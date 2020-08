De vuelta a la escuela: en esta provincia se confirmó el inicio de clases en septiembre

La medida dará prioridad a los estudiantes con los que no se logró sostener un vínculo pedagógico en los últimos meses, con las clases virtuales

El gobierno de La Pampa acordó con gremios docentes la vuelta gradual a las clases presenciales a partir del 14 de septiembre en las escuelas de la provincia, luego de casi seis meses de inactividad por el aislamiento obligatorio implementado por la pandemia del coronavirus.

La medida, según comunicó el ejecutivo pampeano, dará prioridad en primer lugar a los estudiantes con los que no se logró sostener un vínculo pedagógico en los últimos meses, cuando las clases fueron dictadas en forma virtual.

Solo una semana atrás, comenzaron las clases en la provincia de San Juan.

La decisión fue consensuada con los tres gremios que nuclean trabajadores del sector docente y avalada por el ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, quien valoró que La Pampa sea "la primera provincia de la Patagonia en retomar progresivamente el sistema presencial de clases" y garantizó "el acompañamiento, con la mayor presencia posible" en el proceso de ingresar con el sistema educativo en el esquema de nueva normalidad que plantó la pandemia.

Este lunes, el ministro y las subsecretarias de Educación y de Educación Técnico Profesional se reunieron con los representantes de los gremios docentes (Utelpa, Amet y Sadop) para informar y dialogar sobre la vuelta escalonada a clases presenciales en la provincia de La Pampa.

El 14 de septiembre se iniciarán las clases presenciales en La Pampa

Te puede interesar Anses: qué son los hogares "unipersonales" y por qué están en la mira

Educación y tecnología en la pandemia

El ministro de Educación mantuvo este martes una reunión por videoconferencia con empresarios nucleados en AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, en donde reiteró una vez más lo que viene diciendo desde el inicio de la pandemia: su prioridad hoy es la Salud de alumnos y docentes, antes que el regreso a las aulas.

Asimismo, confirmó que si todo sigue como hasta ahora, en agosto está previsto el retorno a la educación presencial en escuelas y universidades del 85% del país que se encuentra en etapas más avanzadas de las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio.

Por el crecimiento de la curva epidermiológica, las escuelas en el restante 15% del país –incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- tendrán que esperar para tener definiciones.

Trotta informó además que se viene trabajando en las nuevas condiciones de seguridad e higiene que deberán tener las escuelas para poder retomar las clases presenciales.

"Estamos realizando una construcción colectiva de protocolos, sobre base de distanciamiento social para disminuir el contagio, de los protocolos que pusieron en juego distintas industrias y de sectores de educación de otros países que ya tuvieron experiencia", aseguró el Ministro, que espera que estas normativas se aprueben en los próximos días, aunque en algunos puntos mencionados aún se estaban trabajando los consensos.

Te puede interesar Canosa estalló contra los que la cuestionan, en plena polémica por el dióxido de cloro: esto dijo

"No van a poder volver todos de manera simultánea a la escuela. Sabemos que va a haber una vuelta escalonada a las clases que será fundamental para reorganizar el ciclo lectivo y garantizar los saberes", aclaró. Y como los protocolos implican además de medidas de distanciamiento social, garantías de higiene y seguridad, "la escuela que no garantice esas medias, es una escuela a la que no se va a poder regresar incluso si no hay casos positivos, porque nuestra prioridad es la salud", dijo tajante.

Esos protocolos incluirán también guías de respuesta rápida frente a casos sospechosos y positivos de contagio de COVID-19.

Una "agenda analógica" para sortear la desigualdad

El ministro de Educación , Nicolás Trotta, asegura que la pandemia dejó sobre la mesa las desigualdades

Unas 580 empresas de base norteamericana participan de AmCham en Argentina, capítulo dirigido por Roberto Alexander, presidente de IBM en Argentina. J.P. Morgan, Cisco Systems, MetLife, Citi, ManpowerGroup, American Express, Accenture, Motorola Solutions, Visa, Exxon Mobil, son algunas de las multinacionales que forman parte de esta cámara.

La conferencia con el ministro Trotta es solo una de las que viene desarrollando la Cámara para sus asociados, en el marco de un ciclo titulado "Argentina Moving Forward".

Te puede interesar El test de los cristales: elegí el que más llama tu atención y fijate qué revela sobre tu personalidad

Durante la videoconferencia de la que también participó iProfesional, los empresarios pudieron transmitirle al ministro sus consultas sobre cómo funcionará eventualmente ese regreso a clases y la articulación con la situación de las familias.

Trotta anticipó que espera que entren en funcionamiento las leyes que regulan las licencias para "progenitor, progenitora o adulto a cargo" de los niños, y que se respete también la recomendación de que, por el tiempo que dure la pandemia, quien pueda trabajar desde su casa lo haga para reducir la circulación.

También contó que se está trabajando en las escuelas un sistema de articulación, para que los que tengan que llevar a varios de sus hijos a la escuela puedan hacerlo en un mismo día, tratando de que los hermanos coincidan en la jornada de cursada.

Otros temas son más complejos de abordar. Trotta detalló que la pandemia llegó a la Argentina luego de dos años muy complejos, y de una gestión que había incumplido compromisos de inversión educativa, abandonado programas como Conectar Igualdad, hecho caso omiso de la Ley de Educación Técnico Profesional, entre otras deficiencias.

"No podemos hablar de digitalización educativa en una argentina tan desigual, no solo en cuanto al hardware necesario sino al nivel de conectividad. Por eso, en el contexto de la pandemia hemos diseñado una 'agenda analógica', para tratar de garantizar la continuidad educativa", mencionó Trotta en referencia a los contenidos educativos transmitidos por radio y TV, a los cuadernillos con ejercicios distribuidos por las escuelas, y el acuerdo con ENACOM para que se pueda acceder gratuitamente a esos materiales desde móviles.

"Eso implicó también un gran esfuerzo de nuestros docentes y de los padres", dijo el Ministro, y consideró que ese vínculo generado entre las escuelas y las familias, "las dos instituciones de formación por excelencia", debe ser potenciado y no abandonado una vez que pase la emergencia sanitaria.

"La pandemia nos deja la enseñanza de lo irremplazable de la escuela, del aprendizaje colectivo del aula. Porque en el hogar vemos que se consolida la desigualdad. Y nos deja también el proceso de apropiación de la tecnología, que en otro contexto nos hubiese llevado un lustro", continuó el Ministro. Se refiere al uso de plataformas educativas pero también de videoconferencia que debieron utilizar los profesores, así como la aplicación al proceso de herramientas como WhatsApp o Facebook.

"Eso implicó también un compromiso del Estado Nacional. Se capacitaron más de 200.000 docentes en digitalización educativa y educación a distancia", amplió.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