José Pepe Perretta tiene un taller de tres pisos en La Matanza, el partido más populoso del Gran Buenos Aires. Junto a su equipo pintan banderas para hinchas de fútbol de 31 países, utilizando aerógrafos.

Una pasión que se convirtió en oficio

Perretta impuso una moda y un oficio, tanto es así que, ya son cerca de 200 los artistas quienes pintan banderas y exportan sus trabajos. La demanda es tan grande que en la mayoría de los talleres del país hay listas de espera y los clientes nacionales y del exterior, deben esperar hasta un mes para recibir su encargo.

"Exportamos la pasión del fútbol argentino", explica Perretta, de 48 años, en el tercer piso de su estudio, Buenos Aires aerografía. Su equipo realiza entre 20 y 25 trabajos por semana, la mita de ellos para el exterior.

"En Europa y el mundo los hinchas copian las canciones, la fiesta y el folclore del fútbol argentino. Hace años nos conocieron por redes sociales y nos compran banderas. Se abrió un mercado para el exterior. Lo loco es que en los últimos años aparecieron pintores de banderas en todo el mundo, y son muy buenos. Pero nos buscan a nosotros por la locura de nuestro fútbol", señala Perretta al diario El País.

Aerografía del Oeste es otro taller de La Matanza donde también se pinta banderas que dos o tres veces por semana son retiradas por una camioneta de un correo internacional para ser entregadas en Estados Unidos, México, Uruguay y una buena parte de Centroamérica.

Iván Cespon tiene 35 años y es dibujante. Estudió diseño gráfico, pero dejó la carrera para trabajar de albañil junto a su abuelo. También hizo cursos de caricaturas y cada tanto hacía algún trabajo para alguien del barrio.

"En Europa o Estados Unidos capaz te valoran un dibujo. Acá no hay salida laboral", cuenta Iván. Y añade: "No te queda otra que ir a una feria y pintar a voluntad. Por suerte aprendí a usar el aerógrafo y me largué a pintar banderas. Desde ese día dejé la obra y no paré de trabajar. Hoy me contactan de Estados Unidos u otros países y me pagan diseños en dólares. O me ofrecen pasajes y estadía para ir a pintar. Eso es imposible que me pase con clientes argentinos".

Antes del 2000, en Argentina, el aerógrafo se utilizaba mayormente para pinturas sobre capós de autos y motos o cascos, en menor medida.

En cambio, las banderas que se llevaban a la cancha eran de producción casera y se elaboraban a pintura y pincel, lo que se denominaba "trapos" en la jerga de los estadios.

Aerógrafos del Oeste exporta sus trabajos a Estados Unidos, México, Uruguay y Centroamérica

En 2004, Pepe Perretta se ganaba la vida pintando motos y cada tanto pintaba la persiana de un comercio. Un día, un amigo fanático de Boca Juniors, le encargó banderas para decorar el salón del cumpleaños de 15 de su hija, que Pepe pintó con aerógrafo.

Entre los invitados de la fiesta se encontraban integrantes de La Número 12, la hinchada de Boca que apenas vieron los "trapos", preguntaron quién los había pintado.

Semanas después, Perretta estaba pintando una bandera de 30 por 4,5 metros para La 12 que se estrenó en un súperclásico contra River.

Veinte años después, casi el 90% de las banderas que se cuelgan en estadios de Argentina están pintadas con aerógrafos, en talleres que se dedican exclusivamente a brindar el servicio. Perretta fue el primero y el mercado internacional comenzó a abrirse entre 2012 y 2013 con encargos provenientes de América del y pronto llegaron al resto del Continente, a Europa y a Asia.

"Cada vez hay más chicos pintando. Y vos pensás: ¿cuántas banderas se harán en Argentina? Lo bueno es que siguen apareciendo clientes. Nos viven preguntando si dictamos cursos. Desde Argentina y desde el exterior", dice Raúl Fernández (34 años), de Aerografía del Oeste.

Su equipo cuenta con un experto en diseños, un especialista en retratos, otro en letras y escudos, y una mujer que se encarga de los detalles de costura. Integran el taller un total de siete personas que hacen, en promedio, 15 banderas por semana. La mayoría de los compañeros de Fernández trabajaban en la recolección de residuos.

"En Estados Unidos está de moda la pasión por el fútbol. Copian lo bueno y lo malo del fútbol argentino. Porque ya se pelean, se quieren robar banderas. Nos dicen que, si nos instaláramos en el país, trabajaríamos un montón y nos llenaríamos de dinero", dice Ferández.

Iván Cespón, su compañero de taller, agrega: "Usan las frases de las banderas de Argentina. Tratamos de pensar diseños y tipografías para que no sean todas iguales. Como fuimos haciendo escuela en varios países, lo que hacen algunos clientes es comprarnos el diseño. Luego las mandan a pintar con artistas locales que surgieron en los últimos años". Varios de esos pintores viajaron a perfeccionarse en los talleres de Buenos Aires. Hicieron prácticas durante meses.