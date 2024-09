El desubicado comentario de Alberto Samid sobre María Eugenia Vidal

El empresario de la carne insinuó en redes sociales que la diputada nacional y ex gobernadora estaba excedida de peso y desató una polémica

El empresario Alberto Samid, conocido como el 'rey de la carne', publicó en su cuenta de X una foto de María Eugenia Vidal con una frase de doble sentido: "Cuando dijeron que se iban a terminar todos los ñoquis hablaban muy en serio".

La publicación hace referencia a la promesa del PRO y de los libertarios de reducir el gasto público eliminando a los llamados "ñoquis" de la administración pública. Pero la frase no es inocente, ya que se trata de una crítica al cuerpo de Vidal, quien "se habría comido los ñoquis".

Este ataque generó una oleada de respuestas en X, y la propia Vidal se ocupó de responderle a Samid: "¿Goberné la provincia más importante del país y lo ‘mejor’ que tienen para pegarme es mi peso? Yo que ustedes invertiría más tiempo en defenderse en la Justicia, y menos en opinar sobre mi cuerpo. Saludos".

Maria Eugenia Vidal no se olvidó de los problemas judiciales de Alberto Samid

Además de repudiar el comentario, la ex gobernadora hizo referencia a los problemas judiciales que enfrenta Samid, quien lejos de pedir perdón intentó justificar su mensaje con una nueva agresión: "Si hay alguien a quien le han pegado por su peso ese soy yo. Y además no estaba hablando de vos. Estaba hablando de otras personas que estaban en la foto pero no se ven, porque las estás tapando", expresó volviendo a criticar el estado físico de Vidal.

"Alberto, lo tuyo es de una bajeza tremenda. Te mando un abrazo", contestó Vidal en un intento de poner fin a la polémica.