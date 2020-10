El dólar blue se despierta, llega a $150 y marca nuevo récord: se recalientan proyecciones de precios para fin de año

Tras la decisión del Banco Central de permitir una mayor volatilidad del tipo de cambio, las cotizaciones se dispararon en la City

Tras los anuncios de las nuevas medidas del Gobierno y de la flotación "volátil" del Banco Central, las distintas cotizaciones del dólar reaccionaron este viernes con importantes subas.

En este marco de tensión, el dólar blue trepó 3 pesos hasta los $150 y marcó así un nuevo récord.

También se aceleró el "dólar ahorro", que superó los $136, cuando el jueves había cerrado alrededor de los $133.

¿Por qué se produjo la disparada? Esta mañana, la autoridad monetaria que conduce Miguel Ángel Pesce salió al mercado a ofrecer dólar mayorista a 76,95 pesos, unos setenta centavos (0,9%) por arriba del precio del jueves, en el marco de su nueva estrategia de devaluaciones "sorpresivas" y eso impactó en todos los sectores.

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana operó a un promedio de $82,44 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar turista, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vendió alrededor de los $136.

El dólar contado con liquidación se ubicó en $145,71, aunque durante el pico de la jornada llegó a rozar también los $150.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, cotizó en torno a los $138,15.

Pesce avisó una devaluación del tipo de cambio oficial y subieron los dólares paralelos

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas fueron las cotizaciones oficiales de venta (entre paréntesis, el precio "ahorro" real con impuesto PAIS y Ganancias):

- Galicia: $83 ($136,95)

- Nación: $81,50 ($134,47)

- ICBC: $81,75 (134,88)

- Supervielle: $81,50 ($134,47)

- Santander: $83 ($136,95)

- Macro: $81,50 ($134,47)

- HSBC: $81,40 ($134,31)

Dólar blue: qué precio anticipan los expertos

La tendencia al alza del blue hace a muchos preguntarse cómo evolucionará la cotización informal, que ahora parece embalada por el impacto del súper cepo y la nueva política del BCRA.

El primero que hace unos días pateó el tablero y se animó a tirar un pronóstico públicamente fue Diego Giacomini, que afirmó que en Argentina el dólar "no tiene techo" y que el paralelo alcanzará los 200 pesos "mucho más rápido de lo que la gente piensa".

Su justificativo fue que "hay muchos pesos encerrados en forma artificial" en el sistema bancario, y que cuando salgan de allí irán hacia el dólar y, por ende, su precio ascenderá.

Por el lado de Roberto Geretto, economista del banco mayorista CMF), sus estimaciones son más moderadas y prevé que el blue seguirá a la inflación proyectada hasta fin de año, "cerraría el 2020 en niveles de $162", resume a iProfesional.

Incluso, afirma que si se llegan a normalizar las variables monetarias y fiscales dentro de un programa macroeconómico que brinde confianza, "el blue debería perder contra la inflación en el mediano plazo, ya que el precio actual equivale a un tipo de cambio real más alto que, inclusive, el máximo del 2002".

En tanto, Salvador Di Stefano, analista vinculado al sector agropecuario, ve al blue más cerca de $180 para fin de año. "Creo que vamos a una brecha de 100% o más", dice a iProfesional, tal como ocurrió en el peor momento del cepo durante el kirchnerismo.

Asimismo, el economista Agustín Etchebarne, no se anima a arriesgar un valor en lo inmediato, pero "sí me animo a decir que el blue superará tranquilamente los 200 pesos el año próximo". Esto, según su opinión, aceleraría también la inflación, que la proyecta en 60% para 2021.

Dólar: preocupante coincidencia de los analistas

En todos los casos de los analistas consultados por iProfesional, incluso en varios que prefieren no arriesgar un precio, se sostiene que seguirá habiendo incentivos a comprar dólares, pese a su valor elevado. Por lo que seguirá subiendo.

