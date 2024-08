El dinero que ingrese al blanqueo y sea depositado en las cuentas especiales tiene diversas opciones de inversión para evitar abonar el impuesto especial. Sin embargo, no todas las alternativas son aptas para todas los perfiles.

Atentas a los distintos objetivos, los agentes bursátiles están preparando y ofreciendo a sus clientes carteras adecuados a diferentes personas. Algunas administradoras de Fondos Comunes de Inversión también están lanzando algunos FCI "aptos blanqueo", en general, apuntando a rendimientos en dólares.

Hasta el 30 de septiembre de 2024 está habilitada la posibilidad de blanquear dinero en efectivo depositándolo en cuentas especiales de bancos o de Alyc (agencias de Liquidación y Compensación, bursátiles).

Hasta u$s100.000 se pueden disponer sin restricciones y por montos superiores se abonará el 5% al retirar el dinero, salvo que se lo destine a algunas de las colocaciones previstas en la ley y la reglamentación.

En qué se puede invertir la plata del blanqueo

Ese dinero blanqueado y, sin pagar la penalidad del 5%, "se puede invertir en casi todos los productos habituales de Argentina. Esto es Fondos Comunes de Inversión (FCI) abiertos o cerrados, bonos, obligaciones negociables (ON) ley local y extranjera. Salvo cheques y pagaré casi todo", dice Aníbal Casas Arregui, titular de S&C Inversiones.

De todas maneras, el especialista recuerda que la normativa "no te obliga a quedarte" en estas inversiones. "Si uno invierte en estas opciones y, luego, surge una oportunidad en otros activos, puede sacar la plata, pagar el impuesto y aprovechar esa oportunidad".

En el mismo sentido, Matías Daghero, titular de Closing Bell Advisors, advierte que no solo hay que mirar las opciones que no pagan impuesto. "La mayoría de la gente está viendo en qué invertir para no pagar cuando, en realidad, lo que hay que ver es el patrimonio final. Muchas veces por evitar el impuesto se termina comprando una inversión que luego va mal, como sucedió con algunos activos en el blanqueo de (Mauricio) Macri", dice.

Aunque, en este caso, hay diferencias porque las alternativas son mucho más amplias. Incluso, a través de los fondos comunes se puede colocar el dinero en algunas opciones del exterior.

Qué activos recomiendan los "brokers"

Entre todas las alternativas de inversión que están disponibles para evitar el impuesto, hay algunos que sobresalen para perfiles conservadores o moderados. "Nos parece que este es el perfil de las personas que entran al blanqueo", asegura Lucas Reyna, desde Becerra Bursátil.

Una primera recomendación, dentro de los títulos públicos argentinos, son los Bopreal. En particular, el serie 3 (BPY26), que vence en 2026. Este papel está en casi todas las carteras y recomendaciones de los brokers.

"Este bono vence durante la gestión de Milei y lo emite el Banco Central (un atractivo adicional a los bonos emitidos por el Tesoro). Tiene una tasa del 27% y, si uno no reinvirtiera los cupones, rendiría un 21%, lo que es muy atractivo. Nos gusta que el vencimiento ocurre un par de meses después de que termina la restricción del 31 de diciembre de 2025 que tiene el dinero del blanqueo", explica Reyna.

Otra opción son las obligaciones negociables (ON) en dólares (hard dollar). "Pensamos en ON que paguen dólar ‘cable’, en el exterior, con alternativas entre ley extranjera y ley argentina, priorizando los mejores créditos como YPF, Telecom, Irsa, Central Puerto, Vista, Cresud, Arcor, Pan American Energy, entre otros", agrega. En este tipo de activos, Balanz cita la ON de Tecpetrol que vence en 2026, la de Pan American 2032 o a ON de Balanz que vence en junio 2026.

Por último, Reyna, menciona los Fondos Latam, para el "cliente más conservador que no quiere nada del riesgo argentino". En este caso, incluso podría cubrir la diferencia, si se abonara el 5% de recargo.

