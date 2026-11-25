El riesgo país saltó a 1.096 puntos y el dólar financiero llegó a $1.788. La brecha cambiaria abre un nuevo frente de preocupación para Caputo

Recesión y factores externos agravan la gestión económica y la falta de reservas.

La caída en los mercados se profundizó en la primera jornada hábil de la semana. Bajo este escenario más complicado, el Gobierno empieza a jugar un partido distinto al que imaginaba apenas unas semanas atrás.

Con el riesgo país cerca de los 1.100 puntos y sin perspectivas inmediatas de una recuperación sostenida de los bonos, ahora la lupa estará puesta en evitar que empeore el contagio al mercado cambiario.

Una tarea cada vez más compleja.

El riesgo país trepó ayer martes otro 5,4%, hasta los 1.094 puntos. Acumula un deterioro del 39,0% durante noviembre y del 92% desde comienzos del año. Prácticamente se duplicó en 2026, cuando una de las grandes apuestas de la administración Milei era recuperar el acceso al mercado internacional de capitales.

Esa premisa falló.

Los factores detrás de la suba del dólar

La Argentina enfrenta una combinación de factores adversos: un contexto internacional que castiga a los mercados emergentes y una percepción de fragilidad propia, atravesada por la incertidumbre económica y política que genera la proximidad del año electoral.

En ese escenario, la prioridad pasa por el dólar. Aunque las últimas ruedas dejaron en evidencia las dificultades crecientes para administrar las expectativas cambiarias.

El dólar mayorista aumentó ayer un 0,8%, hasta $1.593, mientras que el minorista en bancos avanzó 1,3%, y se vendió a $1.615.

Lo más inquietante pasó por el contado con liquidación, que saltó 4,3% y terminó en $1.796. La brecha cambiaria se ubicó así en el 12,7%.

El dólar vuelve a ganarle a la inflación y es noticia

Con la suba de ayer, el dólar mayorista acumula un incremento del 3,8% en noviembre, exactamente el doble de la inflación prevista para este mes, del 1,9%.

De confirmarse, será la segunda vez en el año, después de julio, en que el dólar le gane a la inflación.

La corrección del tipo de cambio era reclamada desde hacía tiempo por buena parte de los economistas, incluso por quienes simpatizan con el programa económico de Javier Milei.

El Gobierno venía resistiendo esa posibilidad por una razón concreta: el dólar constituye una de sus principales anclas antiinflacionarias.

La diferencia es que ahora el ajuste cambiario se produce en un contexto de incertidumbre financiera y no como resultado de una decisión deliberada del equipo económico.

Sebastián Menescaldi, economista jefe de Eco Go, considera que el Gobierno deberá convalidar un "deslizamiento" todavía mayor del tipo de cambio.

Según el economista, el gobierno de Milei tiene un escenario favorable respecto de lo sucedido durante la administración de Mauricio Macri, cuando la corrección cambiaria terminó derivando en una profunda crisis.

Menescaldi, en declaraciones a iProfesional, destaca que los fundamentos económicos son diferentes: la Argentina cuenta con un superávit de cuenta corriente y se encamina hacia un excedente comercial cercano a los u$s30.000 millones, con perspectivas igualmente favorables para 2027.

El interrogante es hasta qué punto esas fortalezas podrán contrarrestar el deterioro de las expectativas. Una brecha cambiaria creciente puede alterar las decisiones de exportadores e importadores, complicar la oferta de divisas y trasladarse a los precios.

Los dólares que el mercado quiere ver

La otra cuestión que mantiene en vilo a los inversores es la disponibilidad de dólares para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.

La caída de los títulos públicos no solamente aleja la posibilidad de recuperar el financiamiento voluntario, sino que también tiene consecuencias concretas sobre la disponibilidad de divisas.

En los últimos días, la Argentina debió desembolsar unos u$s600 millones para reponer garantías de las operaciones de "repo" concretadas meses atrás, como consecuencia de la pérdida de valor de los bonos utilizados como respaldo.

El desembolso se produjo precisamente cuando el mercado reclama señales contundentes de acumulación de reservas.

Ayer, por segunda jornada consecutiva, el Banco Central no compró divisas en el mercado oficial. En medio de la presión cambiaria, sumar reservas sin alimentar la demanda de dólares se convierte en un desafío adicional para el equipo económico.

La paradoja es que, mientras los inversores reclaman una mayor disponibilidad de divisas, el deterioro de los activos argentinos genera nuevas necesidades de dólares.

Brasil, la recesión y un contexto que no ayuda

El escenario internacional tampoco ofrece demasiado margen de maniobra.

En Brasil, el dólar cerró en 5,90 reales, con una baja del 0,5%. El lunes había alcanzado los 6 reales. Más allá de ese alivio, la divisa estadounidense acumula una apreciación cercana al 20% en el último mes en el principal socio comercial de la Argentina.

A eso se suma el fortalecimiento global del dólar ante las expectativas de una suba de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, con su correlato negativo sobre las cotizaciones de productos exportables argentinos, como la soja y el petróleo.

En el plano doméstico, el INDEC informó una caída interanual del 1,2% de la actividad económica en septiembre. La economía encadenó dos trimestres consecutivos de contracción en términos desestacionalizados, ingresando así en una recesión técnica.

Desde el Gobierno se apresuraron a anticipar que tanto octubre como noviembre mostrarán números positivos de actividad.

Federico Machado, economista jefe de la consultora FMB, considera que el deterioro de los activos argentinos no puede atribuirse exclusivamente al contexto internacional.

"Si uno mira los datos, lo que se ve es que empeoran todos los países emergentes, pero Argentina empeora más que todos. Entonces son ambos factores a la vez. Por un lado, un peor contexto internacional; por el otro, Argentina empeora porque el modelo del Gobierno no muestra resultados positivos", sostuvo en diálogo con iProfesional.

Y agregó: "Yo no veo en el corto plazo una mejora internacional ni una mejora local. Entonces creo que el escenario todavía puede seguir empeorando".

Con el regreso al mercado internacional de deuda cada vez más lejano, el desafío inmediato de Caputo pasa por evitar que la crisis de los bonos termine convirtiéndose en un problema cambiario de mayor magnitud.

Y hacerlo sin resignar el proceso de desinflación ni postergar la acumulación de reservas. Tres objetivos que, en las actuales circunstancias, resultan cada vez más difíciles de compatibilizar.