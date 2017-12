Vinos recomendados: cinco Cabernet Sauvignon que no fallan y aptos para todos los bolsillos

Para este Top 5 de vinos recomendados, Vinos & Bodegas degustó distintas etiquetas hasta dar con un listado de opciones que incluye algunos ejemplares de bodegas masivas y otros no tan conocidos en el mercado doméstico.

Con precios que parten desde los $42, cada uno de estos vinos tiene su estilo particular, pero comparten una característica en común: la buena calidad.

A tomar nota...

Alta Vista Classic Cabernet Sauvignon 2010 - Bodega Alta Vista - Precio sugerido: $55

Lindo ejemplar que se caracteriza por sus notas de frutos rojos y negros, con un fondo especiado que predomina por sobre la característica nota de pimiento. Completan toques sutiles de vainilla y un fuerte tostado, propio de su paso por barrica. En boca, este Cab de cuerpo medio se muestra jugoso, muy fácil de beber. A medida que se extingue, libera notas de chocolate y se potencia ese especiado percibido en un comienzo, dejando un intenso y elegante recuerdo.

Kaiken Cabernet Sauvignon 2011 - Bodega Kaiken - Precio sugerido: $59

La familia Montes, propietaria de esta bodega mendocina, si algo sabe hacer en su Chile natal es Cabernet Sauvignon. Y, tras haber cruzado la cordillera, trajeron buena parte de ese know how. En este caso, entregan un Cab elegante y refinado, dominado en nariz por notas de frutas rojas y toques balsámicos. Se percibe una tenue vainilla, propia de su paso por barricas de roble francés. En boca se muestra jugoso y muy amable, de la mano de taninos de grano fino. Ideal para aquellos consumidores que todavía tienen prejuicios y dicen no gustar de esta cepa por considerarla "muy fuerte". Este ejemplar se convierte en el mejor argumento.

Lamadrid Cabernet Sauvignon Reserva 2010 - Lamadrid Estate Wines - Precio sugerido:$70

Es un vino que lleva el sello de los hermanos Héctor y Pablo Durigutti. Se trata de un Cab al que hay que darle varios minutos para que se exprese en la copa. Y, cuando lo hace, premia con notas de frutos negros maduros, olivas negras, toques especiados y una nítida nota de humo. Para hallar el clásico pimiento verde hay que bucear bastante y así y todo es muy leve. En boca es un vino con paso envolvente, de buena concentración, pero sin ser uno de esos vinos "de concurso". Elegante pero moderno, de la mano de una madera muy bien integrada.

Marianne Cabernet Sauvignon 2011 - Bodega Finca Las Moras - Precio sugerido: $42

Esta línea de la bodega sanjuanina se caracteriza por ofrecer vinos bien prolijos y a un buen precio. Y este Cabernet Sauvignon del Valle de Pedernal no es la excepción: en nariz sobresalen las notas de frutos rojos, mientras que la de pimiento verde tan característica está pero es muy sutil y está muy lejos de ser invasiva. Cierra con un suave toque de vainilla, propio de su paso por roble de segundo y tercer uso. En boca, este ejemplar de cuerpo medio y paso suelto, libera más de esa rica fruta del inicio, para concluir con un final amable. Todo en su lugar para coronar un concepto que no tiene mayores pretensiones que el de ofrecer un vino rico y fácil de beber. Y lo logra.

Ricordi Roble Cabernet Sauvignon 2010 - Bodega RPB - Precio sugerido: $99

La bodega seguramente sea más conocida por elaborar uno de los clásicos vinos de mesa de la Argentina: Uvita de Plata, marca que tiene el mérito de ser una de las más exportadas, en volúmenes, del país. Sin embargo, la bodega demuestra que también puede destacarse en las líneas más altas, como es el caso de este Cab, elaborado a partir de viñedos de Tupungato. En nariz ofrece notas de frutos rojos y un nítido aroma que recuerda al pimiento verde asado, sobre un intenso colchón especiado. La madera está muy bien integrada, con notas ahumadas y algo leve de moca. En boca es un vino jugoso, de buena acidez y amable, sin dejar de ser intenso. Final elegante y muy amable, que deja un lindo recuerdo de frutas.