Los fondos diseñados para el dinero blanqueado

Con la amplitud de alternativas para mantener el dinero en el sistema financiero y bursátil local sin abonar el 5% del impuesto, tanto las administradoras de FCI como las Alycs están armando sus carteras y ofreciendo sus recomendaciones.

Entre los FCI, destacan los que están ligados a moneda "fuerte". Es el caso de Dracma que lanzó en junio el fondo Dracma Estrategia Dólar. "Está diseñado para reducir el riesgo argentino y mantenerse dentro de los activos del blanqueo y no pagar la penalidad hasta diciembre de 2025", señala Agustín Arreguy, analista financiero de la empresa.

Y agrega que busca "armar una cartera de renta fija en dólares, aprovechando los márgenes que tienen los FCI para invertir fuera de Argentina". Incluye un 35% en Estados Unidos (la mayoría, bonos del Tesoro), un 23% en Argentina (Bopreal y ON de energéticas) e incluye un 24% en Brasil y otro 19% de Chiles.

Por su parte, Balanz ofrece el fondo FCI Balanz Ahorro en Dólares, compuesto por deuda corporativa que "tiene un rendimiento esperado del 7,5% anual, con una duración acorde a lo requerido para mantener en una cuenta especial". Incluye bonos corporativos del sector energía, petróleo y gas y, en menor medida, finanzas, agro y consumo.

Las carteras "aptas blanqueo" según el perfil del inversor

Además de los fondos individuales, los especialistas también ofrecen a sus clientes diferentes portafolios para distintos perfiles de personas que ingresen al blanqueo. En el caso de Dracma, Arreguy menciona que se armaron distintas carteras para un perfil conservador, moderado y agresivo, con y sin sector público, la mayoría en dólares (hard dólar).

Para el perfil conservador sin sector público, se incluyen ON con un 80% ley Nueva York y 20% ley argentina, la mayoría energética (Pan American, YPF, Pampa, Genneia) y otras de primera línea como Telecom, Arcor o Loma Negra, con una TIR de 7,87%.

La misma, pero con deuda estatal argentina, tiene un 70% de ON ley Nueva York, más un 30% de ON ley Argentina, Bopreal serie 1A y 3, y bonos de Chubut y Neuquén.

En la moderada, la que no tiene sector público varía la exposición de ley nacional (25%) y extranjera (75%) con un poco más de rendimiento (TIR de 8,47%( y en la cartera con parte estatal se incluyen Bonar 2038 y Global 2035.

En tanto, la cartera recomendada para un perfil más agresivo disminuye la participación de ley Nueva York (60%) y de ON, y aumenta la parte de títulos públicos, eliminando los bonos provinciales y dejando Global 2035, Bonar 2038 y 2030 y Bopreal 3.

Por su parte, S&C Inversiones tiene dos combinaciones según el perfil que combinan ON, bonos argentinos y Fondos Comunes de Inversión. En la cartera "moderada" se incluye el 50% de bonos corporativos, un 40% de FCI y un 10% de bonos soberanos con: una ON de YPF que vence en 2027 y otra de TGS de 2031; bonos AL30 y los FCI Galileo Event Driven (renta fija), Schroder Retorno total (renta fija) y Axis Estrategia 3 (renta mixta).

La cartera agresiva reduce 20 puntos porcentuales los bonos corporativos de YPF y TGS y suma el mismo porcentaje en soberanos (además del AL30 incluye el Bopreal 3) manteniendo el 40% de FCI pero con un mayor proporción de renta mixta.

En cualquier caso, las opciones para elegir son variadas y, lo interesante es que se puede modificar la composición elegida en cualquier momento manteniéndose en las opciones sin impuesto hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien, yendo a otros destinos pero abonando sólo el 5% por los fondos que se retiren antes de esta fecha.