Son diversas las marcas que ofrecen beneficios en productos comestibles a sus clientes "en su día" dignos de aprovechar. Cómo no dejarlas pasar

Difícilmente haya alguna persona a la que no le guste recibir regalos o sorpresas en su cumpleaños por parte de sus seres queridos. Aunque estos presentes no siempre llegan de amigos y familiares, también las marcas se acuerdan de nosotros agasajándonos con beneficios en nuestro día. Y esto no solo decanta en oportunidades de ofertas y ahorros para el año que empieza: los datos que preceden te resultarán digno de aprovechar.

Y como nadie pone en duda que esta fecha única es particularmente especial para la mayoría de la gente, si se acerca ese día y todavía no tenés planes para consentirte, existen locales gastronómicos con propuestas que incluyen beneficios y hasta pequeños presentes que ofrendan a las personas, aún cuando todavía no son clientes.

Desde panchos hasta alfajores, si querés desayunar o almorzar, tomá nota: el listado de los siguientes lugares es ideal para aprovechar a comer, beber o disfrutar de un postre... ¡gratis!

6 lugares que te regalan comida gratis por tu cumpleaños

Hay varios creadores de contenido que publican videos con este tipo de oportunidades, para sacarle tajada. Ese es el caso de @enzii, que desde su cuenta de TikTok les reveló a sus seguidores algunos de los "espacios gastronómicos" que visitó en donde, si vas el día de tu cumpleaños, DNI en mano, te regalan ˗valga la redundancia, gratis˗ comida, pese a que no gastes ni un peso en comprarte algo en ese local:

Sturbucks (en cualquier sucursal): te regalan la bebida si estás registrado en la app de la franquicia.

McDonald’s (en cualquier sucursal): entregan un cupón de papas gratis para usuarios de la app.

Nuna & Co (Av. Pueyrredón 1753, Barrio Norte): comprando un solo producto, te obsequian tres medialunas de los gustos que vos elijas.

Malcriada (Dr. Emiliano Ravignani 1338, Palermo): te agasajan con un alfajor relleno extra grande. Eso sí, en este caso debés comprar algún producto en el local.

Big Dog (Olazábal 2344, Belgrano): te deleitan con un pancho del estilo que quieras, como el "modelo" argentino, el mexicano, el italiano y el francés. Ah, también te obsequian un alfajor.

Antares: un vaso de cerveza y hasta una chocotorta, según la sucursal.

Otra usuaria reconocida en Instagram, @lachicadelbrunch, con más de 4,2 M de seguidores, que recorre cafeterías, bares y restaurantes, destacó que existen otros comercios que también ofrendan esta clase de privilegios. En Carrefour, si in más lejos, si estás registrada a la app y hacés una compra mínima, al menos tiempo atrás recibías una bolsa con golosinas. Y en Café Martínez, si estás registrado, te envían un mail con un 2x1 en cafés. En cuanto a indumentaria, Nike te ofrece un 10% de descuento si estás suscrito a la web; Topper, un 25%; Puma, un15% Grisino te regala $2.500 si hacés una compra mínima de $10.000

En la Ciudad de Buenos Aires, aprovechar regalos y ofertas que permiten algún ahorro en el día de tu cumpleaños es una oportunidad para no dejar pasar.