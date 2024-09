Disney+ anunció una nueva política que afecta a los usuarios que comparten sus contraseñas fuera del hogar, una medida que sigue los pasos de plataformas como Netflix. Bob Iger, CEO de Disney, informó que la compañía comenzará a cobrar una tarifa adicional a aquellos usuarios que deseen agregar "miembros adicionales" a sus cuentas. Esta decisión refleja la creciente tendencia de las plataformas de streaming para limitar el uso compartido de cuentas y aumentar sus ingresos.

La política de Disney+ consiste en cobrar una tarifa mensual por cada persona que no viva en el mismo hogar del titular de la cuenta y que quiera acceder a la plataforma. El costo varía según el tipo de plan que tenga el usuario. En Estados Unidos, el precio será de USD 6.99 mensuales para las cuentas con publicidad y USD 9.99 para las cuentas sin publicidad. Este costo es aplicable solo para quienes tengan una suscripción directa a Disney Plus, excluyendo los paquetes que incluyen otros servicios como Hulu y ESPN Plus.

Con esta nueva política, los usuarios de Disney+ podrán compartir su cuenta con familiares o amigos que vivan fuera de su hogar, pero bajo ciertas limitaciones. El miembro adicional tendrá acceso a un perfil, con las mismas características y contenidos que el titular de la cuenta. Sin embargo, solo podrá transmitir contenido en un dispositivo a la vez, lo que limita la experiencia de visualización. Además, quienes se agreguen como miembros adicionales no podrán tener una suscripción activa en los otros servicios de la compañía, como Hulu, Disney+ o ESPN+.

Para activar esta opción, los usuarios deberán estar registrados en el sistema de facturación directa de Disney. Esto significa que quienes acceden a Disney Plus a través de terceros, como compañías de telecomunicaciones o de televisión por cable, no podrán beneficiarse de esta opción.

Disney+ deja ya no permite compartir la contraseña: ¿cómo afecta a los usuarios de Argentina?

En cuanto a los usuarios de Argentina, por el momento no se ha implementado esta política de manera directa. Sin embargo, Disney Plus ya ha comenzado a advertir a los usuarios sobre el uso indebido de sus cuentas. En los últimos meses, la compañía ha emitido notificaciones a quienes sospecha de compartir contraseñas fuera de su hogar. A nivel global, el complemento para añadir miembros adicionales se implementará en varios países, incluidos Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, algunas naciones europeas y la región de Asia-Pacífico.

En Argentina, aún no se ha especificado una fecha de implementación de esta medida, pero el mercado local podría verse afectado por futuras decisiones de la compañía. Se espera que, de replicarse el modelo en América Latina, la medida esté alineada con las prácticas adoptadas en otros mercados internacionales. Esto podría incluir una tarifa mensual adicional para quienes comparten cuentas con personas fuera de su hogar y un aumento en los precios de los planes de suscripción.

Además de la tarifa para miembros adicionales, Disney+ ha anunciado que aumentará los precios de sus suscripciones a partir de octubre. Esta medida afecta tanto a los planes con publicidad como a los que no incluyen anuncios, y es parte de un esfuerzo por mantener la rentabilidad del servicio en un entorno cada vez más competitivo. Los precios actualizados aún no se han revelado en su totalidad, pero se espera que impacten tanto en Estados Unidos como en otros mercados clave.

El aumento en los precios forma parte de una estrategia más amplia de Disney para asegurar la viabilidad a largo plazo de su plataforma de streaming. La compañía ha enfrentado desafíos económicos en los últimos años debido a la competencia creciente y a la saturación del mercado de streaming. Ante la disminución de suscriptores en algunos territorios y la necesidad de generar más ingresos por usuario, el ajuste de precios busca compensar esas pérdidas.

El mercado del streaming, cada vez más competitivo

La decisión de Disney+ de implementar una tarifa adicional por compartir contraseñas se produce en un momento de grandes cambios en la industria del streaming. Con la saturación del mercado y el aumento de la competencia, las plataformas buscan nuevas formas de monetizar sus servicios. El aumento de precios y las restricciones al uso compartido de contraseñas son estrategias adoptadas por varias empresas para mejorar sus márgenes de ganancia.

Netflix, pionera en este tipo de medidas, introdujo su propio modelo de pago por compartir cuentas en 2023, lo que ha generado reacciones mixtas entre los usuarios. Aunque algunos usuarios han cancelado sus suscripciones como respuesta, la compañía ha señalado que las ganancias superaron las pérdidas de suscriptores en muchos mercados.

En este contexto, otras plataformas como HBO Max y Amazon Prime Video también están explorando formas de limitar el uso compartido de contraseñas o incrementar los precios de sus servicios. El objetivo de estas empresas es optimizar el número de suscriptores por hogar y evitar que una sola cuenta sea utilizada por varias personas que no comparten residencia, lo que reduce sus ingresos potenciales.

Con la implementación de estas nuevas tarifas y restricciones, la forma en que los usuarios consumen contenido en plataformas de streaming podría cambiar drásticamente. La facilidad de compartir contraseñas fue durante años uno de los principales atractivos de servicios como Netflix y Disney Plus. Sin embargo, con la saturación del mercado y el aumento de los costos de producción de contenido original, las empresas están buscando maneras de garantizar la rentabilidad de sus operaciones.

Es probable que en los próximos meses veamos a más plataformas adoptando medidas similares para asegurar que los usuarios paguen por el acceso a sus servicios de manera más equitativa. Para los consumidores, esto podría traducirse en un aumento en el costo del entretenimiento digital, a medida que más servicios de streaming implementen tarifas adicionales y aumenten sus precios.