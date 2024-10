El dólar blue se despertó en la última semana, superó la barrera psicológica de $1.200, y acumuló un alza semanal de $45 al cerrar el viernes en $1.225. En tanto, las divisas financieras Contado Con Liquidación y MEP también exhibieron una tendencia alcista, aunque más contenida por la intervención oficial.

Para algunos analistas, los dólares paralelos tocaron piso y se mantendrán calmos en lo que resta del mes. Para otros, podrían reanudar la baja en la recta final de la primera etapa del blanqueo.

El dólar informal verificó así la primera suba semanal en un mes, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 24,42% frente al 20,53% del cierre de la semana anterior. En el segmento bursátil, el CCL se negoció a $1.200; mientras que el dólar MEP operó en $1.159. Así, el MEP acumuló un alza semanal de $24,21 (+2,1%), el más alto desde la primera semana de julio, y el CCL registró un incremento de $17,72 (+1,5%), también el más alto en más de tres meses.

Este lunes entra en vigencia la reducción del plazo de pagos a importadores de 60 a 30 días, aunque la mayoría de los analistas no prevé un impacto significativo en la racha compradora del BCRA, ni tampoco que tenga un efecto relevante en la cotización de los dólares paralelos.

En ese sentido, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, juzgó que la medida "a lo sumo podría descomprimir alguna demanda puntual en el CCL, y sí podría afectar el ritmo de compras del BCRA, pero estarán notando que mucho ya se canaliza por los libres y no tendría impacto".

El economista Federico Glustein coincidió en que "probablemente pueda bajar cierta demanda de los dólares financieros de aquellos que dudaban de los plazos largos para pagar y canalizaban vía CCL, y ahora vuelvan al mercado oficial".

Por su parte, Melina Di Napoli, Analista de Productos de Wealth Management en Balanz, dijo que "no anticipamos un gran impacto en la cotización de los dólares financieros a raíz de esta medida"

"Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio oficial corregido por el impuesto PAIS y CCL es del 10%. Existe una restricción cruzada de 90 días que impide a los importadores que dolarizan por CCL realizar operaciones en el MULC durante ese tiempo. Por lo tanto, se espera que aquellos que operan por CCL continúen en esa vía o deban esperar 90 días", indicó

Dólares paralelos: los motivos del repunte

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance comentó a iProfesional que "si bien la primera etapa del blanqueo viene mostrando muy buenas cifras, vemos una merma en la cantidad de activos que están ingresando en estos últimos días, lo que en parte explica la suba de los dólares financieros, ya que la oferta decrece paulatinamente".

En sintonía, la consultora Outlier sostuvo que el repunte de los dólares paralelos "se relacione con una posible desaceleración de la velocidad de circulación de los dólares del blanqueo".

Damián Palais, Financial Advisor de Cocos Capital, señaló que en "los dólares financieros, como el MEP y el CCL, hemos observado una leve tendencia alcista atribuible a una posible cobertura por parte de algunos inversores".

Con esa visión coincidió el analista financiero Christian Buteler quien consideró que "lo que vemos es un rebote lógico de un dólar que se percibe muy barato, el mercado más allá de que ve que el BCRA tiene fuerza para seguir interviniendo, llega un momento que se hace muy atractivo el valor y vas dolarizando, y cuando aparece la demanda te termina repercutiendo en un repunte en el precio".

"No es que hubo alguna noticia mala que haya provocado el rebote; al contrario, mantuviste el superávit fiscal, el BCRA sigue comprando dólares y con eso tiene poder de fuego para intervenir en la brecha. Pese a eso, algunos inversores a este precio prefieren desarmar posiciones de carry trade y dolarizar por qué lo ven barato, y cuánto más pueden bajar", razonó.

Por su parte, Glustein vinculó la suba de los dólares paralelos a que en la última semana "hubo toma de ganancias, los bonos en dólares tocaron maximos y tras romper esos valores, agentes vendieron fuerte bonos.

Para el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, los dólares paralelos "se reacomodaron luego de la racha descendente, no hay nada raro en eso, no responde a un cambio de expectativas, es más bien un ajuste del mercado luego de una prolongada baja".

En Adcap Grupo Financiero relacionan la tendencia alcista de los dólares financieros "más que nada al final del blanqueo".

Dólares paralelos: ¿tocaron piso o pueden volver a bajar?

