, Sociología, Psicología, Antropología.

- Inteligencia Creativa: Diseño, Fotografía, Arquitectura, Ingeniería.

- Inteligencia Colaborativa: Sociología, Economía, Antropología, Periodismo, Ecología.

Se trata simplemente de una sugerencia, sobre el tipo de capacidades que vuelve a una persona más o menos apta frente a los desafíos que impone cada tipo de camino laboral. Esto no quiere decir que la vocación no juegue un papel fundamental no solo en la elección, sino en la adaptación y permanencia de los alumnos en sus estudios.