Temáticas, personalizadas y con performances, son algunas de las variantes para las quinceañeras. Eso sí, no son aptas para todos los bolsillos. Precios

Aunque algunas quinceañeras optan desde hace un tiempo por viajar a Disney como regalo de cumpleaños, el tradicional festejo de un cumpleaños de 15 para las chicas no solo no pierde vigencia, sino que se ha sofisticado. Tradicionalmente, la planificación contemplaba armar una lista bastante estándar que incluyera modista, peinador, fotógrafo, salón y catering. Hoy eso solo parece no alcanzar y hay toda una industria dispuesta a desplegar sus fichas para satisfacer una demanda cada vez más exigente y compleja.

Patricia C. comenzó a planificar el cumpleaños de su hija Mía el año pasado, lo que le permitió poder congelar algunos precios: "Alquilé un salón en Lomas de Zamora, primero pagué las horas de evento que hoy ronda en los $60.000 (en total son 7 horas) y fui pagando de a 10 cubiertos. El cubierto hoy está en $40.000 e incluye comida, animación, mesa dulce y DJ. Y después hay que sumar la torta, que ronda los $100.000", detalla.

Pero eso no es todo; a lo que Patricia viene pagando, hay que sumarle, según su sondeo, los siguientes ítems: unos $500.000 entre vestido y calzado, $240.000 de cotillón para 80 personas, $100.000 de souvenirs, $60.000 de stand de glitter, $70.000 para globos decorativos y unos $350.000 para Sadaic y Sadicapif en impuestos por los derechos de autor de la música.

Hasta acá, el presupuesto alcanza los $4.540.000. Pero el listado de ítems y servicios no tiene techo; termina donde se agoten imaginación y bolsillo.

Patricia comenzó a planificar el cumpleaños de su hija el año pasado, todavía no terminó y ya lleva invertidos más de 4 millones de pesos

En ese sentido, si lo que se busca es diferenciarse y sorprender, vale mencionar la inclusión de pantallas leds para proyectar imágenes de la fiesta, coreografías y videoclips; cabina de fotos que está muy en boga y la contratación de troupes de artistas que circulan entre los invitados sorprendiéndolos con diferentes disciplinas circenses.

Dentro de los clásicos, se ubica el servicio de Cascadas de Chocolate. Viviana Gherardi, que brinda ese servicio para fiestas, precisó que cuesta $3.000 por persona e incluye tanto el alquiler del equipo, el chocolate, las frutas de estación, los platos de loza y la mantelería. Lo único que no está incluido son los honorarios del camarero y el traslado.

Por su parte, la coordinadora de eventos, Ximena Cornalino cuenta que el cubierto para una fiesta más premium ronda los $90.000 por persona. Otro ítem requerido por algunas familias es la barra de tragos. Ese servicio exclusivo se cobra por persona y cuesta entre $20.000 y 30.000 pesos.

Claro que todo este equipamiento no se traslada solo hasta el salón. Gabriel Blanco, empresario pyme del transporte para eventos, indicó que un flete cuesta $20.000 por hora. Es otro costo para considerar, sobre todo, cuando se realizan fiestas al aire libre donde hay que equipar los parques con gazebos, mesas, puff, equipos de sonido y pistas de baile.

La música para el baile nunca puede faltar en un cumpleaños de 15, pero no hay que olvidarse de abonar los impuestos de Sadaic y Sadicapif

Juan José García es el titular de Recepciones Belén de Isidro Casanova (Provincia de Buenos Aires) y se especializa desde hace 23 años en la organización integral de fiestas de 15 y casamientos, que comprende desde lo técnico hasta el servicio de seguridad privada en vía pública.

"En eventos no hay techo. El precio cambia significativamente si la familia quiere servicios adicionales como efectos especiales, lluvia de pétalos, humo bajo para el vals o papeles por aire comprimido", señala García.

