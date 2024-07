Todos los impuestos que están vinculados al consumo registraron la principal caída. Si se analiza el IVA, el descenso registró un 20,6% en términos reales, esto es, la medición se realiza a precios constantes, tomándose el valor del bien transable en un momento específico para comparar la evolución de los precios año tras año.

El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló una caída de la recaudación inquietante a seis meses de gestión. En junio, el derrumbe fue del 15% y amenaza el superávit que logró Caputo en base al ajuste histórico.

AFIP: por la recesión, se desploma la recaudación impositiva

El segundo semestre será de un enorme desafío para el equipo económico del presidente Milei. A las presiones devaluatorias se le suma el persistente estancamiento económico que afecta la recaudación que llevan adelante en la AFIP.

A este panorama adverso para el consumo y la recaudación tributaria, se agregan los errores propios de la conducción del organismo recaudador.

Florencia Misrahi, titular de la AFIP, emuló al exjefe recaudador del gobierno de Cambiemos, Leandro Cuccioli (2018-19), y redujo el porcentaje variable de apropiación de la recaudación con destino a salarios del personal.

La decisión de reducir ese fondo quedó plasmada en la disposición Nº 64/2024, firmada sólo por la abogada tributarista, Florencia Misrahi, y que afecta a los inspectores de la DGI y de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social.

El personal jerárquico de la AFIP no puede creer que las autoridades políticas vuelvan a tropezar dos veces con la misma piedra, porque ante métodos semejantes se suelen obtener resultados parecidos.

Y, ningún resultado es bueno para los planes de la administración de Milei de sostener el superávit durante el segundo semestre.

En tiempos del Gobierno de Cambiemos, la Oficina de Presupuesto del Congreso, anotaba en un reporte, que la recaudación tributaria nacional "...en todo el 2020, sufrió una caída real de 7,4% interanual, que duplicó a la registrada en 2019 y completó un ciclo de tres años consecutivos de retroceso".

Frente a este panorama, uno de los antecesores en el cargo de Florencia Misrahi, Carlos Castagneto, repuso el fondo de la polémica.

Florencia Misrahi recortó ingresos de los inspectores que trabajan sin incentivos.

Florencia Misrahi recortó sueldos de inspectores

Sin embargo, en la actualidad y en un contexto recesivo de la economía, se impuso la urgencia por mostrar recortes en el gasto público en todas las dependencias estatales y Misrahi sólo tuvo a mano la polémica disposición adoptada por Cuccioli en el pasado.

Un inspector entrado en años, con mucha trayectoria, afirmó a iProfesional, "...varios con llegada a su despacho le advirtieron a Misrahi que se va a producir una caída importante por la baja de actividad económica. Me parece que no es una buena idea bajarles el sueldo a los trabajadores, suspender las paritarias. Justo el organismo que tiene que encargarse de que los ingresos tributarios por lo menos se sostengan a la par de la inflación. Pero bueno, obviamente no entendieron y, en vez de invertir en personal, en capacitación, en software, en hardware, estamos trabajando con computadoras que son viejísimas, tienen 10 años en promedio. Tendrían que darnos herramientas nuevas de software para poder ir contra las cripto, contra todas esas billeteras virtuales que son todas truchas. O sea, donde realmente hay que ir a fiscalizar. Nada de eso va a suceder con estas disposiciones de la administradora".

En el Gobierno festejan el superávit fiscal que en los primeros cinco meses del año fue de 0,4% del PBI y gracias al aplazamiento del pago a las energéticas. Ahora, la tendencia a la baja de la recaudación complica los planes y en la AFIP la disconformidad avanza.