El dólar blue se dispara: ¿por qué el mercado ya no le cree al Gobierno cuando asegura que mantendrá el cupo de u$200?

Pese a que el Gobierno no tocó el cupo mensual de dólar ahorro, las cotizaciones paralelas continúan en alza y expresan la desconfianza del mercado

Tras las idas y vueltas entre los referentes del Gobierno sobre el dólar ahorro, y pese a las desmentidas del Ministerio de Economía, la cotización no se calmó. Ya superada sin novedades en el frente cambiario la reunión de Directorio de este jueves en el Banco Central (BCRA), este viernes tanto el dólar blue como las cotizaciones financieras volvieron a subir.

El dólar informal ganó otros $2 y cerró en $138. El contado con liquidación también subió $2 hasta $135 mientras que el dólar Mep ganó apenas 10 centavos y cerró la semana en $129,54.

Por el lado del oficial, la mesa del BCRA volvió a convalidar una suba mínima diaria, de 5 centavos, y el dólar mayorista cerró en $73,58. A ese valor, la brecha con el blue es mayor al 87% y llega a 83% con respecto al contado con liquidación.

"En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista avanzó 42 centavos respecto del cierre del viernes pasado, un ajuste que mantiene el promedio semanal que se repite desde abril de este año. La aceleración en el ajuste verificada en los primeros días de esta semana se fue diluyendo con el correr de los días hasta terminar en una corrección que mantuvo la línea precedente, sin sufrir modificaciones", indicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Las cotizaciones paralelas del dólar subieron con fuerza esta semana, mientras el oficial apenas ganó 42 centavos

El tipo de cambio minorista, en tanto, cerró en $77,50 pero llegó a $100,75 con el impuesto solidario. El dólar ahorro, precisamente, estuvo en el centro de la polémica esta semana, luego de que el presidente Alberto Fernández y la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, hicieran referencia a un posible recorte del cupo mensual de u$s200.

Si bien Economía salió a desmentir rápidamente al Presidente, en el mercado no creen y esperan un endurecimiento del cepo. Los rumores, precisamente, aceleran la demanda de ahorristas, que agotan su cupo en los bancos.

"Obviamente esas idas y vueltas pueden generar incertidumbre y aumentar la demanda de dólar ahorro antes de un eventual corte del cupo", indicó Federico Furiase, director de EcoGo.

El dólar bolsa, en alerta

Los dólares financieros también anticipan una mayor demanda de ahorristas ante una eventual disminución o eliminación del cupo mensual para atesoramiento.

"Cualquier desmentida sobre el corte del dólar ahorro no es creíble, justamente, porque no dan los números. En el BCRA piensan que el mercado no hace los números y que no conocen la historia de Argentina. El mercado ya sabe que, por más que digan que no se va a cortar el dólar ahorro, los números muestran lo contrario. Los mercados ya incorporan esa noticia", consideró Fernando Marull, socio de FM&A.

Y añadió: "Por caso, esta semana el BCRA prácticamente no vendió dólares aun cuando el agro liquidó menos, unos u$s70 millones por día. Entonces, ¿qué pasó? Si el BCRA no vendió es porque le pusieron más cepo a los importadores. Pero eso es transitorio. El mercado descuenta que el dólar ahorro va a cortarse en breve".

Sin embargo, tanto Economía como el BCRA esperan que el mercado cambiario se descomprima una vez realizadas las operaciones de canje que se llevarán adelante hasta fin de mes, tanto en el país como en el exterior.

Cada mes se aceleran las compras de dólar ahorro y en agosto podrían llegar a u$s1.000 millones

Al respecto, desde Consultatio señalaron que en el último informe de política monetaria publicado esta semana por el BCRA, el organismo "pone un énfasis exagerado en los efectos positivos que tiene sobre el balance cambiario el acuerdo con los acreedores privados de deuda internacional".

Consultatio puso el foco en la caída de reservas y la ampliación de la brecha cambiaria, que expresa ese drenaje. "Si la intención del BCRA es mantener intacta la política cambiaria, deberá, sin lugar a dudas, recurrir a un reforzamiento en los controles de capitales", sentenció.

Sin embargo, Consultatio sigue esperando una aceleración de la inflación que obligue al BCRA a subir el ritmo de la devaluación oficial pero ahora creen que hay chances de que ese proceso lleve más tiempo del esperado. "La situación se haría insostenible recién en los últimos meses del año", analizaron.

"Si bien el aplazamiento de las correcciones tiende a magnificar sus consecuencias, la concurrencia de un programa macroeconómico con el aval del FMI podría atenuar la situación", complementaron.

Desequilibrios acumulados

Las declaraciones cruzadas en el Gobierno generan ruido en el mercado cambiario. Sin embargo, los economistas apuntaron que las ampliación de la brecha responde también a una serie de desequilibrios que arrastra la economía argentina.

"Es un círculo vicioso. Hay un agujero fiscal que deja la pandemia, financiado con emisión monetaria, que después termina presionando sobre los pasivos remunerados del BCRA y el excedente monetario empuja la brecha cambiaria y tensiona las reservas. Ese círculo vicioso esconde un problema de fundamentos y de credibilidad en torno a si el Gobierno va a poder encarar un ajuste fiscal después de la pandemia y en año electoral", dijo Furiase.

A su turno, Mariela Díaz Romero, economista senior de Econviews, coincidió en que la incertidumbre sobre el sendero fiscal empuja las cotizaciones paralelas del dólar y también se refirió al desequilibrio monetario.

La expansión monetaria para financiar el déficit fiscal genera un excedente de pesos que presiona al mercado cambiario

"Hay muchos pesos en depósitos a la vista, algunos se pasaron a plazo fijo pero, eventualmente, una parte empieza a traccionar al dólar, ya sea vía compra de solidario o yéndose al blue, al contado con liquidación o al Mep", explicó.

La especialista sumó que ese desequilibrio se expresa en la caída de las reservas y en el bajo nivel de reservas netas. "El mercado sabe que habrá o una corrección del tipo de cambio vía precio, con una devaluación, o mayores controles cambiarios. Seguramente el BCRA prefiera esta última porque no quiere generar inflación. Todas estas señales alimentan la suba de la brecha", señaló Díaz Romero.

Finalmente, la economista añadió que, pese a las últimas subas, "la tasa de interés no ayuda hoy a contener esa demanda por dólares, dado que el mercado la percibe como negativa en relación a la inflación futura".