En Recepciones Belén, detalla García, ofrecen todo el abanico de servicios desde lo básico como sonido, iluminación y DJ hasta una suite privada para la agasajada, una habitación para niños con personal idóneo para su cuidado, cámaras de seguridad, guardarropa, pantallas led, tótem led, iluminador, locutor durante todo el evento y un técnico en pantallas. En cuanto a la comida, cuentan con tres opciones de menú: cena, parrilla y cena VIP.

Este año, Recepciones Belén ya tiene todas las fechas reservadas, pero el empresario compartió de todas maneras los costos con iProfesional y precisó que la reserva del salón para los viernes cuesta $1.200.000, los sábados $1.300.000 y los domingos 1.000.000 de pesos.

Recepciones Belén ya está tomando reservas para el 2026 y ofrece desde lo básico hasta una suite privada para la quinceañera

"Nosotros congelamos valores; con una seña de $200.000 se reserva la fecha y se congela el valor del salón. Con respecto al catering, se ajusta según los datos de inflación del INDEC y se congela el precio definitivo dos meses antes del evento. Una vez que fue abonado el salón, se puede congelar 20 cubiertos al precio del momento", destaca.

Vestido, calzado, maquillaje y peinado

"La cuestión del vestido blanco tanto para novias como para quinceañeras es una invención de las sociedades modernas, ya que, antaño, estos atuendos no eran de un solo uso. Antiguamente, se elegía un vestido de cualquier color, elegante y de buen género, pero que pudiera volver a usarse en otra ocasión. Hoy, de alguna manera, hay una vuelta a esa tendencia. Muchas chicas también están optando por hacer un cambio en la mitad de la noche; usan un vestido clásico para las fotos y la entrada al salón y luego usan otro más casual que puede ser corto, con volados o de dos piezas románticas o estilo boho chic", señala Mónica, la encargada de ventas de la cadena de indumentaria Var’s.

Actualmente, destaca Mónica como ventajosa, la moda de los cuellos con bordados o lentejuelas que se colocan por encima de un vestido básico. "Este complemento es lo más novedoso que se impuso este año y cuesta $150.000. Por ese mismo valor, también hay vestidos de fiesta", precisa.

El peinador, colorista y maquillador profesional Sergio Antonio Luján, de Staff Luján, detalló que el costo de un servicio completo con prueba de peinado y maquillaje cuesta aproximadamente $60.000 sin contar iluminación o mechitas.

Sin embargo, aclaró que el precio por el servicio se puede amortizar. "Lo que sugerimos es hacer la prueba de peinado y maquillaje el mismo día del evento o cuando la cumpleañera tenga alguna otra actividad como el book de fotos".

Consultado sobre las preferencias de las chicas, el maquillador Sebastián Ramírez del mismo salón de belleza palermitano dijo que "La premisa es la naturalidad, a excepción de los ojos donde se imponen los delineados extremos, y la manicura donde se imponen los colores estridentes, dibujos y estrases".

Lorena Guiñazú, de MZ Calzados, señaló que las sandalias metalizadas con tacos estables es lo más elegido por las chicas para la fiesta y en su local podrán encontrar opciones de entre $30.000 y 40.000 pesos.

"Hay algunas más exclusivas que vienen con un dije con cristal en la pulsera. Las más osadas van por las plataformas con glitter plata o blanco. Un gran porcentaje de quinceañeras eligen hacer dos cambios; para estar cómodas y bailar toda la noche se bajan de los tacos y se calzan unas vaqueras blancas", agregó Guiñazú.

El servicio completo con prueba de peinado y maquillaje cuesta aproximadamente 60.000 pesos

Ya no alcanza con bailar entre amigos y tirarse papel picado durante el carnaval carioca. Hoy las fiestas de 15 años han tomado prestada la espectacularidad de los grandes recitales o a modo de las grandes celebridades. Hoy las quinceañeras, de look y estudiadas coreografías, se reproducen en tiempo real en las historias de Instagram de los invitados.

En suma, organizar el tradicional festejo de un cumpleaños de 15 en 2024, donde las redes sociales actúan como una gran vidriera, hay que calcular un presupuesto de $7.000.000, ni menos, pero sí quizás más.