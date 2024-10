Disfrutar de una salida al teatro siempre es una excelente opción de entretenimiento, pero a veces los precios de las entradas pueden ser un obstáculo debido a que muchas personas prefieren destinar sus ahorros a cosas de primera necesidad. Existe una oportunidad que muchos no conocen para acceder a entradas con descuentos de hasta un 90%.

En su primera semana, la campaña "Vení al Teatro" ha convocado a más de 2.000 personas, quienes podrán disfrutar de más de 70 espectáculos con descuentos que oscilan entre el 60% y el 90%.

¿Cómo y cuándo conseguir las entradas al teatro con estos descuentos?

La campaña se lleva a cabo todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito), frente al Obelisco, y ofrece más de 80 obras en cartelera. Esta iniciativa está organizada por AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales) en colaboración con productores/as y salas asociadas.

Hay más de 20.000 entradas disponibles a precios accesibles.

Fechas: Martes 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre, de 13:00 a 19:00 hs.

En Tickets BsAs, frente al Obelisco, se podrán adquirir bonos de $1.000 y en el teatro se paga la diferencia. Recién en cartelera informarán qué obras tienen rebajas de 60% y cuáles del 90% en sus precios para funciones de la semana correspondiente, hasta agotar acciones. La cartelera abre las puertas a las 13 horas, pero siempre las filas comienzan a formarse desde temprano. Cada persona puede comprar hasta dos entradas como máximo dos obras.

El presidente de AADET explicó "el teatro es un reflejo del consumo de la clase media, por eso proponemos precios locos ante esta fuerte caída del consumo. Este año la venta de entradas está muy por debajo de lo esperable, tuvimos una caída de espectadores del 15%".

¿Qué obras podés ver con hasta el 90% de descuento?

Actualmente, la oferta de obras es muy variada, desde grandes producciones nacionales hasta espectáculos más íntimos. Entre las obras más destacadas que podés ver con este descuento, suelen estar algunas de las producciones más comentadas de la temporada.

El listado de salas de teatro que rebajarán sus entradas es importante. Teatro Apolo con "Moldavsky, lo mejor de mí"; Astral con "Cuando Frank conoció a Carlitos" y "Antígona en el baño"; Astros con "Las reinas", "Lo que el río hace" y "Yo no duermo la siesta"; Chacarerean con "El Amateur" y "Un judío común y corriente"; Coliseo con "Volar es humano, aterrizar es divino" y CPM Multiescena con "La casa de Bernarda Alba", "Crowd Working", "Casa Duarte", "Taxi", "Venecia", "Ruidos de piedra", "Ellos son tesoros", "Vamos a contar mentiras", "Varonas", "Niebla", "Tres para todos", "Cena con suegros" y"El edificio".

Pero la lista sigue: Teatro El Nacional con "Felicidades", "El equilibrista" y "Biper y sus amigos"; La Casona con "El Plan"; Liceo con "Legalmente Rubia"; Lola Membrives con "Tootsie"; Maipo con "Una película sin Julie", "Tengo cosas para hacer"; Metropolitan con "Casi Normales", "En otras palabras", "Una terapia integral", "Othelo", "Petróleo", "Suavecita", "Habitación Macbeth", "Las Cautivas", "Cha Cha Cha - 30 años", "Modelo vivo muerto", "En el aire", "Si Mon Dieu", "El cuarto de Verónica", "Beer & Sex Night - Lic. Cecilia Ce", "Juampi González" y "Indómito".

Entre las principales salas de teatro que ofrecerán entradas con rebajas entre el 60 y 90% figura el Multitabaris Comafi con "Made in Lanús", "Escape Room" y "Dios es argentino"; Multiteatro Comafi con "Toc Toc", "Prima Facie", "Tom, Dick y Harry", "Mamá" y "Jardines Salvajes". El Paseo La Plaza completo participa con sus obras: " Alicia", "Transensual", "Tertawa", "La Desgracia", "Lo Sagrado", "Mi madre, mi novia y yo", "La señora que me parió", "Puro Cuento", "Rufianes", "Mi amor", "Lucas Lauriente", "El show de Nachito Saralegui", "No se ilusionen", "Pequeños grandes momentos", "Gwen", "Carmen y Osvaldo" y Picadero con "La Mentira", "Lo Normal", "Imprenteros", "La Vida Extraordinaria", "Quiero decir te amo", "Parlamento", "Ahora Después", "Sutottos", "Nanutria", "Escorpio", "Martín Dardik", "El Loco y la Camisa".

Entre la enorme lista figura Picadilly con "Volvió una noche", "Argentina al diván", "¿Cuántos querés que te amen?", "¿Quién soy yo?", "Mr. Splendini", "Gabriela Acher" y "Fan". En Politeama: "Medida por medida" y "Matar a mamá"; Premier con "Lizy, sí!! Quiero..." y el Regina con "Wilde, ese hombre".

El mes de octubre será un regalo al alma para aquellos amantes del arte que podrán ver obras en más de 20 teatros porteños por precios "mágicos" que sólo se sostendrán por cinco semanas. Un esfuerzo del sector para permitir que nadie se quede sin ver teatro este año, el ahorro que estos descuentos generan, es realmente significativo.