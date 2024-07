Tras la inflación de mayo de 4,2%, el índice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró en junio a un rango de entre 4,6% y 5,6%, según las estimaciones finales de las consultoras privadas. Y las proyecciones de los analistas para julio están divididas, algunos vaticinan que la cifra del costo de vida empezará con un 4 adelante, mientras que otros pronostican que arrancará con un 5.

No obstante, los expertos concuerdan que el dato de inflación de este mes dependerá en parte de cómo evolucione el mercado cambiario y si se profundiza o no la escalada del dólar blue y de las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, que esta semana cruzaron la barrera de los $1.400 y registraron nuevos valores récord.

Los especialistas consideran que si el recalentamiento de dólares paralelos se acentúa en los próximos días puede haber traspaso a los precios por parte de empresas y comercios para cubrirse ante expectativas devaluatorias.

El ministro de Economía Luis Caputo negó una devaluación y ratificó el crawling peg de 2% mensual, que busca que actúe como ancla inflacionaria, y anunció el comienzo de fase 2 del programa económico de ir hacia emisión cero mediante el traslado de los pases pasivos del Banco Central al Tesoro. El anuncio y la ratificación de ese esquema cambiario generó más dudas e incertidumbre en el mercado lo que alentó el alza de los dólares que podría terminar presionando sobre precios.

Los analistas no creen que el aumento de los dólares alternativos ponga en riesgo el proceso de desinflación, pero advierten que esta brecha cambiaria superior al 50% podría estancar la inflación en un piso de entre 4% y 5% mensual.

Inflación: ¿por qué se aceleró en junio?

La inflación de junio osciló en un rango de entre 4,6% y 5,6% lo que implicaría el primer repunte tras cinco meses de desaceleración mensual impulsada por aumentos de tarifas de gas y electricidad, mientras que el valor de los alimentos se ubicó por debajo del costo de vida general. El sondeo del Centro de Estudios Orlando Ferreres arrojó una inflación en 5,6%, la medición de la Fundación Libertad y Progreso (L&P) y EconViews de 5,4, Eco Go 5,2 %, Analytica 5,1%, C&T Asesores Económicos (releva en el Gran Buenos Aires) 4,9%, y PxQ 4,6%. En ACM calculan que estará entre 4,8% y 5,3%.

En Eco Go indicaron que "después de haber estado congelados durante mayo, en junio los precios regulados registraron un incremento de 10,3% impulsados por las subas en combustibles,prepagas y tarifas de electricidad y gas".

En C&T también remarcaron que "el componente de regulados tuvo gran influencia en el resultado del mes"dado "el ajuste que el gobierno implementó en gas y electricidad, lo que provocó que el rubro vivienda subiera 12% en el mes, muy por encima del promedio; en el rubro también pesó el incremento en el sueldo de los encargados de edificio".

Por su parte, la medición de Ferreres reflejó que en junio los rubros Vivienda y Transporte y comunicaciones encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 16,8% y 11,0% respectivamente, seguidos por Salud y Educación, que presentaron una variación de 5,8% y 5,5% respectivamente. E indicó que la inflación núcleo, que excluye los rubros regulados y estacionales, tuvo una variación de 3% marcando un aumento de 256,3% interanual.

A su vez, los relevamientos de las consultoras evidenciaron que el valor de los alimentos en junio se desaceleró en relación al incremento de 4,8% registrado en mayo en la medición oficial del INDEC. Pamela Morales, analista de EconViews comentó que "nuestra medición para una canasta de alimentos en supermercados de GBA dió una suba del 2.7% en junio"

El sondeo de C&T reflejó que alimentos y bebidas "apenas aumentó 1,5%, la menor tasa desde la pandemia". Y precisó que "la baja de las frutas y las verduras (estas últimas venían acumulando fuertes subas desde febrero) jugaron un papel importante, pero debe destacarse que otros componentes clave, como panificados y carnes, aumentaron menos de 1%, al tiempo que en bebidas se registraron bajas".

