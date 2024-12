Los gremios ferroviarios —salvo La Fraternidad, que lidera Omar Maturano—, acordaron un aumento de sueldo del 5,53 por ciento para el último bimestre del año, en el marco de la paritaria que comenzó en abril de este año y terminará en marzo del 2025.

La mejora fue firmada por los dirigentes de la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos, quienes avisaron que en los próximos días habrá reuniones tanto con la secretaría de Transporte como con las empresas para lograr una suba en los adicionales, que potencian los haberes del sector.

Aumento de sueldo para empleados ferroviarios: impacto en el aguinaldo

El incremento salarial se aplicará de la siguiente forma:

En noviembre, 2% sobre las grillas de haberes de octubre, que se liquidará con la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

En diciembre, 3,53%, que incluirá ajustes en bonificaciones, viáticos y otros beneficios.

Además de la secretaría de Transporte, que encabeza Franco Mogetta, participaron de las paritarias representantes de las empresas Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), Belgrano Cargas y Logística (BCYL), Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A. (DECAHF SAPEM) y Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE).

Desacuerdo en el gremio de La Fraternidad: ¿habrá protestas?

Las tres organizaciones gremiales coincidieron en que la suba permitirá consolidar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, al tiempo que valoraron "la importancia de la unidad para evitar medidas de fuerza y sostener la operatividad del sistema ferroviario". Y remarcaron: "Este acuerdo ha sido alcanzado sin pérdidas de horas de trabajo, garantizando avances en las condiciones laborales y salariales".

Asimismo, se estima que antes de fin de año se reactivarán las discusiones entre las partes, con el propósito de lograr los aumentos para el próximo año, en tanto fuentes gremiales no descartan que se acuerden subas hasta marzo, fecha en que finaliza la paritaria y allí hacer una evaluación de la incidencia de la inflación en los ingresos del personal del sector.

Históricamente, los cuatro gremios del sector firmaban la paritaria (salvo excepciones), pero en últimos meses Maturano —titular de los conductores de locomotoras nucleados en La Fraternidad— rompió con sus pares, advirtieron que estaban negociando salarios "a la baja". El dirigente además criticó la gestión del presidente Javier Milei y en más de una oportunidad amenazó con aplicar medidas de fuerza.

Reclamo por planificación del servicio ferroviario

Por otra parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, sostuvo que en el transporte "faltan políticas de Estado concretas, planificación, que es lo que no hay desde hace bastante tiempo. Cuando la sábana es corta, poder focalizar las inversiones donde requiere el sistema".

Explicó que "hay que hacer una fotografía para ver cómo está la infraestructura ferroviaria, tanto de pasajeros como de carga, cómo está el señalamiento, las locomotoras, los vagones, los coches, ver qué hace falta y de qué manera optimizamos los recursos. Y le decimos a la gente, vamos a trazar esta emergencia con base en lo que tenemos, y el diagrama de trenes será así y habrá suspensiones en algún momento por obras para recuperar los ferrocarriles".

Sobre las privatizaciones del servicio de trenes, Sasia afirmó que "en todos los grandes países desarrollados, el sistema que funciona es el público-privado. El Estado siempre tiene que hacer el control de la ejecución de las obras si no nos puede pasar como pasó con las privatizaciones en los 90, que así terminamos con el accidente de Once. Eso no funcionó tampoco".