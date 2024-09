El Gobierno dio pistas sobre cómo bajará la inflación al 18% en 2025

Durante su presentación del Presupuesto 2025, el presidente Javier Milei proyectó una inflación del 18% para todo el 2025. Pese a las dudas que generó en algunos analistas ese número, este lunes el vocero presidencial Manuel Adorni explicó algunos detalles del programa del Gobierno para llegar a esa cifra.

"La política monetaria y todo lo que venimos haciendo, en materia monetaria, es consistente con la inflación cero. No estamos modificando la cantidad de dinero que hay en la economía. Todo el problema inflacionario deviene de un tema estrictamente monetario, cuando solucionás el problema monetario solucionás el problema de la inflación", explicó al respecto.

El Gobierno explicó cómo es el plan para bajar la inflación a 18% en 2025

En la habitual conferencia de prensa, remarcó: "Esperamos que los números se derrumben porque sabemos el rezago que tiene la política monetaria en impactar. Además, entendemos que los números se van a derrumbar a lo plasmado en el Presupuesto".

Por otra parte, cuestionó las predicciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que proyectó a un 38% de inflación para el 2025, e insistió en los números expuestos por el mandatario. "Desde al menos el 10 de diciembre, el REM viene corrigiendo expectativas todos los meses a la baja; así que tengo fe en que el REM siga corrigiendo esas expectativas y convenga lo que nosotros estamos planteando; no dejan de ser, por supuesto, estimaciones", planteó.

Asimismo, Adorni desestimó la ausencia de legisladores opositores durante la explicación del jefe de Estado en el Congreso. "Cada uno es libre de ir o no ir a una invitación que hace el presidente. Quien no quiso ir habrá tenido sus motivos personales, políticos, ideológicos o no importa, de otra índole, y está muy bien porque nosotros apelamos a que cada uno se exprese en libertad", remarcó.

"Sería extraño que se rechace el Presupuesto. Lo único que hace es garantizar que no vamos a dilapidar recursos. Entra en debate y se podrá debatir un montón de puntos, pero rechazar", puntualizó, y concluyó: "No nos metemos en lo que es el debate fino y las cuestiones legislativas, y en el caso ese no me quiero adelantar demasiado, pero es obvio que si no aprueban el Presupuesto deberemos seguir con el Presupuesto del año pasado".

Las proyecciones económicas de Javier Milei en el Presupuesto 2025

La proyección de Javier Milei con respecto a la inflación para 2025 generaron dudas entre los analistas, ya que la previsión de inflación de 18,3% para todo el año -algo que implica un promedio mensual menor al 1,5%, muy por debajo de lo que los consultores y bancos están proyectando en este momento-.

Previsiblemente, se estima un rebote de la economía tras el recesivo 2024. Concretamente, un 5% de crecimiento, que se prolongaría en los dos años siguientes.

Es en ese contexto de recuperación de la economía que se espera que los ingresos por impuestos aumenten un 29,4% en comparación con los de este año. Si se cumpliera el objetivo oficial de inflación, eso significaría un aumento real de los recursos por un 9,3%.

Es una proyección que llama la atención por lo optimista, dado que el año que viene ya no se contará con el aporte del impuesto PAIS, que en 2024 está representando un 9% del ingreso total. ¿Cómo se logrará esa mejora? Buena parte de la compensación estará dada por el regreso del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría -lo que permitirá que ese tributo aumente su contribución un 41%-. De esta manera, Ganancias volverá a ser el segundo impuesto con mayor peso, aportando un 18% de la recaudación.

La mala noticia, una vez más, es para los empresarios del agro, dado que se espera que el año próximo las retenciones por exportaciones se incrementen un 100% nominal -69% real-, lo cual hace poco previsible un alivio impositivo en el corto plazo. Más bien al contrario, dado que se prevé un aumento del volumen de las exportaciones de apenas 9%.

En el presupuesto se sigue considerando el mantenimiento del superávit de la balanza comercial, aunque menos holgado que el de este año, dado que se espera que, por efecto de la reactivación económica, las importaciones aumenten más que las exportaciones.

Pero la proyección de mayor debate, como siempre es la del tipo de cambio. El documento elaborado por Toto Caputo prevé que el año próximo el dólar se moverá un 18,4%. Es decir, lo mismo que la inflación.

Esto implica varias definiciones en un momento en el que el tema del cepo volvió al primer plano del debate, y cuando se escuchan voces de descreimiento sobre la capacidad del gobierno de evitar una crisis cambiaria.

El gobierno está dando a entender que su política de crawling peg continuará, e incluso a una tasa menor que la actual del 2% mensual. El promedio del año próximo estaría en aproximadamente 1,5% mensual.