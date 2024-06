La pyme Lácteos Vidal recibió una buena noticia de parte de la Justicia, que suspendió la cautelar que la obligaba a reincorporar a los trabajadores despedidos por bloquear su planta en julio del año pasado.

La decisión la tomó el Juzgado Nacional de primera Instancia del Trabajo Número 69, a cargo del Juez Ignacio Ramonet. Además, suspendió la suba de las astreintes (que es una sanción por demora el cumplimiento de una orden judicial).

Alivio para una pyme tras un fallo judicial

Fue la propia dueña de la pyme, Alejandra Bada Vázquez, quien informó la noticia en sus redes sociales. "Me suspendieron la cautelar. No sufran más, vamos Argentina. Tengo a tantos que agradecer que no puedo. Emoción, esperanza, el bien siempre triunfa. Hay que andar derechito por la vida. Ser honestos con uno mismo y pelear por la justicia hasta el final", escribió.

El juez sostuvo en su fallo que "las medidas cautelares tienen determinadas características: son provisorias, mutables o variables, en el sentido de que pueden ser revocadas o modificadas siempre que sobrevengan circunstancias que así lo aconsejen. Son accesorias, ya que no tienen un fin en sí mismas, sino que se vinculan a un proceso principal y se dictan inaudita parte, más allá de la notificación de su efectivización a la parte contraria".

La dueña de la pyme Lácteos Vidal celebró la resolución de la Justicia

Y agregó: "Más allá de las cuestiones de fondo, que deberán ser tratadas en el marco de esa acción de amparo, tornan procedente un nuevo análisis de la medida cautelar".

El fallo también sostuvo que la situación que refieren respecto de la hostilidad y tensión permanente en el ambiente laboral, es viable ser analiza a fin de resolver el pedido de levantamiento de la medida cautelar.

La medida de fuerza se originó a partir de un reclamo de recategorización y fue escalando hasta llegar al bloqueo de la fábrica situada en la localidad de Moctezuma, en el partido de Carlos Casares, e impedir el ingreso de los empleados con "aprietes" desde el gremio la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), según declaraciones de los damnificados en expedientes judiciales. En ese momento, Lácteos Vidal despidió a 26 personas de los cuales, la mayoría acordó finalmente su salida. Pero hubo 8 que continuaron trabajando.

En abril de este año, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había rechazado todos los recursos presentados por la dueña de la empresa Lácteos Vidal y la legisladora Florencia Arieto, contra el juez de la causa que investigaba el caso. El juez había ordenado reincorporar a 26 trabajadores despedidos.

Cómo fue el origen del conflicto en la pyme láctea

Según señalan fuentes sindicales, el conflicto comenzó en 2018, cuando los trabajadores reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.

Fue en 2022 cuando los trabajadores hicieron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Vencida esta resolución, los trabajadores regresaron a las medidas de fuerza con el apoyo de la plana mayor de Atilra.

Desde el sindicato señalaron que, como la empresa no realizó ninguna propuesta tendiente a cumplir las leyes laborales y el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, que rige para los trabajadores de la industria lechera, en agosto de 2022 los trabajadores de Lácteos Vidal iniciaron un paro por tiempo indeterminado.

Un mes después, la empresa láctea despidió a los 29 trabajadores de paro y contrató personal nuevo para continuar produciendo.