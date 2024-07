Diego Kravetz, contra la gente en situación de calle: le pidió a los vecinos que no le den un plato de comida

Diego Kravetz, secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, dijo que está en contra de que los vecinos acercan platos de comida a las personas en situación de calle, ya que "darle de comer a alguien en situación de calle es acomodarlo en la pobreza".

El funcionario aseguró: "No estoy de acuerdo con que vos como vecina bajes de tu casa con la comida para darle a la persona en situación de calle porque lo acomodás en la pobreza, lo acomodás en el lugar".

Kravetz explicó que "el parador te desacomoda porque te estructura la vida distinta a la que se acostumbra en soledad". También aseguró que "si vos lo ayudás a que esté más cómodo en la pobreza, en la marginalidad y en el sin techo, se va a quedar estancada su vida en ese lugar".

"Vos te sentís mejor porque le diste un plato de sopa caliente y la persona lo va a valorar, pero no lo vamos a poder sacar de ese circuito que no virtuoso", agregó.

También dijo que "la cabeza del cartonero es muy distinta" y aseguró que "es muy solitario su modo de pensar". "El trabajo de cartonero es híper solitario, al igual que las personas en situación de calle, se transforma su cabeza, tienen otra forma de pensar", insistió.

Kravetz: "Hay mucha gente en situación de calle que es oportunista"

No es la primera vez que el secretario de Seguridad habla de este tema. En marzo, dijo que "la mitad de las personas que están en situación de calle tienen antecedentes penales y son peligrosas". Para el funcionario, existe un denominador común "entre el delito, la pobreza y la marginalidad", aseguró en declaraciones radiales con Romina Mangel en FM Milenium.

"Es un dato de la realidad que hay que saber. La mitad de las personas que no entran en el sistema del Estado y que están en situación de calle tienen antecedentes penales", opinó.

El secretario de Seguridad porteño cuestionó la falta de asistencia en territorio bonaerense

Kravetz compartió un dato inquietante: "La mitad de la gente que no se acoge a los planes de la Ciudad, que son 600 y pico, tienen antecedentes penales y son peligrosas, ya que tienen cuchillos o facas".

Y agregó que de la mayoría de las personas que están en situación de calle, "los que tienen domicilio en la Ciudad son los menos porque la gente viene de la Provincia", y los calificó de "oportunistas" en tanto muchos de ellos no tienen a su cargo hijos menores.

"Hay mucha gente en situación de calle que es oportunista de la situación, que le gusta vivir en ranchadas. Es una forma de vida. Cuando vos le ofrecés un parador, ellos prefieren quedarse en la calle con sus amigos. A veces son más bravas las ranchadas de las mujeres, que de los hombres", explicó.

El secretario de Seguridad porteño cuestionó la falta de asistencia en territorio bonaerense. "La Provincia no tiene mecanismo de ningún tipo para personas en situación de calle. Tenés la nada misma contra los paradores, los comedores, los cursos laborales y los subsidios que brinda la Ciudad".

Edad de imputabilidad y represión policial

En otro orden, el funcionario porteño se refirió a la necesidad de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y aseguró a haber conocido chicos que comenzaron a delinquir a los 9 años y cinco años después eran "maestros del delito".

"Un chico de 14 años que delinque desde los 9 no tiene la mentalidad de tu hijo o el mío. Cuando un chico entra más de una vez a una comisaría hay que sacárselo a los padres y hacer una medida de abrigo. No hay que idealizar a la familia porque hay familias que no son valiosas para cuidar niños", enfatizó.

Para Kravetz un chico de 14 años que delinque debe "ser juzgado como adulto".

"Nosotros nos manejamos dentro del margen de la ley, no es mano dura a cualquier costo. La nuestra es una gestión con límites claros en lo que se puede y no se puede hacer", aclaró con respecto a las últimas represiones policiales.

Sobre la represión con gases lacrimógenos y gas pimienta a los docentes que manifestaban en el marco del paro nacional de Ctera frente al Congreso, a principios de abril, Kravetz aseguró que "hubo una reacción violenta de los sindicalistas docentes de agredir a la Policía".

Y añadió: "El uso de fuerza tiene una gradualidad y empezó con la voz de las fuerzas de seguridad pidiendo que no ocupen la calle. Los maestros querían cortar la calle, la Policía les pidió que cesen y los empujó con los escudos para que vuelvan a la vereda. Hubo una reacción violenta de los sindicalistas docentes de agredir a la Policía".