Según la medición de Ferreres, el rubro alimentos y bebidas verificó un alza de 2,2%. En tanto, en PxQ subrayaron que ese sector "finalizó con una variación por debajo del 3%, algo que no se registraba desde noviembre de 2021". A su vez, el relevamiento de Eco Go registró un incremento en ese sector de 3,6% . Así, en lo que va del año totaliza un ascenso de 75%, y un alza interanual de 302,5%. Deja un arrastre para julio de 0,8 puntos.

Inflación de julio: ¿la suba de los dólares paralelos puede trasladarse a precios?

Las consultoras proyectan que la inflación de julio oscilará entre 4% y 5%, aunque los economistas advierten que la cifra final dependerá de la marcha del dólar blue y de las divisas financieras.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, señaló a iProfesional que "en principio estamos esperando una inflación parecida a la de junio que empiece con 5, este mes incide cierta estacionalidad por el tema turismo (por las vacaciones de invierno) pero no tenes regulados como en junio -por postergación de aumentos tarifarios- , y lo que estamos viendo por ahora es que alimentos seguiría en torno al 4%". Pero recalcó: "Todo esto queda sujeto a como siga la cuestión financiera, si se recalienta mucho el blue algún impacto puede llegar a tener".

En ese sentido, Menescaldi consideró que "la demanda está muy desinflada con lo cual cual es difícil trasladarlo a precios; si los dólares escalan mucho más lo van a pasar pero si es solo estos días y la próxima semana descomprimen o se estabiliza no veo mucho traspaso a precios".

"Lo que pasa es que si el escenario sigue inestable (las empresas) van a querer de vuelta juntar stocks, como se cubrían el año pasado, y ahí puede subir un poco más el precio", afirmó el experto quien evaluó que "el efecto inflacionario sería más acotado que en otras ocasiones (de salto delos dólares libres) porque la demanda no lo está convalidando".

Por su parte, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso comentó a iProfesional que "para julio proyectamos que el IPC se ubicará en torno al 4%, ya que la postergación de los ajustes de tarifas y de suba del impuesto a los combustibles ayudará a que el IPC general se acerque a la núcleo".

Consultado sobre el impacto que puede tener la escalada del blue y de los dólares financieros, Marí sostuvo que "el crecimiento de la brecha cambiaria refleja que hay un excedente de pesos en la economía que está presionando a la depreciación de la moneda, algo que primero se manifiesta en el mercado cambiario" pero auguró que "si esta inestabilidad continúa, podría llegar a tener un impacto sobre los precios de los bienes y servicios".

En sintonía, Rosario Vidaurreta, de Analytica, sostuvo que "para julio esperamos que la inflación general vuelva al terreno del 4% luego de que el gobierno pospusiera los aumentos en tarifas, lo cual puede implicar un punto menos bajo el supuesto de que los aumentos fuera del orden de los de junio". Y juzgó que "el aumento en la brecha cambiaria puede llegar a influir levemente sobre los precios aunque el margen de ajuste se encuentra limitado debido a la recesión".

En sintonía, Camila Antequera, de la consultora Ferreres, indicó que "por ahora estamos esperando que la inflación de julio se ubique entre el 3% y 4%" aunque acotó que "hay que ver cómo sigue evolucionando el dólar". La analista destacó que "por ahora la magnitud de la suba del dólar blue y los financieros no ha sido tan elevada, por lo cual no se espera que impacte de manera notable sobre la inflación, pero si continúan subiendo, si podría verse un impacto ya que muchos comerciantes o empresarios buscan cubrirse subiendo sus precios".

A su vez, Francisco Ritorto, de ACM, dijo que "para julio, con las postergaciones en tarifas y combustibles, es esperable que la inflación se encuentre más cerca de la inflación núcleo, alrededor del 4%. Sin embargo, previno que "a raíz del mayor dinanismo que tomó la presión cambiaria desde fines de mayo, es probable que tengamos un pass-through a precios", y enfatizó: "Determinar la magnitud de ese traslado es el problema, será del 100%? Del 50%?. Menos?".

