En el panorama político y económico de Argentina, el gobierno nacional se enfrenta a una serie de desafíos cruciales en el segundo semestre del año, tras la reciente victoria en el Senado con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. Los analistas coinciden en que, aunque estas medidas proporcionan una mayor claridad y estabilidad, no son una solución definitiva a los problemas estructurales del país.

La victoria política, si bien es significativa, ha dejado un sabor agridulce debido a la caída de ingresos por ganancias y, en menor medida, por bienes personales. La incertidumbre persiste sobre cómo el gobierno compensará la pérdida de recursos y si avanzará con la reducción del impuesto PAIS. Además, la estrategia gubernamental de acumular reservas, ya sea mediante la compra en el mercado o a través de fuentes externas como el Fondo Monetario Internacional, ha alcanzado un punto crítico, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de mantener el control de cambios hasta fin de año o si sería más prudente permitir una mayor flotación del peso argentino.

El tipo de cambio, según los expertos, es un indicador clave no solo a corto plazo sino también para las señales de inversión. La preocupación aumenta ante un posible atraso cambiario, ya que se anticipa que la salida del control de cambios requerirá un tipo de cambio superior al actual. Esta situación se ve exacerbada por el fortalecimiento del dólar a nivel mundial y en América Latina, con monedas como el real brasileño y el peso mexicano experimentando devaluaciones significativas.

Mirando hacia el futuro, para los expertos el Gobierno debe afinar su política económica para mantener los resultados positivos, especialmente en lo que respecta a la acumulación de reservas y la gestión de una brecha cambiaria baja en un contexto de apreciación de la moneda y una demanda creciente de divisas por parte del sector privado. Tras el final de la temporada alta de exportaciones y con una normalización en la demanda de importadores, en un contexto de apreciación cambiaria, la acumulación de reservas podría desacelerarse significativamente, generando nuevas tensiones en el mercado cambiario.

De acuerdo con la consultora Econviews, con la ley Bases y Paquete fiscal si bien hay un panorama más claro, no es la panacea. En ese sentido, precisaron que es claro que el mercado, el gobierno y la sostenibilidad de la situación económica y política descansan en la aprobación (ahora concretada) de estas dos leyes.

"Pero los problemas que vemos en términos de pocos instrumentos para muchos problemas no se acaban con la victoria política que de todas maneras dejó sabor amargo por la caída de ganancias y en menor medida bienes personales. Queda por ver si con la pérdida de recursos que es no tener ganancias si se avanza con la baja del impuesto PAIS o cómo se reemplaza", señalaron.

Por otro lado, precisaron que desde que empezó el programa el Gobierno se planteó conseguir reservas ya sea comprándolas en el mercado o con una fuente externa tipo Fondo Monetario para poder salir del cepo sin sobresaltos.

"Ahora que el Banco Central está encontrando el límite a la compra de reservas cabe hacerse la pregunta sobre la causalidad. Quizás valga la pena discutir nuestro escenario base de salida del cepo sobre fin de año y ver si no conviene flotar más rápido como respuesta a la escasez de dólares", indicaron.

Con respecto al dólar, desde la consultora que dirige Miguel Kiguel señalaron que el tipo de cambio es un precio importante no sólo para el corto plazo sino como señal de inversiones y no observan con buenos ojos este incipiente atraso cambiario, dado que para salir del cepo no hay chance de hacerlo a valores parecidos a los actuales y habrá que salir más arriba cuando toque. Adicionalmente alertaron que con el dólar fortaleciéndose en el mundo y en particular en América Latina, la situación es aún más frágil. El real tocó 5.4 por dólar y el peso mexicano se devaluó bastante luego de la elección de Claudia Sheinbaum

Según un informe de Banco Bradesco de Brasil, tras la victoria del oficialismo en el Senado, destacaron el recuento de los votos y la evolución de la capacidad del gobierno para aprobar su primera ley, algo impensable hace tres meses.

"Pensamos que el gobierno sale fortalecido en el sentido político, que a nuestro juicio era el tema más delicado, y socialmente por la elevada violencia de los manifestantes, que fue criticada por la mayoría de los grupos políticos y que debería reforzar la aprobación del gobierno, en nuestra visión", indicaron.

Por el lado macroeconómico, explicaron que el flujo de noticias debería seguir siendo positivo (inflación, fiscal, swap chino y acuerdo con el FMI), generando un impulso positivo en Argentina, en el que no descartamos una reducción de la brecha cambiaria liderada por mejores expectativas. de los agentes económicos.

"Seguimos viendo que hay muchos inversionistas que aún no están posicionados en Argentina y están esperando una oportunidad. Esta podría ser una buena opción. Mantenemos nuestra visión constructiva sobre los activos argentinos, al tiempo que sumamos a Vista Energy y Grupo Financiero Galicia a nuestras principales opciones en el país", precisaron.

Desde la sociedad de bolsa Cohen señalaron que de cara a los próximos meses, el gobierno tiene el desafío y la necesidad de afinar la política económica para sostener los buenos resultados, particularmente para seguir acumulando reservas y mantener una brecha baja en un contexto de apreciación cambiaria con una demanda creciente de divisas del sector privado.

"Hacia el segundo semestre, aparecen desafíos que obligan a hacer una sintonía fina de la política económica para mantener los buenos resultados: finalizada la temporada alta de exportaciones, con una normalización de la demanda de los importadores, la economía creciendo en un contexto de apreciación cambiaria y con las cuentas fiscales que ya no serán tan holgadas, la acumulación de reservas podría desacelerar considerablemente y aparecer nuevas tensiones en el mercado cambiario", indicaron.

Para el bróker, el BCRA siguió aferrado a su estrategia de mantener el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial en torno al 2% m/m y sigue estando muy por debajo de la inflación y ello conduce a una persistente caída del tipo de cambio real multilateral que en el último mes cayó 6%. A pesar de los dos ajustes del tipo de cambio oficial que se realizaron en los últimos doce meses –primero en agosto y luego en diciembre– el TCRM ya está 5% abajo en comparación con un año atrás.

"El gobierno se muestra muy confiado en mantener la actual política cambiaria y, aunque la inflación muestre un suave camino descendente –estimamos una velocidad "crucero" de 4,5% m/m–, el TCRM profundizará su caída y cerraría el año en torno a 770 $/u$s de hoy, el nivel más bajo desde noviembre de 2015 (711 $/USD)", detallaron.

Por último, señalaron que, tras la baja de tasas, la brecha encontró su nuevo nivel de entre 30% y 45%, en el que debería mantenerse estable. La temporada alta de liquidaciones del agro, el sostenido superávit fiscal y las perspectivas de una unificación cambiaria a mediano plazo deberían servir para contener la demanda de dólares. Dados los indicios de que se estaría yendo hacia un esquema monetario donde la oferta de pesos estará contenida, los instrumentos en pesos ofrecen una atractiva relación riesgo-retorno a mediano plazo a sus precios actuales.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1255 para la venta y a $1235 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.275; y el MEP se ofrece en $1.241.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $921,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $902.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.474,40.

La brecha cambiaria

