El Banco Central registró este miércoles un saldo neto comprador de u$s35 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, con lo cual extendió la racha positiva a tres jornadas consecutivas, tras haber cerrado la semana pasada con ventas netas por u$s338 millones, en lo que fue el peor resultado semanal desde que asumió Javier Milei.

Andres Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, atribuyó la racha compradora en las tres primeras ruedas de esta semana a "una demanda que viene menguando".

A su vez, el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios, señaló que era esperable la alternancia entre compras y ventas en el MULC que está evidenciando el BCRA durante este mes, y dijo que "la irregularidad en la actividad del Central va a ser moneda corriente en septiembre".

"En la semana anterior hubo demanda para pagos de obligaciones, (y no sé si ahí no hubo impacto de compras del Tesoro) generando la necesidad de ventas oficiales. En esta semana no parece haber una demanda muy consistente y además, el sector agroexportador ingresó en estos días un promedio superior a los u$s100 millones, lo cual favoreció al BCRA", comentó.

En ese contexto, el operador enfatizó "no descarto nuevas ventas".

En sintonía, la consultora Outlier sostuvo que "con buenas liquidaciones agropecuarias vemos que nuevamente se ralentizó la demanda de dólares para importaciones y otros usos, mientras que en las ruedas anteriores venía creciendo a buen paso".

Reservas superaron la barrera de u$s27.000 millones

Por su parte, el stock de reservas brutas internacionales subió hoy 105 millones con respecto a la víspera, y volvieron a superar la barrera de los u$s 27.000 millones.Alcanzaron un monto de u$s27.013 millones. De esta manera, el monto de reservas en lo que va de septiembre crece u$294 millones y en lo que va del año aumenta u$s3.940 millones.

A su vez, las reservas netas son negativas en torno a u$s7.900 millones al 12 de septiembre último, según estimó la consultora Outlier, y calculó que si no se netean los depósitos del gobierno, el número sería negativo en u$s5.560 millones.

El gobierno informó el martes que el Tesoro ya le compró al BCRA los dólares para el pago de los vencimientos de intereses de la deuda en enero del próximo año por unos $1.528 millones.

"Resta ahora ver si esos fondos serán finalmente transferidos a un fideicomiso, o similar, con su probable impacto en reservas. En brutas impacta negativamente. El impacto en netas dependerá de la definción que se utilice, en la tradicional que no considera los depósitos del Tesoro como RIN, no cambia", explicó Outlier.

De todos modos, algunas consultoras ya advierten que luce difícil cumplir con la meta de acumulación de reservas comprometida con el FMI para fin del tercer trimestre.

La consultora LCG estimó que para cumplir con la meta de acumulación de reservas prevista con el FMI a fin del tercer trimestre, según los criterios de medición del organismo internacional, faltarían conseguir unos u$s2.100 millones.

En ese sentido, la consultora 1816 remarcó que "si algo hemos aprendido del FMI en los últimos años es que ‘un waiver (perdón) no se le niega a nadie".

