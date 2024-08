En medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, se dieron a conocer aspectos desconocidos de la relación de la ahora expareja: "Era enfermizo, con un deterioro por numerosas infidelidades públicas"

El periodista Raúl Kollmann relató que conversó con el exmandatario argentino hasta horas antes de que el juez Julián Ercolini ordenase retirarle los teléfonos, tablets y computadoras en el marco de la causa por hostigamiento y presunta violencia contra la exprimera dama.

"Alberto insiste en que nunca le pegó a Fabiola", dijo Kollmann en C5N, pero añadió que "las fotos son significativas" en cuanto a los golpes que habría recibido la periodista durante los últimos años de la relación.

¿Cómo era el vínculo entre Alberto Fernández y Fabiola Yánez?

En ese sentido, calificó el vínculo entre Alberto y Fabiola como "enfermizo" desde antes que comenzara el gobierno del Frente de Todos. "Era un deterioro con numerosas infidelidades públicas", aseguró.

"Siempre pensé que con esto se iba a armar un lío pero nunca pensé que pudiera pasar algo así", reconoció Kollmann y añadió: "Alberto ha tenido relaciones larguísimas y no tenía fama de nada relacionado con esta violencia. Pero en algún momento las cosas explotan. La relación enfermiza y esto de que ella estaba aislada es posta de acá a la china".

El periodista contó también que, según le informaron, la entrevista que el expresidente grabó con el diario español El País no se publicaría porque está siendo objetada por los abogados que no quieren seguir sumando a la mediatización del hecho.

"Los abogados no querían que hubiera una jugada mediática en medio de una delicada situación judicial", asegura Kollmann. Por eso, dijo, no fue publicada hasta el momento: "No salió el sábado, no salió hoy y en principio me dicen que no va a salir".

Respecto a la causa judicial, el periodista expresó que ambas partes deberán presentar testigos, escritos y peritos para defender su posición. Mencionó la declaración de Fernández al medio El Cohete a la Luna en la que afirmó que el hematoma en el ojo de Yañez fue producto de una cirugía estética.

"Los forenses dicen que no es tan sencillo peritar las fotos. Hay que verificar la autenticidad de la foto y un panel médico tiene que evaluar las lesiones. Sin el original es difícil la pericia", señaló en torno a la investigación.

Qué dijo Fabiola Yáñez sobre su denuncia por violencia de género

Desde Madrid, la ex primera dama, Fabiola Yañez, habló con Infobae, por primera vez, desde su denuncia por violencia contra Alberto Fernández.

Con una voz cargada de angustia, Yañez aseguró que tiene miedo por su hijo:"Jamás hubiera querido exponerlo", se lamentó. Y añadió que, aún lejos de Argentina, siente temor: "Yo hoy no podía salir. Pusieron inhibidores que hacían que el auto se apagara". No sabe quién es el responsable de estas intimidaciones, pero desea que la justicia se encargue de investigar.

Acompañada en Madrid por su madre, Yañez se lamentó de que su familia está separada, y aseguró que es la única persona que la está "sosteniendo" y desmintió tener "empleados ni niñera".

"Solas otra vez, y en Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola", dijo la exprimera dama con angustia y aseguró que no puede trabajar.

En cuanto a los motivos que la llevaron a denunciar a Alberto Fernández, señaló que: "Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar", detalló.

Yañez confirmó que muchos sabían lo que pasaba, pero que nadie le brindó ayuda, ni el Ministerio de la Mujer, ni los políticos del entorno íntimo.

"Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo".

Y añadió: "Pero también hay otra cuestión: a mí no me dejaban hablar. Cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió. Lo único que que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era: "No les contestes porque les das entidad".

En reiteradas oportunidades, Yañez aseguró tener miedo: "Porque tengo que resguardarme y porque tengo miedo. Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y por lo que grabé con quienes firmamos un contrato de confidencialidad.

Consultada sobre lo que sintió cuando vio las fotos de su rostro con golpes, respondió: "Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento. Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado. Entonces sus hijos no lo van a ver, ni su familia. Mi familia está sufriendo por ver esto. Tengo a mi familia toda separada porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio. Tuvo que dejar a su esposo, alejarse de su hija, de mi hermanita que tiene 17 años y estaba terminando el secundario. Y acá estamos solas, obviamente. Y en Olivos yo siempre estuve sola, porque mi familia vivía a más de mil kilómetros. Yo siempre estuve sola".

La exprimera dama volvió a referirse al terrorismo psicológico del que fue objeto: "Sí, otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses - están todos los chats y muchas personas lo saben - amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo".

Además, confirmó que era habitual que Fernández amenazara con suicidarse y aseguró que lo hizo "reiteradas veces".