Florida pone fin a todas las restricciones vinculadas al coronavirus: por qué se tomó esta decisión

El gobernador firmó un proyecto de ley que invalidará todas las limitaciones y órdenes locales que rigen debido al coronavirus a partir del 1° de julio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, puso fin este lunes a todas las medidas y restricciones vinculadas al Covid-19 en dicho estado. Esta decisión fue tomada por la eficacia de las vacunas.

El mandatario firmó un proyecto de ley que invalidará todas las limitaciones y órdenes locales que rigen debido al coronavirus a partir del 1° de julio. También firmó una orden ejecutiva que suspende inmediatamente las órdenes de emergencia locales hasta que la ley entre en vigor.

"Esto es lo que hay que hacer en base a la evidencia", dijo el gobernador republicano en una conferencia de prensa en St. Petersburg, en el oeste, refiriéndose a la reducción de contagios y muertes gracias al avance del proceso de vacunación.

Cerca de nueve millones de personas -de un total de 23 millones de residentes- se han inyectado al menos una dosis de la vacuna en Florida, según el Departamento de Salud estadounidense.

"En este punto, las personas que no han sido vacunadas, ciertamente no ha sido por falta de disponibilidad", añadió.

La vacuna fue habilitada el viernes pasado para todos los mayores de 16 años sin necesidad de que demuestren su residencia en el estado, un documento que se requería desde enero para enfrentar la alta demanda inicial. Esto habilitó la vacunación para las personas indocumentadas, que tenían dificultades para demostrar su residencia, y, de forma tácita, al llamado turismo de vacunas.

DeSantis criticó las estrictas medidas de seguridad que siguen en pie en otros estados del país. Dijo que a estas alturas, quienes aún necesitan "vigilar" a los residentes, "están diciendo que no creen en las vacunas, no creen en los datos, no creen en la ciencia".

Las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson están disponibles, en muchos casos sin cita, en centros federales, estatales y de los condados; además de en numerosas farmacias y supermercados con secciones farmacéuticas.

Miami vacuna gente en la playa y en un Walmart

La gran disponibilidad de vacunas en Miami permitió que este domingo se vacunara a personas mayores de edad, residente o no, en supermercados y en las playas de South Beach.

Desde un Walmart de Miami se convocó por altoparlantes, en español, a los clientes que lo desearan a acercarse a la farmacia para recibir la primera dosis de la vacuna de Moderna, "sin costo, sin filas, ni espera, ni requisito de residencia". El momento fue registrado por un cliente que grabó el audio de la convocatoria mientras recorría el local.

En la playa

Mientras tanto, David Richardson, funcionario municipal de Miami, hacía una convocatoria similar en las playas hasta que se terminen las 200 dosis del fármaco del laboratorio Johnson & Johnson. El funcionario inauguró el centro "pop-up" de vacunación en 16th Street Beach para incentivar a la gente a vacunarse.

En medio de la gran campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno estadounidense de Joe Biden, puso el foco en la pandemia y se comprometió a ocuparse del virus, a diferencia de su antecesor Donald Trump. Ya fueron aplicadas más de 240.159.677 dosis, lo que significa 741.355 por millón de habitantes en una población de 323.947.000 personas.

Estos número se traducen en el 53% de la población inoculada con al menos una inyección, porcentaje solo superado por Israel y Reino Unido.

No obstante, las autoridades del país están preocupadas porque en las últimas semanas, en estados como Nueva York, se reportaron puntos de vacunación con dosis sin aplicar, ante la caída en la asistencia a estos espacios.

Las vacunas que se aplican en los centros de todo el país son las desarrolladas por Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson.

¿Sobrarán vacunas el año que viene?

El CEO de Moderna, Stephane Bancel, compartió su visión sobre el estado de producción de vacunas alrededor del mundo, pronosticando una superproducción de fármacos para el año que viene. Opinó que las transferencias de tecnología adicionales podrían afectar su capacidad para cumplir con los objetivos de producción.

Según el director ejecutivo del laboratorio estadounidense, los fabricantes deberían enfocarse en producir cuantas vacunas les sea posible durante el 2021, pero con la advertencia previa de que el mundo enfrenta un posible superávit en capacidad para el 2022.

Los planes de Moderna

La compañía norteamericana de biotecnología Moderna va encaminada en su plan de producir hasta mil millones de dosis este año y 1.400 millones el próximo, según informó Bencel.

El CEO de Moderna opinó que "el año que viene habrá demasiadas vacunas para la gente en el planeta"

En el marco de un evento virtual sobre la fabricación de vacunas, Bencel adelantó: "El año que viene habrá demasiadas vacunas para la gente en el planeta".

Los planes que Moderna tiene trazados para este año incluyen la obtención de la aprobación en el hemisferio norte para llevar a cabo una vacuna de refuerzo contra las variantes de COVID-19. La misma sería fabricada para ser inoculada hacia fines del verano boreal o principios de otoño.

Por otro lado, la escasez de trabajadores en la fábrica Lonza en Visp fue otro de los focos de la conferencia virtual. Se trata de el centro de producción en el cantón suizo de Valais, que cuenta con la licencia para fabricar ingredientes para su vacuna COVID-19. Ante las consultas sobre la prosperidad y los problemas de trabajo en dicho lugar, Bancel mostró una firme confianza en que en el corto plazo se arregle el problema.

El CEO de Moderna además dio a conocer que el laboratorio se encuentra actualmente dialogando con el programa de vacunación COVAX, el cual proporciona dosis a países de bajos ingresos. Respecto a esta nueva negociación, expresó: "Espero que estemos en la recta final para llegar a un acuerdo con COVAX".

La producción de vacunas en Argentina

Después de la visita de Guzmán a Moscú para negociar la producción de la Sputnik V en nuestro país, Laboratorios Richmond hizo de público conocimiento la presentación del Fideicomiso Financiero "Proyecto V.I.D.A.", que persigue la financiación de la construcción y operación de la planta de biotecnología para producir las vacunas en suelo argentino.

Los Laboratorios Richmond serán los primeros en fabricar la vacuna rusa en la Argentina

Las dosis de la vacuna rusa que fabricará el Laboratorio Richmond en Argentina tendrán el nombre de Sputnik V.I.D.A., cuyas siglas hacen referencia a Vacuna de Inmunización para el Desarrollo Argentino. Dichos fármacos van a ser desarrollados en la planta que el laboratorio tiene en Pilar. Estas decisiones se tomaron en conjunto al Instituto Científico Gamaleya, con el cual los laboratorios firmaron un acuerdo.

Para fines de febrero de este año, Richmond había firmado un acuerdo previo con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) que tuviera como fin construir una planta y encargarse de la fabricación de los componentes. Este martes fue el día tan esperado en el que se confirmó que la Argentina será el primer país fuera de Rusia que producirá dosis de la Sputnik V.