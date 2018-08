Cumbre opositora La foto política: Cristina Kirchner y Hugo Moyano, sonrientes en un acto del gremio SMATA

La expresidenta y el líder camionero se mostraron juntos en una foto junto a otros dirigentes sindicales en una muestra de unidad contra el Gobierno

La expresidenta Cristina Kirchner posó en una foto junto al secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, durante un acto en el que participaron en la localidad bonaerense de Cañuelas este viernes.

El evento fue organizado por Ricardo Pignanelli, líder del sindicato de mecánicos (SMATA), pero también contó con la presencia de otros gremialistas: Omar Plaini, de Canillitas; y Vanesa Siley, de Judiciales de Capital Federal.



Se trata del primer acto público de la senadora de Unidad Ciudadana y la cercanía con Moyano

hacen preveer un frente opositor de fuerza al gobierno de Mauricio Macri

Palabras de Moyano

El líder camionero, Hugo Moyano, destacó el "gesto" político de su encuentro con la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner y señaló que lo que los "hace acercar son las políticas del Gobierno".

"En un gesto. Nos encontramos y nos sacamos una foto, Si la foto es muy fuerte... ¿Qué culpa tenemos?", indicó el ex secretario general de la CGT al retirarse del predio de SMATA en Cañuelas donde ambos mantuvieron un encuentro y asistieron a un plenario.

Por otra parte, Moyano dijo que en el encuentro la ex presidenta "no habló de los cuadernos", en alusión al escándalo por las anotaciones de un ex chofer sobre el pago de coimas a su Gobierno, y además minimizó la causa: "Al principio era una caja, después unos cuadernos y ahora parece que una libretita".

Respecto al armado electoral para 2019, el sindicalista precisó que junto a Cristina Kirchner está "trabajando con todo el peronismo y organizaciones sociales y sindicales para hacer un frente común con un pensamiento parecido".