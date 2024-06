En 2021, la firma japonesa Honda puso en marcha "Honda Safety" en Argentina. Se trata de una curiosa medida que busca evitar mayores accidentes de tránsito de motos y bicicletas, a través de un "Semáforo Concientizador".

La particular medida propone que los semáforos no cambien de rojo a verde hasta que el motociclista que espera por la señal de avance no se ponga su casco.

Inédita medida de Honda para prevenir accidentes en Argentina

"En Argentina, 44% de las víctimas por accidentes de tránsito son jóvenes en moto", dice el video publicado hace tres años, pero que volvió a tomar repercusión esta semana. 4 de cada 10, no usan casco. Y añade: "Honda presenta el 'Semáforo Concientizador'. Un semáforo que cada vez que se pone en rojo activa un sistema de reconocimiento facial que detecta a los motociclistas que están circulando sin casco".

"Hasta que no se ponen el casco, el semáforo no cambia", concluye. Esto incluye a cualquier persona que maneje una moto o a sus acompañantes.

¿La nueva moto Honda NAVi es una buena compra para el uso diario?

A poco de lanzarse al mercado local, en el mes de febrero, la Honda Navi se ubicó en marzo entre las nueve motos más vendidas del país, acumulando un total de 641 unidades.

Producida en la planta de Campana, provincia de Buenos Aires, esta compacta moto produjo todo un revuelo al momento de su llegada, fruto de su extrovertido diseño y precio accesible: arrancó con un valor de $1.565.000 y en abril alcanzó los 1.997.300 pesos.

Sin embargo, la mayor expectativa en torno a la Navi se generó por tamaño pequeño, por lo que el interrogante sobre este modelo de Honda era dilucidar si es una moto apta para para el uso diario, especialmente, en el caso de los pilotos de talla más grande.

iProfesional tuvo la posibilidad de probarla durante casi un mes, tiempo suficiente para confeccionar un completo test drive y poder volcar en detalle todo la información que es necesaria saber, antes de definir la compra de este modelo.