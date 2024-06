En la cuenta regresiva al cobro del medio aguinaldo, muchos pequeños ahorristas se preguntan cuáles son las inversiones que en este momento deben evitar porque los puede llevar a perder plata, sobre todo en un escenario de coyuntura económica muy incierta. Es que algunas alternativas pierden contra la inflación y/o el dólar, o son muy volátiles en su movimiento de precios, algo que no genera tranquilidad. Por eso, según los analistas consultados por iProfesional, se deben "pasar de largo" algunas propuestas.

Las inversiones que los expertos no recomiendan hacer ahora con el plus salarial se vinculan, particularmente, en aquellas relacionadas a la renta fija en pesos y a las acciones de empresas argentinas.

En cuanto al interés en pesos, la tasa nominal anual (TNA) prefijada desde mediados de mayo es de 40%, cifra que implica que los plazos fijos paguen 30% de TNA, es decir, 2,47% cada 30 días, mientras que la inflación se ubica en torno al 5% mensual.

"No vemos oportuno invertirlo en plazos fijos tradicionales, ni en bonos en pesos a tasa fija, porque la tasa es demasiado baja contra la inflación que se espera para los próximos meses", afirma Pablo Repetto, jefa de Research en Aurum.

Por su parte, Carolina Moldes, analista de PPI, también enfatiza que, debido a la abrupta baja de las tasas de interés, "dejamos de lado al plazo fijo, una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que permite obtener rendimientos sobre ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo. Aunque la renta que brinda ahora se ubica muy por debajo de la inflación estimada de mayo, en torno al 5%".

En resumen, José Bano, economista y analista financiero, agrega que "no invertiría" en las tasas fijas en pesos, como plazos fijos y cauciones, "porque paga una tasa real negativa, no se le gana a la inflación por bastante diferencia y tampoco brinda una cobertura cambiaria. Es decir, son superables por casi cualquier otra alternativa".

Los analistas recomiendan no invertir en tasa preestablecida en pesos, como plazo fijo, porque pierde frente a la inflación.

Fondos en pesos money market, no invertir

La baja de las tasas de interés no sólo afecta a los plazos fijos, sino que también a los fondos comunes de inversión (FCI) money market, que contienen justamente esos depósitos y cauciones.

"No lucen muy atractivos las inversiones en plazos fijos y los fondos money market, no por un tema de seguridad, todo lo contrario porque son muy seguros, sino porque las tasas de interés que ofrecen están bajando y la remuneración que ofrecen es bastante baja. De hecho, los fondos que están en esos instrumentos está migrando a fondos subyacentes que tienen entre sus activos a las Lecaps, porque tienen más rendimiento", subraya Marcelo Bastante, analista de mercados.

Por otro lado, para Moldes, las cauciones bursátiles, donde el inversor "coloca" el efectivo y al vencimiento establecido recibe el capital más los intereses, las cuales puede tener un plazo de 1 a 120 días, aunque el período más seleccionado es inferior a una semana, "están teniendo tasas de interés muy parecidas al plazo fijo". Por eso tampoco están resultando atractivas.

"Y se agregan los fondos comunes de inversión (FCI) de categoría money market, instrumentos financieros que le permiten a un grupo de personas, con objetivos de inversión y riesgos similares, invertir en el mercado delegando la administración de la cartera del mismo a profesionales idóneos", completa Moldes.

En especial, destaca que estas propuestas money market tienen como estrategia buscar una tasa para los pesos de muy corto plazo y su composición suelen ser cuentas remuneradas, plazos fijos y cauciones, "por lo tanto su rendimiento mensual también ronda el 3,5%".

Como alternativa para salir de esos FCI, sugiere la suscripción a un fondo común de inversión de categoría Renta Fija T+1, que "tiene como objetivo una tasa igual o mayor a un plazo fijo y su composición principal son letras y/o bonos de muy corto plazo, pero hay que tener en cuenta que el tiempo de liquidación es de 24 horas y no contado inmediato, como ocurre con el money market".

Los analistas indican que las acciones de empresas argentinas subieron de precio de forma notoria en dólares y que puede haber volatilidad en su cotización.

Acciones y obligaciones negociables (ON)

También los analistas consultados por iProfesional advierten que para los ahorristas que quieren resultados inmediatos con su medio aguinaldo, no es una buena opción inclinarse por las acciones de las empresas, debido a que pueden mostrar volatilidad en sus precios en el corto plazo.

"En este momento de alta volatilidad en el mercado local, sugeriría tomar cautela en acciones, que subieron mucho, dentro de movimientos normales, y podrían ajustar precios", advierte Bastante.

Por su parte, Bano enfatiza que las acciones argentinas las recomendaría "sólo para arriesgados y con tiempo de esperar resultados, porque de corto plazo creo que va a haber un ajuste en los precios. Es que si Argentina sale de la recesión y empieza a crecer, las empresas argentinas van a ´volar´, pero para eso se deberán esperar años y creo que se va a poder entrar más barato en un tiempo".

Incluso, acota que el precio en dólares que tienen los papeles argentinos "no guarda una correlación con el nivel de riesgo que tienen, ya que la valuación de una compañía se vincula con el riesgo país, y este último dato está muy alto. Estamos fuera de escala en este momento".

Asimismo, además Bano advierte que se debe "tener cuidado" con las obligaciones negociables (ON) emitidas en dólares, debido a que su rendimiento hoy es bajo respecto comparado al riesgo país que tiene la Argentina.

"Hay un festival de emisiones de obligaciones negociables en dólares por muchas empresas, no por necesidad de tomar capital, sino porque es bajo el costo financiero de invertir en estas firmas, ya que brindan 5% en moneda estadounidense y no cubren (no pagan) el riesgo al que se expone, ya que el Bono de Tesoro de Estados Unidos ofrece casi lo mismo", detalla el experto.

Es decir, Argentina tiene un riesgo país de más de 1.500 puntos y no se está pagando de más por esta elección.

"No se justifica el nivel de riesgo. Ojo, ello no significa que las empresas no vayan a pagar o que entren en default, nada que ver, pero se debería compensar el mayor riesgo al que se está expuesto con más rendimiento, y esto no está pasando con estos papeles nacionales", concluye Bano.-