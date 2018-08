Elecciones presidenciales Tinelli, Vidal y Larreta: la estrategia electoral de Cambiemos para 2019, según Jorge Rial

"Macri está cansado, no le encuentra la salida. Tal vez quien pueda reemplazarlo venga de adentro y no de afuera", deslizó el periodista

"(El presidente Mauricio) Macri está cansado, no le encuentra la salida", analizó el periodista Jorge Rial en una entrevista que le concedió a Jonatan Viale en CNN. "Tal vez quien pueda reemplazarlo venga de adentro y no de afuera", deslizó y lanzó una posible estrategia que, según él, estudian en Cambiemos. "¿No será Larreta el candidato, Vidal no querrá seguir y Tinelli en la Capital?".

"Hubo un almuerzo en la oficina política de Tinelli, almorzaron los tres. Estamos mirando al peronismo como oposición, pero tal vez quien pueda reemplazar o ganarle a Macri venga desde adentro", señaló.

Por otra parte, el invitado también se refirió a los cuadernos de las coimas durante la gestión kirchnerista y sentenció: "Hay que contar todo. Y los quiero en cana de verdad, con el debido proceso, que salgan en el momento que marque la ley. Condena efectiva como corresponde. Cristina si es realmente culpable, también. ¿Dónde empezaba y dónde terminó? ¿Dónde seguimos? ¿O no hubo coimas en los últimos tres años? Porque la obra pública se hace en base a eso. La gente tiene que aprender algo: son arrepentidos, pero no son inocentes. Y no pagaron coimas: pagaron sobreprecios. La coima no salió del bolsillo, salió de la nuestra. Nos robó el que la cobró y nos robó el que la dio."

Yendo a temas más personales, Viale le consultó sobre su presente afectivo, su familia y cómo estaba la relación con su hija Morena, con quien tuvo algunos desencuentros en los últimos meses. A partir de esas preguntas, Rial reflexionó: "Estoy muy bien, Morena está bien, Rocío mi otra hija está bien. Formé una familia con Romina y con sus hijas. Estoy en mi mejor momento. Me llegó la felicidad que me tendría que haber llegado hace mucho tiempo. Estoy muy asentado, tengo edad para estarlo obviamente, estoy medio de vuelta".

Hace pocos días, Jorge Rial se hizo un nuevo tatuaje: el dibujo elegido por el periodista fue el de Evita Perón portando el pañuelo verde, que simboliza la legalización del aborto, un tema que estuvo muy presente en el último tiempo en el living de Intrusos.

"Creo que Eva [Perón] fue una de las mujeres más importantes, que consiguió muchos derechos para las mujeres. Me la imagino rea, revolucionaria. No parecida a Cristina, para mí no tiene nada que ver. No la relaciono para nada, no me haría nunca un tatuaje de Cristina. Creo en la libertad de la mujer que es un tema de salud pública, no estoy a favor del aborto, creo que estamos hablando de la legalización, siguen muriendo mujeres en sótanos y garajes y clínicas clandestinas".

Sobre una eventual aprobación de la ley, Rial se mostró optimista y apuntó contra el Senado, al que tildó de ser "un antro muy viejo", y agregó: "Creo que ya va a salir, más tarde que temprano, es imparable. El Papa, yo leo desde afuera y es increíble. Durante el kirchnerismo lo detestaban, vi cómo se armaba el mensaje de salutación de la presidenta, lo odiaban. Después se dio vuelta todo, no lo quieren ni los kirchneristas ni los macristas".