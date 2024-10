La salida de dólares del blanqueo se desaceleró. La posibilidad de retirar las divisas de las cuentas bancarias parece que empieza a tener menos efecto entre aquellos habilitados para hacerlo y los especialistas estiman que los ingresos volverán a acelerarse hacia finales de octubre, previo al cierre de la primera etapa, la única que ofrece la opción de regularizar dinero en efectivo.

Los últimos datos del Banco Central muestran que el jueves de la semana pasada los ingresos de dólares del sector privado al sistema bancario superaron a los retiros, por lo que en esa jornada el saldo neto de los depósitos en moneda extranjera registró un incremento de u$s72 millones.

Se trata del primer crecimiento neto de los depósitos privados en dólares en lo que va de octubre. Desde que inició el mes, empezaron a registrarse caídas netas de hasta u$s 209 millones por día, impulsadas por aquellos se adhirieron a la convocatoria hasta el 30 de septiembre, que quedaron habilitados para retirar los fondos.

Si bien el lunes pasado volvieron a caer los depósitos privados en dólares en los bancos, la merma fue de apenas u$s66 millones, muy inferior a los saldos negativos que se registraron en las siete primeras jornadas hábiles de octubre, de las cuales en seis hubo retiros netos superiores a los u$s100 millones.

Es importante resaltar que los registros de los depósitos bancarios no detallan cuánto ingresó ni cuánto salió cada día. El BCRA informa únicamente la variación neta, por lo que en las jornadas con caídas de los depósitos hubo mayores salidas que ingresos y en las de crecimiento hubo mayores ingresos que egresos de divisas.

Hasta el lunes pasado, los depósitos privados en dólares acumulan una caída neta de u$s 959 millones en lo que va de octubre. Sin embargo, la cifra representa una porción chica en comparación con el crecimiento de u$s 12.775 millones que registraron los depósitos entre mediados de agosto y finales de septiembre.

Desde el 14 de agosto, cuando el Gobierno reglamentó el régimen de regularización de activos, hasta el lunes pasado (últimos datos oficiales disponibles), los depósitos en dólares del sector privado en las entidades bancarias acumulan un crecimiento neto de u$s11.821 millones.

Dólares y blanqueo de capitales: ¿qué pasará en estas semanas?

"Tal como anticipamos cuando se anunció la extensión de la primera etapa, octubre es un mes en el que los que estaban dudando si adherirse o no, toman la decisión final. Estamos viendo es que el ritmo de apertura de Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) se mantiene", afirma Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital, en diálogo con iProfesional.

Diego Fraga, socio de Expansión Business y profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, coincide en que la prórroga de la primera etapa, única habilitada para regularizar fondos en efectivo, ha servido para que muchas interesadas, que no terminaban de definir si ingresaban o no al régimen, se decidan.

"En los últimos días han salido nuevas aclaraciones de la AFIP. Algunas siguen siendo ambiguas. Por ejemplo, la valuación de los inmuebles en dólares. Es necesario dar mucha seguridad jurídica para inspirar confianza. No se puede zigzaguear en los últimos días de la convocatoria", resalta Fraga en diálogo con este medio.

Claudia Pose, socia de impuestos y legales en BDO Argentina, también afirma ante iProfesional que "hay una inclinación a la adhesión tardía de los que antes estaban indecisos" y se adicionan otros que, con la incorporación de nuevos destinos eximentes del pago del 5% (como el uso de los fondos para la compra de bienes muebles para inversión productiva), toman la decisión de blanquear efectivo.

"La prórroga genera una desaceleración temporal de los ingresos de divisas ya que, al conocerse el anuncio, las personas tienden a relajarse con los plazos. Sin embargo, esta semana notamos una nueva aceleración en los ingresos de dólares a las cuentas especiales", destaca Isabel Botta, gerente de producto de Balanz Capital.

Qué pasará en la segunda etapa del blanqueo

"Creemos que algo más queda por ingresar en estos últimos días del mes, aprovechando la posibilidad de blanquear efectivo. No esperamos que el volumen crezca abruptamente, sino que seguiría similar al ritmo actual, para luego entrar en la segunda etapa del régimen, para la cual estimamos que habrá menor adhesión", señala Ambrosetti.

Fraga estima que, posiblemente, en los días previos a que finalice el octubre nuevamente se incrementen los ingresos de dólares a las cuentas especiales, aunque no de manera tan masiva, como sucedió el mes anterior. No obstante, no descarta que pueda ser mayor a lo previsto por el mercado.

"Es probable que, como ocurrió en septiembre, en las últimas dos semanas de octubre comencemos a ver más ingresos de divisas a las cuentas especiales de regularización. Aunque es posible que ahora los ingresos no sean tan elevados, como sucedió el mes anterior, debido a que estaríamos ante un rezago natural", estima Botta.