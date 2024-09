Renault eligió el Hipódromo de Palermo para anunciar una de las grandes inversiones del año de la industria automotriz. Y lo hizo en ese escenario porque mezclo elementos típicos nacionales, entre los caballos galopando con banderas argentinas y un show de tango con Mora Godoy.

En el medio, el presidente Pablo Sibilla confirmó el desembolso de u$s350 millones para fabricar una nueva camioneta de media tonelada en la provincia de Córdoba, en la planta de Santa Isabel. Este modelo ocupará la misma planta donde actualmente se fabrican Renault Alaskan, una camioneta de una tonelada, y Nissan Frontier, marca con la cual tienen una alianza para esos productos, cuyo know how está en manos de la japonesa. Sin embargo, nada tendrá que ver, en este caso, el trabajo con Nissan, que no forma parte de este anuncio aunque también tendrá una camioneta de las mismas dimensiones fabricada en Argentina.

En el caso de la nueva pick-up, que se conoce con el nombre de Concept Niágara, es un producto que se ubicará por debajo de las medianas, como Alaskan y las líderes del segmento, que son Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok. Sin embargo, en Renault aseguran que buscarán ubicarse en el top tres en ventas, por lo cual, pelearán mano a mano con esos modelos "más grandes".

Por otro lado, queda por definir el futuro de Renault Oroch, que es la otra jugadora que comercializa Renault y que ocupa un escalón por debajo de las medianas, que si bien no se dieron explicaciones claras, podría llegar a ser "más chica", según se comentó al mencionar la posibilidad de poner a Niágara codo a codo a competir con las medianas.

Que motor tendrá la nueva camioneta

Uno de los temas más candentes de la nueva camioneta es sobre la motorización. Y esto surgió a partir de la posibilidad de introducir a las automotrices en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Cuando arrancó este proyecto, todavía no se conocía esta posibilidad, pero ahora, la plataforma que se instalará en Córdoba para la nueva camioneta está preparada para la electrificación, por lo cual, a partir de ahora, quedará abierta una nueva negociación con el gobierno para debatir los puntos que permitan a la marca formar parte del Régimen. Si eso fuera posible, se tendría que hacer una nueva inversión, ya que los u$s350 millones son para el motor térmico. Pero están dadas las condiciones para tener una camioneta híbrida fabricada en Argentina.

"La decisión del gobierno de incluir a la industria automotriz ayudó mucho para que este anuncio se hiciera posible, aunque ya estaba definida la inversión de antemano", dijo Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina.

La plataforma RGMP (Renault Group Modular Platfom) está lista para aplicar diferentes sistemas de propulsión, admitiendo motores de combustión interna pero también híbridos. De esta manera, solo quedaría llegar a un acuerdo con el Gobierno, para lo cual hay dos años de plazo para presentar un proyecto que se incluya en el RIGI. Si esto se confirmara, se estaría dando un paso más en el plan, con un híbrido convencional, no un híbrido enchufable, al menos por ahora, confirmó Sibilla.

"Nuestra intención con esta pick-up en Argentina es traer algo distinto a lo que tiene el mercado. Podríamos haberla fabricado en Brasil, pero quisimos hacer algo diferente y ser los únicos que fabriquemos este tipo de vehículo en este país, para el mercado local y para exportar. Vamos a exportar el 70%, fundamentalmente a Brasil, pero también a México", detalló Luiz Fernando Pedrucci, CEO de Renault América Latina.

Cuántas camionetas se fabricarán en Córdoba

Con la inversión anunciada, la capacidad de producción de la Planta Santa Isabel es de 150.000 vehículos, aunque la camioneta que hoy se denomina Niágara iniciará con 65.000 unidades anuales.

El modelo, aunque no se presentó con sus líneas definitivas, anticipa una camioneta con líneas modernas, robustas, y con mucha tecnología. Refleja, al mismo tiempo, el nuevo lenguaje de diseño de la marca, que ya se ve en Argentina con Kardian, el nuevo SUV de la marca.

El Niagara Concept muestra que tiene potencial para las condiciones de circulación más extremas. En la parte delantera, el protector de cárter es prominente y el despeje del suelo es más alto. El vehículo también cuenta con suspensión de largo curso y grandes ángulos de ruptura tanto en la parte delantera como trasera. Así, este modelo ostenta todas las referencias más características del mundo de las pickups.

Basado en la nueva plataforma extremadamente flexible del Renault Group, el Niagara Concept ofrece confort a bordo. La motorización es eficiente gracias a la tecnología E-Tech Hybrid 4x4 y un doble ajuste técnico: la motorización mild hybrid advanced (48 v) en la parte delantera, complementada por un motor eléctrico adicional en la parte trasera. Por eso, el Niagara Concept es un modelo 4x4 con rendimiento off-road optimizado. Esta motorización permite cubrir la mitad de los trayectos diarios en el modo 100 % eléctrico, con una reducción equivalente en las emisiones de CO2.