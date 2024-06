El Gobierno quiere fijar un nuevo valor de referencia para la renta en pesos, pero los bancos aún no tienen suficiente incentivo para responder

El ministro de Economía, Luis Caputo, llamó recientemente a los bancos a tomar como referencia para el rendimiento de los plazos fijos, la tasa de las Letras de Capitalización del Tesoro (LECAPs) en lugar de la de política monetaria que establece el Banco Central (BCRA), que es la de pases. Lo dijo en medio de la corrida cambiaria que se generó en mayo a raíz de la última baja de tasas que realizó el regulador monetario, pero ¿por qué lo hace?

Tal como lo plantea el economista Pablo Ferrari a Ámbito, "el Gobierno está tratando de imponer la tasa de LECAPs como la de referencia, porque lo que busca es un cambio de instrumento en las inversiones de los bancos".

"En definitiva, lo que se propone es que las LECAP, que rinden 4,2% en el corto plazo, se conviertan en instrumento de referencia para el mercado para reemplazar a la de pases porque quieren eliminar los pasivos remunerados del BCRA", describe el economista de Eco Go Sebastián Menescaldi.

Plazo fijo: la tasa de referencia que Luis Caputo le señala a los bancos

En palabras de Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, "incentivan con una mejor tasa a que los fondos que están en BCRA fluyan hacia deuda del Tesoro". El objetivo es que termine siendo la tasa que el mercado toma como referencia. Pero, tal como advierte, "esto será transitorio" y anticipa que, "cuando el Tesoro termine de absorber la deuda de BCRA, las tasas tenderán a ser formadas por el mercado".

Sin embargo, por el momento, gran parte de los plazos fijo aún están colocados en pases y la tasa que obtienen es la que determina el límite de lo que pueden pagar por esos instrumentos. Recordemos que el BCRA viene bajando fuerte la tasa de política monetaria (la de pases) y la llevó recientemente al 40% nominal anual.

Eso equivale a un rendimiento efectivo mensual del 3,3%, en tanto que, como se dijo, las LECAP están pagando un 4,2%. Los bancos toman cono referencia el primer valor a la hora de rentabilizar el plazo fijo y están pagando menos del 3% al mes en algunos casos. Eso hizo que muchos ahorristas decidieran salir de la renta en pesos y migraran hacia el dólar en el último tiempo, por lo que se vivió una pequeña corrida cambiaria, que aún hace sentir sus efectos en las cotizaciones de los dólares paralelos.

Luis Caputo llamó a los bancos a tomar como referencia para el rendimiento de los plazos fijos, la tasa de las LECAPs

Hay más plazos fijos en los bancos que LECAPs

El principal problema que tiene en este camino de transición es, "que hay exceso de liquidez y escasez de instrumentos: más plazos fijos que LECAPs", dice Menescaldi. Eso hace que los bancos no puedan colocar los pesos en todas las letras que quisieran. "Tienen mayor fondeo que activos a los que derivar los pesos y la tasa marginal", resume.

Y es que el fin del Gobierno de bajar las tasas apunta, entre otras razones, a licuar los pasivos del BCRA, por un lado, y hacer, a la vez, más atractivas las Letras del Tesoro, por otro. Busca, así, que, de a poco, los bancos vayan migrando esos pesos de los plazos fijos hacia los instrumentos de deuda de Economía. Y, parte de esa estrategia es cambiar la tasa de referencia.

"Por eso no está funcionando aún, porque todavía no está validado ese activo y por eso le cuesta que el mercado acepte esa tasa de referencia en lugar de la del BCRA", apunta Ferrari.

Así, tal como sostiene el economista Christian Buteler, "Caputo quiere que las LECAPs de corto plazo sean la tasa de referencia del mercado para que el mayor interés que paga el Tesoro llegue, en parte a los ahorristas, que son los dueños del dinero que los bancos colocan", pero advierte que es poco probable que eso suceda porque la de referencia del plazo fijo sigue siendo la del BCRA.

Una estrategia monetaria con dificultades

Y es que Buteler explica que "el problema es que los bancos no pueden colocar todos esos fondos en esas Letras", por un lado, por un tema de oferta, tal como se dijo, pero, por otro, porque el BCRA tiene regulaciones que limitan la exposición que los bancos pueden tener en títulos del Tesoro. "En la última licitación, hubo una norma que trataba de atenuar ese limitante, pero no al capital total, y eso hace que, por el momento, no funcione esa idea", dice el analista.

Todo indicaría que -dado que la tasa marginal que obtienen los bancos es la que determina el límite de lo que pueden pagar por los plazos fijos-, mientras no puedan ir completamente hacia las LECAP, el plan del Gobierno y la llamada a los bancos para que paguen más por el plazo fijo para contener los pesos y que no vayan hacia el dólar no va a tener una respuesta contundente.

No obstante, hay consenso en el mercado de que, si esta estrategia continúa, el objetivo final es que la de las LECAP sea la nueva referencia de la renta en pesos. Pero el mercado tiene que tener la posibilidad de testear estos instrumentos y no es ninguna novedad, por otro lado, que las letras del Tesoro siempre son más riesgosas como respaldo del ahorro que los instrumentos que tienen el aval del BCRA.