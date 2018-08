En Arroyo Seco El Grupo Albanesi pone en venta uno de sus proyectos energéticos

Se trata de una de las empresas imputadas en la causa de las coimas. Busca comprador para la construcción de una central de cogeneración eléctrica

El grupo Albanesi, cuyo máximo ejecutivo se encuentra imputado en la causa sobre las coimas a ex funcionarios del gobierno kirchnerista, salió a buscar interesados para vender una de sus empresas subsidiarias.

Se trata de Generación Centro (GECE), que se encuentra desarrollando el proyecto de cogeneración de energía térmica conocido como Arroyo Seco.

El proyecto le fue adjudicado por el Ministerio de Energía de la Nación y la obliga a construir en esa localidad una planta generadora de energía que estará ubicada sobre un predio propiedad de la cerealera Louis Dreyfus de General Lagos.

Sin embargo, tras la causa de los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta en la cual está imputado su ex CEO, Armando Loson, el holding comenzó a atravesar por problemas financieros.

De hecho, el holding envió un comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para admitir que se encuentra negociando con “potenciales compradores”.

También asegura haber contratado un asesor financiero que, entre otros servicios, le brindará asistencia en la identificación de potenciales compradores del proyecto. “Dicho proceso busca dar continuidad al proyecto y conseguir los fondos necesarios para que su subsidiaria pueda hacer frente a las obligaciones financieras que asumió exclusivamente en el marco de dicho proceso”, agrega la nota enviada por Albanesi a la Bolsa.

El holding también aclara que GECE es una subsidiaria no restringida de la sociedad bajo los términos de su bono internacional y sus acreedores no tienen recurso contra el resto de sus empresas controladas “por lo cual la potencial disposición de este activo no tiene ninguna consecuencia adversa sobre el grupo”.

La planta de Arroyo Seco estaba previsto instalarse en un terreno de aproximadamente cinco hectáreas perteneciente al holding francés Louis Dreyfus.

Se trata de un proyecto de cogeneración eléctrica, un sistema en el que se aprovecha el subproducto de la generación de electricidad para obtener vapor que es utilizado en el proceso industrial y permite un importante aumento de la eficiencia térmica.

De los 125MW que serían generados por la planta, el 20% iba a ser destinada a Dreyfus mientras que el resto se volcaría al Sistema Interconectado Nacional que conecta los mayores generadores de Argentina con los usuarios finales de las más importantes ciudades y centros industriales.

La planta requiere de una inversión de u$s150 millones y actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de movimiento de suelo. Ahora, Albanesi busca un partner que le permita cumplir con la totalidad de la iniciativa.