Asimismo, Martín Kalos, director de Epyca, argumentó "lo que más impacta en precios es cuando se mueve el dólar oficial, pero lo que pasa es que esta suba de los dólares paralelos retroalimentar las expectativas de devaluación". Explicó que "parte de la suba de los dólares paralelos es porque el anuncio del viernes confirmó el riesgo de insustantibilidad del esquema cambiario actual en un gobierno que sigue planteando que lo va a continuar durante varios meses más, y entonces eso retroalimenta a expectativas devaluatorias".

Kalos aseguró que "si uno mira la estructura de costos de las empresas, las operaciones que se hacen a dólares paralelos son relativamente minoritarias, pero eso no quita que haya muchos casos donde las empresas vayan a cubrirse del riesgo de una potencial devaluación; no debería ser algo mayoritario ni generalizado, pero puede pasar y depende mucho de una evaluación muy subjetivade cada empresa de cual sea su estrategia,y de su exposición al riesgo cambiario".

¿La suba de los dólares paralelos pone en riesgo el proceso de desinflación?

Para el economista Federico Glustein, opinó que la escalada del dólar blue y financieros "se va a trasladar a precios en algún momento aunque no el impacto acumulado en estos dos meses que viene arrastrando subas de hasta un 34%, pero va a haber un traspaso aunque sea menor para no perder valor real de los bienes".

"En ese aspecto, podría incidir (en la inflación) entre un 1% y un 1,2% más siempre que se quede en estas cotizaciones en el transcurso del mes", calculó. En ese marco, indicó que el aumento de los dólares "va a afectar principalmente a los sectores que tienen vinculación con commodities, por un lado, como trigo y todos los derivados y por otro, aquellos que sean importados, sobre todo aquellos que ingresen con cotización CCL, lo cual podría afectar el proceso de desaceleración de la inflación de forma parcial".

Horacio Miguel Arana, Senior Researche la Fundación Internacional Bases, aseguró que "toda suba del dólar se traslada a precios en Argentina".No obstante, alegó: "no vemos un alza muy grande en términos reales y el blue suele tener poco peso en el impacto inflacionario. La baja sostenida que el gobierno preve de los números de inflación no parecen verse por ahora amenazadas. No creemos que pueda poner en riesgo el proceso de desinflación, pero sí podría estancar la baja en este 4 o 5% mensual" .

Y es que Arana planteó que "la brecha continuará por lo menos hasta fin de año, ya que sin salida del cepo en el corto plazo, según las propias palabras del ministro Caputo, no es posible estabilizar los dólares financieros con el oficial", al tiempo que "por otro lado, el IPC va a tener subas y bajas en función también de cómo se actúe con los precios regulados, cada vez que se aumenten tarifas y se liberen precios todavía regulados va a tener impacto en la medición, no hay que esperar bajas permanentes en el corto plazo".

Menescaldi consideró que los anuncios del viernes en materia monetaria "no colaboran" en el proceso desinflación porque "generaron más dudas que certidumbres". Y en este contexto, el economista prevé que en los próximos meses "el piso inflacionario sigue en 4% o 4,5% puede llegar en el último trimestre a 3 y pico, pero todavía hay precios que ajustar, va a ser difícil romper eso".

Por su parte, el economista Iván Carriño esgrimió que "en un país como Argentina donde la moneda nacional es tan poco valorada, después de tantos años de inflación, movimientos del dólar afectan las expectativas, y entonces los precios de los bienes, y puede complicar el proceso de descenso de inflación, pero no creo que a niveles problemáticos"

"La tendencia sigue siendo a la baja con el ataque a los problemas de fondo que en este caso son el desequilibrio fiscal y su efecto sobre la cantidad de dinero. No pone en riesgo el proceso de desinflación, porque se están atacando las causas de fondo, pero siempre movimientos del dólar pueden afectar los índices de inflación a corto plazo", fundamentó. De cara al segundo semestre, dijo que "no veo que baje de 3% mensual, es lo que estimo que cerrará la inflación en los últimos tres meses del año".