Con la idea de facilitar las operaciones electrónicas y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los usuarios, a partir del mes de octubre ya rige un nuevo límite para efectivizar transferencias a través de las apps de billeteras virtuales como Modo, Cuenta DNI o Mercado Pago, según establecieron la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF),

Si bien cada vez se emplean con mayor frecuencia las billeteras virtuales para realizar pagos y transferencias, resulta vital destacar la importancia de respetar el límite impuesto por dichas entidades, ya que de no hacerlo una persona podrá verse obligada a tener que presentar documentación que acredite el origen de los fondos.

El objetivo de esta medida, entre otros factores, es el de prevenir el lavado de dinero y diferentes actividades ilícitas. Así, fijar un límite y exigir la justificación de fondos en caso de que una transferencia se haga por encima de lo establecido tiene como fin garantizar la transparencia de las operaciones financieras.

Cuál es el nuevo límite máximo para realizar transferencias entre apps

Hasta septiembre pasado, el límite para hacer transferencias mediante home banking era de $250.000 y $125.000 para las operaciones realizadas a través de cajeros automáticos. Sin embargo, con el fin de unificar criterios y ofrecer más flexibilidad a los usuarios, desde octubre de 2024 rige un nuevo tope de $400.000 para efectivizar esta operación en billeteras virtuales sin necesidad de justificar el origen de los fondos.

¿Qué sucede si una persona realiza una transferencia que supera los $400.000? En tal caso, la AFIP y la UIF podrán pedirle que presente la documentación necesaria ˗como recibos de sueldo, facturas, comprobantes de haberes jubilatorios, entre otros˗ a través de la cual pueda justificar de dónde proviemne ese dinero.

Este control está dirigido principalmente a personas que no se encuentra registradas como monotributistas, responsables inscriptos o no perciben salarios declarados ante el fisco. Aquellos que sí cuentan con ingresos formalmente declarados, con movimientos previamente informados a la AFIP mediante declaraciones juradas o recibos de sueldo, no tendrían por qué padecer problemas con estos controles.

Qué sugerencias tener en cuenta a la hora de realizar transferencias entre apps