Para Quintana, "es probable que el piso se acomode en estos niveles (cercanos a $1.220) hasta fin de octubre", y no espera sobresaltos. Al respecto, cree que "no va a haber cambios significativos, la macro de la economía no ha variado sustancialmente y no veo expectativas de cambios en el manejo del tipo de cambio oficial y por contagio al resto".

"Octubre se encamina a finalizar como hasta ahora. No creo que el fin del blanqueo impacte en las cotizaciones", opinó.

A su vez, Buteler consideró que los valores alcanzados en la última semana "me parece que estarían marcando un piso, creo que debería seguir la recuperación que vimos los últimos días, una especie de serrucho, pero sin exabruptos".

No obstante, el especialista sostuvo que un factor que puede incidir en el rumbo es lo que pase con "los créditos al sector privado, porque tenes una regla monetaria que implica que todo lo que emitís para comprar dólares lo tenés que esterilizar con ventas en el mercado financieros".

"Entonces, cuanto más chica es la brecha, más dólares tenés que vender para recuperar la misma cantidad de pesos. Si entran muchos dólares por los créditos, por obligaciones negociables, tenés que venderlos en el mercado financiero, le das mucha oferta, y ahí podrían volver a caer un poco los dólares", explicó".

Por su parte, Palais dijo que los dólares paralelos "no necesariamente han tocado un piso definitivo". Según su visión, "la tendencia de los dólares paralelos para la última semana de octubre podría mantenerse relativamente estable o con movimientos leves al alza, pero no esperamos grandes saltos en su cotización, ya que el contexto de absorción de pesos y el crecimiento exponencial de la oferta de dólares por el blanqueo debería seguir actuando como moderador de la volatilidad cambiaria".

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, comentó que "no veo tensión cambiaria que pueda llegar a alarmar mientras sigan mejorando las expectativas de inflación".

Asimismo, la consultora FMyA advirtió que "cuando termine el efecto blanqueo podría haber un rebote transitorio, pero nada preocupante".

Dólares paralelos: ¿qué rango de valor proyectan hasta fin de mes?

Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, proyecta que el veranito cambiario continúe en los próximos días "mientras siga el blanqueo, la apuesta al carry trade, con una inflación que viene a la baja y con un sendero de expectativas a la baja"

"No espero un impacto sobre los tipos de cambio en el corto plazo", aseveró. En ese marco, Ramírez estimó que los dólares financieros en lo que resta del mes "se van a mantener calmos, lateralizando en un rango de entre $1.150 y $1.200, con algunos días subiendo un poquito, con otros días con leve bajo, pero estabilizado en estos valores", mientras que el blue "un poquito más por arriba" que el CCL y el MEP.

Y es que afirmó que el BCRA cuenta con poder de fuego suficiente para "intervenir, en caso de que necesite como se vio en las últimas ruedas".

El analista financiero Gustavo Ber planteó que "los dólares financieros experimentaron recientemente un ligero reacomodamiento, especialmente en momentos cuando los activos domésticos se inclinaron más hacia una toma de ganancias".

No obstante, el experto proyecta que "los dólares financieros continuarán calmos en la recta final de la primera etapa prorrogada del blanqueo, e incluso podrían reanudar un descenso hacia los $ 1.150 a fines de mes ante las positivas señales respecto al proceso de desinflación".

De igual mirada, Glustein aseguró que en los próximos días "se extiende el veranito cambiario sin dudas" aunque enfatizó que "la dependencia hacia fin de mes del blanqueo será algo para monitorear".

"No creo que haya piso o techo, va a depender fuerte del blanqueo, de si hay salida o no de depósito. Se viene bien con respecto a salidas y por eso no tienden al alza fuerte. Para fin de mes veo el blue en torno $1.200, y al MEP y el CCL entre $1.140 y $1.180".

Por su parte, Lazzati alegó que "si intentamos trazar una línea estable en el corto plazo, el dólar paralelo debería ser la referencia (en $1.225) hacia la que debería converger el dólar MEP".

La economista Natalia Motyl vislumbra que los dólares paralelos para fin de octubre se ubicarán en el rango de $1.150 y $1.100. E indicó que "en $1.100 veo el piso por el momento" y explicó que el cálculo surge de "observar el ratio entre los pasivos en pesos y las reservas brutas del Banco Central".