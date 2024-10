El bar palermitano Tres Monos volvió a tener una posición destacada en la prestigiosa lista World’s 50 Best Bars, de William Reed Business Media, y esta vez estuvo en el puesto 7 del ranking mundial.

No se trata de la primera vez, sino que ya en 2021 Tres Monos se consagraba en el puesto 33 del ranking, y en esa oportunidad compartió cartel con Florería Atlántico y Presidente, también de Buenos Aires. Para 2022 quedó en el puesto 27 y el ranking mencionó también a Florería Atlántico y Cochinchina. Los tres volvieron a figurar el año pasado, cuando Tres Monos quedó al borde del "top 10 (en el puesto 11).

Esa meta el bar de Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke, la cumplieron este año cuando en una ceremonia en Madrid se anunció la lista de este año. Tres Monos quedó también como el mejor de sudamérica este año.

"Los grafitis, las luces de neón y la banda sonora de rock le dan a Tres Monos la estética de una intimidante fiesta con un toque punk. En realidad, este bar es lo más acogedor que existe y el hogar alegre de los deliciosos líquidos argentinos y de las actividades nocturnas. Como el local mejor valorado de la región, Tres Monos ha sido nombrado el mejor bar de Sudamérica 2024, patrocinado por Scrappy’s Bitters", dice la publicación norteamericana especializada en bares y coctailería.

¿Dónde visitarlo? Tres Monos se encuentra ubicado en la calle Guatemala 4899, en el barrio porteño de Palermo.

Florería Atlántico también volvió a estar en esta prestigiosa lista, esta vez en el puesto 46, y también CoChinChina en el 22. Florería Atlántico también recibió esa noche el galardón Rémy Martin Legend of the List, que reconoce la consistencia de su desempeño a lo largo de los años.

"Con Florería Atlántico, su fundador Renato 'Tato' Giovannoni ha creado una celebración apasionada de los productos, la herencia y la cultura argentinas, siendo nombrado The Best Bar in South America un increíble total de ocho veces," declaró la organización en un comunicado.

50 Best Bars

La lista anual de The World’s 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, se dio a conocer anoche como parte de una ceremonia de premios en directo en Madrid, España. En su 16ª edición, los premios una vez más unieron a la comunidad global de bares en reconocimiento a los bartenders, dueños de bares y marcas que están a la vanguardia de la escena internacional de cócteles.

The World’s 50 Best Bars 2024 presenta locales de 28 ciudades, con Handshake Speakeasy de Ciudad de México coronado como The Best Bar in North America y The World’s Best Bar, patrocinado por Perrier. Esta es la primera vez que un bar de México alcanza el primer puesto en la lista.

"Ubicado en el barrio de Colonia Juárez en Ciudad de México, Handshake Speakeasy es uno de los secretos mejor guardados de la capital. Escondido detrás de una puerta secreta en una habitación tenuemente iluminada, abastecida con una impresionante variedad de licores vintage, los interiores del bar evocan magistralmente la época pasada del speakeasy de Hollywood", indicó la publicación especializada.

Emma Sleight, jefa de contenido de The World’s 50 Best Bars, dijo en la ceremonia: "Es un inmenso orgullo para nosotros anunciar a Handshake Speakeasy como The World's Best Bar 2024, patrocinado por Perrier. Ser el primer bar en México en el puesto No.1 de la historia de los premios es un logro extraordinario, que Eric van Beek y su equipo se merecen enormemente. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a cada bar de la lista de este año, que una vez más pone de manifiesto la increíble diversidad del sector mundial de los bares. Esperamos que la lista de este año continúe funcionando como un faro para los amantes de los cócteles en todo el mundo."

Por su parte, Tres Monos fue el mejor bar en Sudamérica y en 8vo puesto le siguió Alquímico en Cartagena, Colombia. El ganador del Campari One To Watch Award del año pasado, Lady Bee de Lima, se une a la lista de forma impresionante en el No.16, mientras que Tan Tan de São Paulo es otra nueva entrada en el No.31.