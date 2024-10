Recientemente, el Gobierno puso en debate la privatización de Aerolíneas Argentinas y realizó una presentación de altos funcionarios en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, quienes defendieron la salida del Estado en su administración. Es decir, todos los viajes, ya sean por turismo, negocios, entre otros motivos, seguirían, en un principio, realizándose a través de la empresa, por lo que solo se trataría de un cambio de titularidad.

El argumento fue el alto costo fiscal que la empresa genera cada año y, según el oficialismo y parte de la oposición, la decisión va en línea con el fuerte costo fiscal que genera cada año. Si bien el objetivo es que la empresa continúe operando bajo la conducción de un privado, Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, acusó a los gremios de haber presionado para que renuncien varios directivos de la empresa.

En este sentido, el funcionario no descartó la posibilidad del cierre de la empresa y responsabilizó de esa situación a los propios sindicatos aeronáuticos. "Hay presión sobre algunos gerentes de la compañía (los gremialistas) de distintas maneras han logrado que el gerente operacional presente la renuncia al cargo, y la compañía no puede funcionar sin gente operacional", recalcó.

Estas declaraciones generaron temor en lo pasajeros que ya compraron vuelos con Aerolíneas Argentinas para los próximos meses y no saben qué pasará con sus pasajes si la empresa cierra.

¿Qué pasará con los pasajeros que adquirieron un vuelo si cierra Aerolíneas Argentinas?

De momento, no hay medidas anunciadas ni del Gobierno como tampoco de Aerolíneas Argentinas, ya que el cierre de la empresa es tan solo una posibilidad. Es decir, puede que la empresa no cierre e incluso que se descarte su privatización, aunque esto último es poco probable.

La última gran medida que tomó la empresa fue cuando suspendió la ruta a Nueva York. En ese entonces, los pasajeros que tenían sus pasajes aéreos para volar a dicha ciudad, con fecha posterior al 10 de agosto, momento en el que la medida entró en vigencia, podían ser reubicados en vuelos directos de otras empresas o directamente en vuelos vía Miami.

Esas reubicaciones no tenían costo adicional. Si el pasajero aceptaba la alternativa propuesta por la empresa, el problema terminaba allí. Si no le servía, la empresa le devolvía el dinero por el servicio que el pasajero había pagado y no pudo utilizar.

Además, el pasajero contaba con la posibilidad de agregar fondos extras en concepto de "indemnización", siempre que pudiera probar en la justicia o vía administrativa, el daño que pudo haberle causado el cambio de vuelo.

Por último, jurídicamente se podía discutir si los fondos que la empresa devolvía eran los valores que se abonaron oportunamente o si ese era el valor actualizado del pasaje a ese destino. Sin embargo, en esos casos se requería de un abogado y era más difícil.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, ante un cierre, es probable que la empresa anunciase con anticipación la fecha en la que dejaría de prestar servicios, ofreciéndole a los pasajeros modificar sus vuelos hasta esa fecha inclusive.

Además, en el caso de no poder reprogramar el vuelo, es posible que ofrezcan la devolución del dinero abonado. Cabe recordar que, a diferencia de las empresas privadas, las compañías públicas no pueden declararse en quiebra, según el artículo 10 de la Ley 13.6531

"Las empresas del Estado no podrán ser declaradas en quiebra. En los casos en que el Poder Ejecutivo resuelva la disolución o liquidación de una empresa del Estado, determinará el destino y procedimiento a seguir respecto de los bienes que constituyen su patrimonio. Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer la transferencia o enajenación total o parcial del patrimonio de las empresas del Estado, cuando razones de interés general lo justifique, con cargo de dar cuenta al H. Congreso", señala la citada ley.

"El producido neto de las operaciones que realice el Poder Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, será ingresado al Tesoro nacional. El Estado responderá por el pago del pasivo no cubierto que resulte", añade. En otras palabras, independientemente de si se trata de viajes de turismo, negocio, entre otros, si Aerolíneas Argentinas cierra, el estado deberá responder por esos pasajes.