Tecnología, indumentaria e incluso algunos alimentos son actualmente más caros en Argentina que en otros países del mundo. Así lo reflejan distintos estudios e informes, en los que se habla de la "inflación en dólares", debido a la suba de precios locales en un contexto de posible atraso cambiario.

En ese escenario, para definir si un hábito cotidiano de muchos argentinos como tomarse un café es caro o barato frente a otros países del mundo, iProfesional realizó el "Índice Starbucks". Se trata de la comparación del valor de esta bebida en los locales de la cadena en distintos lugares del mundo, pasados a dólar.

Y la conclusión es que "depende". Sobre todo, el lugar que ocupa Argentina en el ranking varía según el tipo de cambio que se utilice para convertir el valor en pesos del café. Si se mide al blue, el café de Starbucks se ubica entre los más baratos de los países relevados.

Distinta es la ecuación si se toma como referencia el dólar oficial: en este caso, el café es más caro que en países como España y Australia, y se ubica casi a la par que en Estados Unidos.

Índice Starbucks: ¿es caro o barato tomarse un café en Argentina?

Para realizar la comparación, se tomaron como referencia dos tipos de café que se venden en todas las cadenas Starbucks: un Latte grande y un café americano grande. De los precios relevados en los distintos países, y al pasarlos a dólares, se observa que en ambos casos Brasil se ubica como el lugar más barato para tomar café.

En las dos variantes, le sigue Paraguay y recién después Argentina, si se convierte su precio en pesos al dólar blue. En el caso del Latte, al tipo de cambio paralelo, el café también es más barato que en México, Chile y Uruguay.

Distinto es el caso si se mide al dólar oficial: en este caso, un Latte grande en Argentina es más caro que en Australia y España; mientras que sale prácticamente lo mismo que en Estados Unidos.

Latte grande

Brasil: u$s2,65

Paraguay: u$s3,60

Argentina: u$s3,70 al blue

México: u$s4,50

Australia: u$s4,65

España: u$s4,80

Argentina: u$s5 al oficial

Estados Unidos: u$s5,08

Inglaterra: u$s5,60

Chile: u$s6,20

Uruguay: u$s6,60

Los precios del café Latte grande, según países y en dólares

Al comparar el precio de un café americano, si se mide al dólar oficial, la bebida resulta más cara que en México y Australia, y muy similar a lo que cuesta en Chile.

Un dato llamativo es que, en ambos casos, Uruguay es el lugar con el café más caro, dentro de los países relevados, superando incluso a Inglaterra y Estados Unidos.

Café Americano grande

Brasil: u$s2

Paraguay: u$s2,95

Argentina: u$s3,50 al blue

México: u$s3,65

Australia: u$s3,75

Argentina: u$s4,80 al oficial

Chile: u$s5

Estados Unidos: u$s5,08

España: u$s5,20

Inglaterra: u$s5,60

Uruguay: $s6,60

El precio del café de Starbucks, según los distintos países

Lo cierto es que, si bien aún medido al dólar oficial, Argentina se ubica dentro del promedio en el ranking, un dato que hay que tener en cuenta también es el poder adquisitivo de la población en los distintos países.

Por ejemplo, el salario mínimo en Argentina medido en dólares está por debajo de Paraguay, Brasil y México, por citar países de la región donde el café se encuentra más barato.

Inflación en dólares: ¿tipo de cambio atrasado?

Según reveló la publicación The Economist al presentar su último índice Big Mac, "los países ricos suelen ser caros". Es por eso que en su relevamiento realiza una versión "ajustada" que muestra si una moneda está más desequilibrada de lo que cabría esperar en función del PBI per cápita de ese país.

Una de las conclusiones a las que llegó la publicación es que, por ejemplo, Suiza es muy cara pese a ser uno de los países más ricos del mundo si se toma en cuenta el PBI per cápita. Y también destacó como otra "anomalía" a Argentina: "El peso argentino está sobrevaluado a pesar de que el país no es rico".

La publicación tomó como referencia el precio de la famosa hamburguesa y lo convirtió al dólar oficial: tal como sucede con el café Starbucks, en dólares queda tan cara como otros países con un PBI e ingresos mayores.

"Efectivamente, cuando se miden los distintos precios de la economía al dólar oficial, da todo más caro", resumió a iProfesional Martín Kalos, director en EPyCA Consultores, y agregó: "Con lo cual, esto refleja que el dólar oficial está atrasado: este atraso marca un encarecimiento en dólares de Argentina contra otros países. Y se observa que, en muchas cosas, es más barato consumir en muchos lugares del mundo que en Argentina".

"Si se mide como referencia el blue, hay algunas cosas más competitivas, mientras que otras van a seguir siendo caras", agregó el economista, quien aclaró que "lógicamente, eso no significa que sea mejor vivir en otro país, porque también depende del nivel de los salarios: hay que mirar el costo de vida y compararlo contra el salario que se cobra, ahí se puede hacer un análisis más fino".

"Pero si se mirara solamente con tu salario, dónde te conviene comprar distintos productos, muchos bienes y servicios van a dar más baratos en otros países como Brasil, Paraguay, España o Estados Unidos que en Argentina, por la inflación en dólares que tuvimos todo este año", concluyó.

La inflación en dólares a la que refieren los analistas es consecuencia de la fuerte suba en los precios internos en los últimos meses y el atraso en el tipo de cambio oficial, que viene aumentando por debajo del IPC.

Al referirse justamente al atraso cambiario, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, aseguró: "La mera brecha cambiaria te da que hay atraso en el dólar oficial. Ya sabemos que el valor real del peso está reflejado en los dólares paralelos, no en el dólar oficial. Cuanto más chica la brecha, menos es el atraso; cuanto más grande, mayor es el atraso cambiario".

"De todas formas, si me preguntás cuánto debería valer el café, creería que no tan lejos de lo que vale en Estados Unidos: con lo cual, tampoco es buena medida el dólar paralelo, probablemente el atraso sea menor que el que se está viendo reflejado actualmente en la brecha", aseguró Abram, quien en ese marco no descarta que los dólares paralelos continúen con la senda bajista de las últimas jornadas.