Para citar un caso, Gabriel Caamaño Gómez, economista de la consultora Ledesma, justifica a este medio: "Es muy difícil proyectar el dólar blue, pero sí va a tener presiones al alza porque hay incertidumbre y encima endurecieron el cepo".

Dólar blue: la restricción al "ahorro" recalentó la cotización informal.

En este sentido, el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, también considera que, con los controles cambiarios en el dólar oficial y los paralelos legales, "lo más probable es que el informal tenga más demanda y, por ende, su tendencia continúe siendo alcista, volviendo a generar una nueva brecha con el dólar oficial y sus impuestos".

Ante tanta volatilidad, los incentivos son demasiados para dolarizarse.

"En momentos de incertidumbre como este dudo que la gente opte por desdolarizarse o dejar de buscar refugio de valor de sus ahorros en algún instrumento que no esté atado al dólar", dice a iProfesional Carlos Fernández Berisso, economista y trader de IEB (Invertir en Bolsa).

Finalmente, Etchebarne pronostica: "De acá en adelante veremos un alza en todos los tipos de cambios, formales o no. Y será por la destrucción del peso, por el enorme déficit fiscal que acarreamos. Lo demás son parches para contener los precios, pero especialmente de uno de ellos, que es el del tipo de cambio, que es el que más sube".

Más caro el dólar para el ahorrista

Se cree que tan sólo 1 de cada 5 personas que antes compraban billetes en el oficial podrán hacerlo ahora. De ahí que habrá demanda pero también menos oferta, ya que muchas personas compraban los u$s200 en el oficial y los vendían en las cuevas para hacerse la diferencia en pesos.

Por lo pronto, el aviso devaluatorio de Pesce genera que las expectativas en los dólares paralelos también sean hacia arriba. Esto también se ve en el contado con liquidación (CCL), híper regulado por el Gobierno, donde este viernes sube 2% hasta los $149. El dólar MEP, el más "barato" que se encuentra en la plaza financiera, sube también casi 2% hasta $141.

Las medidas, y ese es el consenso del mercado, no funcionarán. Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, consideró insuficiente la promesa de rebajar en tres puntos las retenciones a la soja: "Mientras haya dispersión entre el tipo de cambio oficial y los demás, no hay incentivos suficientes. Hasta hoy a la tarde, un sojero podía liquidar a 51,5 pesos por dólar, y con estas medidas lo puede hacer a 53 pesos, cuando la diferencia entre el cambio oficial y el financiero (CCL y MEP) está en un 90%. No creo que estas medidas muevan el amperímetro".

Martín Redrado criticó el anuncio oficial y dijo que no alcanza para llevar tranquilidad

Devaluación anunciada, mala idea

En su rol de exfuncionario, el economista también dio su parecer sobre la polémica estrategia del BCRA para configurar su política cambiaria: "Un Banco Central nunca tiene que hablar de un tipo de cambio, sino que debe demostrarlo a través de sus acciones, porque las palabras en un contexto de falta de credibilidad son difíciles de mantener. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer ahora es trabajar todos los días con los instrumentos disponibles para darle predictibilidad a los exportadores".

La autoridad monetaria anticipó que adecuará la tasa de devaluación a "las necesidades de la coyuntura" abandonando su estrategia de "devaluación uniforme" y buscando sostener el tipo de cambio real en estos niveles.

Asimismo, el BCRA dijo que no planea activar el swap de monedas que tiene con el PBoC y sugirió que está preparado para actuar sobre el tipo de cambio implícito interviniendo con los bonos en dólares que obtuvo de la reestructuración.

Con todo, en el mercado destacan que no hubo anuncios que permitan imaginar una mayor contractividad fiscal o monetaria, que es la verdadera fuente de las presiones que se manifiestan en el frente cambiario. Por lo tanto, el éxito de estas medidas dependerá finalmente de la capacidad del BCRA de aprovechar el tiempo que se compró con estos anuncios para sostener una tasa de devaluación más acelerada, al menos hasta poder contener las ventas de divisas.